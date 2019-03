Üç çalıkuşu bir köyün hayatını değiştirdi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan Mardin'e uçuyoruz önce... İstikamet Şırnak. İdil-Güzelova Köyü'nün Alataş Mezrası'na yolculuk... Mardin Havaalanı'dan sonra yaklaşık iki saat yolumuz var. Bölgeye çok da vakıf olmadığınızdan, araç kiraladığımız şirkette çalışan yetkiliye, "Hangi yoldan gitsek?" diye soruyoruz, tipik bir 'Batılı' kuşkusuyla. Yetkili, Mardin şivesiyle, "Vallahi abim benim, çok şükür yollarımız İstanbul'dan daha güvenlidir!" diyor... Fotoğrafçı arkadaşım Saffet Azak kullanıyor aracı. Benim ise aklımda, 'arızalı' bir çocuk şarkısı dönüyor: "Orada bir köy var uzakta/O köy bizim köyümüzdür/Gitmesek de/Görmesek de o köy bizim köyümüzdür"... Gitmesek de, görmesek de o köyün nasıl bizim köyümüz olduğuna şaştığım şarkı... Sanki o uzak köye bir kader hududu çizer gibi... Yol ve bölge gerçekten güvenli. Terör örgütünün 'hendek' tezgahı çoktan darmaduman olmuş. Yerinde görmek huzur veriyor. Jandarma ve polis de belli kontrol noktaları dışında çevirme yapmıyor. Neyse, niye buralardayız peki? Ülkenin Batı'sından, Güneydoğu'nun en uzak köylerinden birinin ilkokuluna atanıp, bin bir zorluk ve mücadeleyle çalıştıkları kurumu ve köyü güzelleştiren, çocukları en iyi şekilde eğitmekle kalmayıp, köyün kadınlarına okuma yazma öğretmek için seferber olan üç genç öğretmenle buluşacağız. Güneydoğu'da yıldız gibi parlayan üç 'Çalıkuşu'yla...İdil'den, yani ilçeden yaklaşık bir saat uzaklıkta Alataş Mezrası. Otobandan sonra zorlu bir yolu var. Taşlı, topraklı, çamurlu... Okulun kapısında bizi okulun üç öğretmeni, Ferhan Özcan, Yağmur Ataş, Rabia Şahin ve öğrenciler karşılıyor. İki küçük sınıflı, odun sobasıyla ısınan, tatlı bir bahçesi, küçük bir oyun alanı olan bir okul... Ferhan Özcan aynı zamanda okulun müdürü. 26 yaşında. Okul öncesi öğretmeni Rabia Şahin ve okulun diğer öğretmeni Yağmur Ataş ise 24 yaşındalar. Ataş ve Şahin'in ilk görev yerleri bu okul. Ferhan Özcan Çanakkaleli. Önce bir sene İstanbul'da bir kolejde çalışmış. Sonra Alataş'a atanmış. Yağmur Ataş'tan Muğla'dan, Rabia Şahin Kırşehir'den gelmişler. Okulun en kıdemlisi müdür Ferhan Özcan. Üç yıldır burada. Okula gelip, tayin isteyen, görevden ayrılan pek çok öğretmene tanık olmuş. "Buraya atandığımda babam görev yapmamı istemedi önce. Hep bir önyargı var biliyorsunuz buralarla ilgili. Ben başladım. Babam bir süre kaldı burada. Her gün gelip gitti. Köyün yolu çok zorlu bir yol gördünüz. Belediyenin servisleri bir yere kadar bırakıyorlar bizi, İdil ilçeden alıp. Sonra köylüler gelip alıyor. Bazen bir saat bu yolu tırmanmak zorunda kalıyoruz. Ama pes etmedik. Buradaysam bunun bir hikmeti vardır diye düşündüm. Sonra çok sevdim köyü, insanlarını. Cumhurbaşkanımızın okuma yazma seferberliği başlatmasından bir ay önce, köyde ev ev dolaşıp kadınlarla konuştum. Okuma yazma bilmeyenlerden açtığımız kursa gelmek isteyenleri belirledik. Geçen sene hem kadınlarımıza okuma yazma öğrettik, hem de bir sonraki kuru bitirenlere ilkokul diploması verdik. Yaklaşık 15-20 kişi. Yeni başlayanlarla devam ediyoruz." Şimdi hikayeyi biraz başa saralım. Ferhan Özcan okula atandığında, imkansızlıkları ve eksikleri görüyor. İşine âşık ve insanları çok seven bir öğretmen. Hemen bir sosyal medya grubu kuruyor, 'paylaştıkça çoğalır' diye. İstanbul'da görev yaptığı kolejdeki velilerden ve öğretmenlerden yardımlar geliyor