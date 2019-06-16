Tülin Şahin: Bebeğime kavuşmak için haftaları sayıyorum! Tülin Şahin eşiyle nasıl tanıştığını anlattı

Tülin Şahin yıllardır herkesin hayranlıkla izlediği, yaşam tarzı, işine saygısıyla takdir ettiği bir model. Podyumların ve reklamların gözde ismi geçtiğimiz aylarda Portekizli bir işadamıyla evlendi, ardından hamile olduğunu açıkladı. Yıllardır annelik özlemi çeken Şahin'in çocuk konusunda nihayet yüzü güldü. Annelik heyecanı içindeki Tülin Şahin elbette yine durmak bilmiyor. Mankenliğin yanı sıra yıllardır yazdığı kitaplar, TV programı, internet siteleri üzerinden kadınlara ve genç kızlara sağlıklı beslenme, spor, doğru giyinme, doğru saç ve makyaj tüyoları veren güzel manken, şimdilerde de hamilelik serüvenini paylaşmaya hazırlanıyor. Şahin'le stüdyoya girdik ve evliliği, hamileliği hakkındaki en özel duygularını konuştuk