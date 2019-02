Bir selfie için değer mi?

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyada popülarite uğruna hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 2014 yılında baş gösteren selfie çılgınlığı ile gençler yüksek binalara çıkıyor, kendilerini risk ve tehlikenin ortasına bırakıyor. National Institutes of Health (Ulusal Sağlık Enstitüsü)'in 2018 yılının Temmuz ayında yayınladığı Selfies: A boon or bane? raporuna göre, Ekim 2011 ve Kasım 2017 yılları arasında selfie çekerken hayatını kaybeden kişi sayısı 259. Ölen kişilerin yaş ortalaması 23. Rapora göre, en fazla sayıda olay ve ölümler sırasıyla Hindistan(159), Rusya(16), ABD(14) ve Pakistan'da(11) yaşanmış.Selfie bağlantılı ölümlerİki küçük çocuğuyla birlikte Portekiz'de yaşayan Polonyalı çift selfie çekmeye çalışırken uçurumdan düştü. Beş ve altı yaşlarındaki çocukları da bu trajediye tanık oldu.32 yaşındaki Courtney Ann Sanford, arabada Pharrell Williams'ın Happy adlı şarkısını dinlerken Facebook üzerinde çektiği selfie'yi paylaşıyordu. Dikkati dağılan sürücü Kuzey Carolina otoyolundaki bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.Tamil Nadu'da sekiz turistten oluşan grup, 2018'in Haziran ayında Kuzey Goa'daki Baga Plajı'na gitti. Üçü su üzerindeki kayalara uzanıyordu. Cep telefonları ile selfie çeken grubun bulunduğu yere aniden sert bir dalga çarptı. İki kişi kurtuldu ama biri boğularak hayatını.Neelum Vadisi'nde bir grup genç 2018'in mayıs ayında selfie çekerken köprü yıkıldı. Su kanalı üzerinde yer alan köprüde o sırada 20-25 kişi vardı. Köprünün çökmesi ile altı kişi boğularak hayatını kaybetti.Rusya'nın Vologda kentinde 17 yaşındaki Andrey Retrovesky dokuz katlı binanın tepesinde selfie çekerken düşerek hayatını kaybetti. Bir diğer olay da St. Petersburg demiryolu köprüsü üzerinde yaşandı. Amatör fotoğrafçı Xenia Ignatyeva dengesini kaybederek raylara düştü. Düştüğü sırada kablolara tutunmaya çalışan kız, yüksek voltajda elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.Hindistan'nın Goa eyaleti, selfie kaynaklı ölümlerden dolayı kıyı şeridi boyunca 24 'selfie dışı bölge' belirledi. Her gün yaklaşık 6 milyon turist çeken Goa'da, uçurumlarda da selfie'ye karşı uyarıcı işaretler konuldu. Mumbai'de ise polis, plajların ve yüksek noktaların olduğu yerlerde toplam 16 'selfie dışı bölge' belirledi. Farklı noktalarda da 29 tane 'tehlikeli selfie noktası' belirlendi. Sloganlar ve kampanyalar ile halk bilinçlendirilirken, polis sürekli devriye geziyor.Rusya İçişleri Bakanlığı vatandaşlar için özel bir uyarı yayınladı ve hazırladığı bir posterde kamuoyuna, olabilecek tehlikelerle ilgili çizimlere yer verdi. Riskli selfie noktalarının listesini halka duyurdu. Posterin altında şöyle bir not yer alıyor: "Kişi kendi fotoğrafını çekerken dikkati dağılabilir ve dengesini kaybedebilir. Etrafına bakmadığı için kendini tehlikede hissetmez. Herhangi bir şeyin hayatınızı tehdit etmediğinden emin olduktan sonra selfie çekin!"ABD'de rapora göre 14'ü aşkın kişinin ölüm haberi bildirildi. Ülkede Selfie adlı TV dizileri ile durumun ciddiyetine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Online platformlarda ve Instagram hesaplarında 'selfie çekmek için en güzel yerler', 'güvenli selfie için beş ipucu' şeklindeki konu başlıkları altında içerikler üretilmeye başlandı.2014'te Bursa'da Halis Türk ve Semih Altınay selfie çekmek için sanayi inşaatının gözetleme kulesine çıktı. Yaslandıkları direğin kırılması sonucu ikisi de hayatını kaybetti. Muğla'da ise yedi aylık hamile bir kadın, Kelebekler Vadisi'nde selfie çekerken dengesini kaybedip düştü. 250 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlanan kadın ve bebeği hayatını kaybetti.İnsanlar yolda yürürken cep telefonlarıyla ilgilendikleri ve sürekli bir yerlere çarptıkları için İtalya'da ilginç bir önlem alındı. Yaralanmaların önüne geçmek için direklere tam kafa hizasında kırmızı yastıklar konuldu. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Bolzano kentinde uygulanan sistem, bilinçli bir cep telefonu kullanımını teşvik ediyor.