okula önce. Kalemden deftere, kitaptan monta, bota... Sonra bu yardım kampanyası büyüyor. Okulun parke taşlarından, badanasına kadar her şeyi kendileri yapıyorlar bu sayede. Hatta badanacı ilçe merkezinden "Köy yolu çok zorlu" diye okula gelmiyor. Badanayı da kendileri yapıyor. İki sene boyunca sabahın en erken saatlerinde okula gelip sobayı kendisi yakıyor sınıfta. Bu senenin başından beri ise İŞKUR'dan iki çalışan var okulda. Gerekli hizmet işlerinde yardımcı olan. Ama öğretmenler yine okul için ne gerekirse bizzat kendileri yapmaktan gocunmuyor. Diğer iki öğretmen Rabia Şahin ve Yağmur Ataç ise bu eğitim sezonunda başlamışlar okula. Rabia Şahin de normal eğitim sürecinin dışında köyün kadınlarına okuma yazma öğretiyor. Yağmur Ataç geçen yıl başlayan okul öncesi eğitim öğretmenliği yapıyor. Çocukları ilkokula hazırlıyor yani. Aynı zamanda haftada üç gün, birer saat çocuklara satranç öğretiyor: "Okul öncesi eğitim çok önemli. Burada öğretmenlerimizin çocuklara eğitim verirken en zorlandığı nokta, çocukların çoğunun hiç Türkçe bilmemesi. Biz artık okul öncesi eğitimde çocuklara Türkçe öğreterek, eğitime hazır hale getiriyoruz. Bu da eğitimde müthiş zaman kazandırıyor bize."Yağmur Ataş, köy kadınlarına verdikleri okuma yazma kurslarından duyduğu mesleki ve insani hazzı şöyle anlatıyor: "Çabalarınızın karşılığını görmek, kadınlarımızın okuyabildiğine yazabildiğine tanık olmak bizi çok mutlu ediyor. Bunun maaşla, parayla karşılığı ifadesi yok. Burada çalışmak bizim için işten öte bir gönül meselesi. Biz burada birbirine tutunan, el ele verip tüm zorlukları aşmaya çalışan, eğitime gönül vermiş üç öğretmeniz..." Özcan, okuma yazma öğrenen kadınlardaki değişimi şu sözlerle anlatıyor: "Kayıt yaptıranlar eğitim görüyor. Ama tüm isteyenler istedikleri zaman gelip bize her konuyu danışabilirler. 80, 120 ve 160 saatlik okuma yazma kurlarımız var. 160 saatliği bitirenler ilkokul diploması da alıyor. Biliyorsunuz kuma meselesi Güneydoğu'da yaygın. Okuma yazma öğrenen kadınlarımızdan birisi, televizyonda 'Kuma İhbar Hattı' diye bir şey duymuş. Ve telefonunu not edip, eşini tehdit etmiş. 'Bak ayağını denk al, telefonunu da aldım' diye. (Gülüyor)""Geçen yıl öğrendim okuma yazmayı. Vaktiyle gidemedik okula, çok istesek de. Yakınlarda okul yoktu... İmkan yoktu. Bir kızım var beşinci sınıfa gidiyor. O çok istedi öğrenmemi. Hatta bana yardım etti, beni evde çalıştırdı. Birden bir baktım o görüp bir şey anlamadığım harfler bana bir şey söylüyor. Sanki dünya nedir bilmemişim bugüne kadar. Önce pek umudum yoktu benim. Öğretmenlerimiz ikna ettiler. Sanki böyle insanın başı daha bir dik oluyor. Desen birine, der ki 'Alt tarafı okuma yazma öğrenmiş.' İnanın az şey değil! Ne güzel bir şey yaptılar Allah razı olsun öğretmenlerimizden.""Yeni başladım ben kursa. Eşim okuma yazma biliyor, ben niye öğrenmeyeyim dedim. (Gülüyor) Valla bu işin şakasıdır. Keşke vaktiyle öğrenebilseydik. Gazete okumak istiyorum, telefondan anlamak istiyorum. Eşim köyün eski muhtarı... Şimdi diyorum ki ona, 'Bak okuma yazma öğreniyorum ben de muhtar olurum artık'... (Gülüyor)""Üçe gidiyorum ben. Öğretmenlerimiz bize çok güzel dersler öğretiyor. En çok da matematik güzel. Herkes diyor ki, 'Matematik zordur.' Bence kolaydır! Benim annem de babam da okuma yazma biliyor. Ama arkadaşlarımın anne babaları bilmiyor, yani çoğu. Öğretmenlerim onlara da öğretiyor. Ne güzel oluyor... Arkadaşlarım da seviniyor. Bir de Ferhan öğretmen beni çok sever, ben de onu severim. Neden? Çünkü derslerim iyidir de ondan!"