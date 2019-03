18 ayda 150 film mekanı gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Thomas Duke henüz 20 yaşında ve kendisi bir sinema hayranı. Öyle bir hayran ki, filmlerin çekildiği yerleri tek tek tespit edip anı yeniden yaşamak istiyor. Duke, son 18 ayda 150'den fazla film mekanını ziyaret etti. Sahneleri yeniden canlandırırken, film çekimleri sırasında yapılan hataları bile gün yüzüne çıkarıyor. Londra'da yaşayan genç çektiği tüm fotoğrafları @steppingtroughfilm adlı Instagram hesabından paylaşıyor ve şu an 40 bine yakın takipçisi var. Çekip, yayınladığı her fotoğrafın altında küçük hikayelere de yer vermeyi ihmal etmiyor.Duke, bu karede Marvel'in en büyük hatalarından birini keşfediyor. Thor 2 filminde Londra metrosuna Charing Cross İstasyonu'ndan binen Thor, Greenwich'e sadece üç durak kaldığını söylüyor. Ama aslında Greenwich'e o şekilde ulaşması mümkün değil. Kahramanımızın aktarma yapması gerekiyordu.Bu sevimli kare 1968 yapımı Chitty Chitty Bang Bang adlı filme ait. Duke çocukluğunda izlediği filmin çekildiği yeri, Buckinghamshire'i ziyaret ediyor. Ve 50 yıl sonra bile binaların aynı güzellikte durduğunu söylüyor.Bu kareyi çekebilmek Duke'un epey bir zamanını almış. Kapıları film karesine denk getirebilmek için uzun süre tren bekleyip, denemeler yapmış. Kare James Bond'un Skyfall filmine ait. Orada da Charing Cross istasyonunu kullandıklarını söylüyorlar ama Duke'a göre orası aslında Jubilee istasyonu.2001 yapımı Harry Potter ve Felsefe Taşı filminden bir kare. Dükkan filmde The Leaky Cauldron adında hayali bir bar olarak kurgulanmıştı. Şu an bir gözlük dükkanı. Ama yapısı, kapısı ve mimari detayları ile hâlâ aynı.