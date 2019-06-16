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: Bebeğime kavuşmak için haftaları sayıyorum! Tülin Şahin eşiyle nasıl tanıştığını anlattı

Aynı anda birden çok iş yapabilenlerden . Başarılı bir manken. Kitap da yazıyor, TV programı da yapıyor. Hep bir koşuşturmacanın içinde. Ve tüm bunlar olurken hep anne olmak istedi. Denemeleri de oldu. Kısmet bu güneymiş. Şahin şimdi yıllardır hayalini kurduğu mutluluğu yaşıyor. Eşi Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile yakında doğacak çocuğuna hazırlanıyorlar...

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 10:22
Tülin Şahin: Bebeğime kavuşmak için haftaları sayıyorum! Tülin Şahin eşiyle nasıl tanıştığını anlattı

yıllardır herkesin hayranlıkla izlediği, yaşam tarzı, işine saygısıyla takdir ettiği bir model. Podyumların ve reklamların gözde ismi geçtiğimiz aylarda Portekizli bir işadamıyla evlendi, ardından hamile olduğunu açıkladı. Yıllardır annelik özlemi çeken Şahin'in çocuk konusunda nihayet yüzü güldü. Annelik heyecanı içindeki Tülin Şahin elbette yine durmak bilmiyor. Mankenliğin yanı sıra yıllardır yazdığı kitaplar, TV programı, internet siteleri üzerinden kadınlara ve genç kızlara sağlıklı beslenme, spor, doğru giyinme, doğru saç ve makyaj tüyoları veren güzel manken, şimdilerde de hamilelik serüvenini paylaşmaya hazırlanıyor. Şahin'le stüdyoya girdik ve evliliği, hamileliği hakkındaki en özel duygularını konuştuk

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Tülin Şahin: Bebeğime kavuşmak için haftaları sayıyorum! Tülin Şahin eşiyle nasıl tanıştığını anlattı
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