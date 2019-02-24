Pazar Sabah oscar jürisi, kararını açıklıyor: Bütün yollar roma’ya çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Roma öyle bir rüzgar estirdi ki, Oscar'da bu yıl yarışma heyecanı geçen yıllara göre sanki daha sönük yaşandı. Ne Sarayın Gözdesi ne de Vice... Roma rakip tanımıyor. Bunun için 91. Oscar Ödülleri'nin en önemli ödülü olan, En İyi Film'in kime gideceği sanki belli oldu. Pazar SABAH'ın geleneksel Oscar Toto'suna katılan 10 kişilik sinema yazarı jürisi de bu konuda net. "Gecenin galibi Roma" diyorlar. Ve tabii En İyi Yönetmen Oscar'ını Alfonso Cuaron'un alacağı düşünülüyor. Böylece Cuaron, Yerçekimi'nden sonra aynı kategoride aldığı ödülü ikileyecek gibi. Peki bunun dışında? İşte asıl Oscar heyecanı bu iki kategori dışında yaşanacak. En İyi Kadın kategorisinde Pazar SABAH Oscar jürisi daha önce altı kere ödüle aday olan ve hep eli boş dönen Glenn Close'un ilk Oscar'ını kazanacağını düşünüyor. Ama Olivia Colman da Close'un en büyük rakibi. Ya En İyi Erkek kategorisinde? Rami Malek bu kategoride tulum çıkartıyor. Ama hak ediyor mu derseniz, jüri ağırlıklı olarak Christian Bale'in bu ödülü hak ettiğini düşünüyor. Benzer bir durum En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında da gözlemleniyor. Yeşil Rehber'deki performansıyla Mahershala Ali'nin ödülü alacağı düşünülse de aslında Richard E. Grant'ın ödülü hak ettiği konusunda jürinin bir mutabakatı var. Heyecanın en çok yaşanacağı, daha doğrusu ödülün kime gideceğinin belli olmadığı kategori ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü. Regina King açık ara ara favori. Ama Amy Adams'ın sürpriz yapması da galiba kimseyi şaşırtmayacak gibi. Fakat Rachel Weisz de Sarayın Gözdesi ile gönüllere taht kurmuş sanki... Digiturk'ten canlı yayınlanacak tören Türkiye saatiyle bu gece 04.00'te.