- Enes tişörtündeki kuru kafa gitar mı çalıyor? - Valla ben çok bilmem. - Müzik sever misin? - Sevmem sayılır - Şarkı falan da dinlemez misin? - Dinlemem sayılır... Yani aslında ben utangacım biraz, o yüzden yani! - Öğretmenlerini seviyor musun? - İnsan öğretmenini sevmez mi? - Sever... - E,işte.. Odur yani!Üç öğretmen İdil ilçesine bağlı köyde yaşayan çocukların çoğunun, İdil'i hiç görmediklerini fark eder etmez bir organizasyon yapıp çocukları ilçeye götürmüşler. Bir de öğretmenlerine hep "Pizza nedir?" diye sorarmış çocuklar. İlçede bol gezmeli, pizzalı bir tur yapmışlar. Ara ara hâlâ yapıyorlar. Dilan da İdil'i ilk kez gören çocuklardan. Bakın nasıl anlatıyor macerasını: "Öğretmenlerimiz bizi İdil'e götürdü... Biz hiç görmemiştik, arabaya bindik. Pizza yedik, market gördük... Parka gittik bir de. Sahi, bir de köpek gördük. Bizim köyde de köpek vardır ama oradaki bir başkaydı. Daha mı sakindi neydi, havlamıyordu hiç...""Arkadaşlarım diyor ki bana, 'Sen yaramazsın.' Ben usluyum da meraklıyım, hareketliyim. Ondan yani! Öğretmenlerim annelere okuma yazma öğretiyor, daha benim annem gelmedi. Ona söylüyorum hep, 'Sen de git!' Her gün söylüyorum, diyor ki 'Ekmek attım fırına, inek bakıyorum...' Çok söylüyorum. Gidecek sonunda. Gidecek...""Kime sorsanız burada aynı şeyi söyler. İmkansızlık... Bu okul bile 2010'da açıldı. Yakında okul yoktu. Yoksa bizde kadın okumasın diye bir şey yoktur. Çoğu erkek de okula gitmemiştir. İmkansızlık hep... Ben yeni başladım. Çok istiyorum bir an önce okuma yazmayı öğrenmek. Şimdilik iyi gidiyor kurs. Çizimler yapıyoruz, harflere alışıyoruz. Öğretmenlerimiz çok sabırlı ve sevecenler. Onlar burada sadece bize okuma yazma öğretmiyor, her konuda umut veriyor. Onların işi de zor. Çok uzaklardan gelmişler, gurbetteler. Bizler de onların yanında olmaya çalışıyoruz.""Ben geçen sene üç ayda öğrendim okuma yazmayı. Bu köyden dışarı çıkmadım hiç. Yedi tane çocuğum var. Benim kardeşlerim de kalabalıktı. Hangi birimiz, hangi okula gidelim! İnanın şimdi hayatım değişti. Televizyonda gördüğüm bir yazıyı okuyorum, kitap okuyorum, gazete okuyorum. Her şeyi okuyorum vallahi... Böyle olunca çocukların gözünde de yeriniz daha bir ağır oluyor. Anlatabiliyor muyum! Sizi, sözünüzü daha çok ciddiye alıyorlar. Görmek, duymak gibiymiş okuyabilmek."Öğretmenlerimiz köyümüzü güzelleştirdi, şenlendirdi. Çocuklarımız, kadınlarımız çok mutlu. Uzaktan küçük bir şey gibi görünebilir ama yıllarca imkansızlıktan okuyamamış kadınlarımızın okuma yazma öğrenmesi bütün köyün hayatını değiştiriyor. Çocuklarımızla daha yakından ilgilenebiliyorlar. Ben de mesela bir gün bile okul yüzü görmedim. Dışarıdan öğrenip, diploma aldım. 82 doğumluyum... Yani, 80'lerin sonu, 90'lar, terörün kasıp kavurduğu günler. Allah bir daha yaşatmasın. Buradaki hayat normalleştikçe, güvenlik sağlandıkça her şey güzelleşiyor, güzelleşecek. Bu bölgenin halkı çok çekti... Şimdi her şey güzelleşiyor."Alataş İlkokulu'nun hemen yanında yeni okul binası var. Önümüzdeki yıl açılması planlanıyor. Okul öncesi eğitim oradaki bir odada veriliyor. Odalardan biri de kütüphane ve satranç odası. Köy için epey heybetli bir bina... Öğretmenler Milli Eğitim Müdürlüğü'nden rica edip anasınıfını oraya almak için, elektrik ve suyu açtırmışlar. Oluşturmaya çalıştıkları kütüphanye de, Yüksekova'da şehit düşen Polis Özel Harekatçı Bayram Çiçek'in adını vermişler. Kütüphanenin kitaba, sandalye ve masaya ihtiyacı var.