‘İnceliklerin uçağı’ THY filosuna katıldı! Rüya uçakta konfor testi

Türk Hava Yolları'nın (THY) geçen yıl mart ayında kesinleştirdiği 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilk uçağı, 26 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağa, iki yıl önce Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına, memleketi Maçka'nın adı verildi. THY'nin filo genişletme stratejisinin önemli bir adımı sayılan yeni nesil geniş gövdeli uçak, ilk uçuşunu da yarın Trabzon'a gerçekleştirecek. İstanbul Havalimanı'ndaki seyyar hangarda deneyimli bir ekip tarafından uçuşa hazırlanan ve son kontrolleri yapılan uçağı, uçuş öncesinde ziyaret ettik. Ziyaretimize yeni üniformalarıyla çok şık görünen THY'nin zarif kabin memurları Feyza Akpınar ve Onur Çaparlar da eşlik etti. Hangara ulaştığımızda uzunluğu 63 metre, yüksekliği 17 metre olan Dreamliner uçağının gerçekten de çok büyük olduğunu yakından görme fırsatı bulduk. Çevresinde bir tur attığımızda ise motorun dış kaportasının zikzak şeklinde olması dikkatimizi çekti. Bu şekil sayesinde kabine ulaşan motor gürültüsü en aza indirgenmiş, gürültü kirliliği de önlenmiş.Dreamliner, 270'i ekonomi, 30'u business sınıf olmak üzere toplam 300 yolcu kapasiteli. Kabin irtifasının, diğer uçaklarda 8 bin feet iken bu uçakta 6 bin feet olması uzun uçuşları daha konforlu hale getiriyor. Feyza Akpınar, "Daha fazla oksijenlendirme sağlanıyor, yolcu jet lag olmuyor" diye anlatıyor avantajlarını. Dünyada ezber bozan uçak olarak tanımlanan B787-9 Dreamliner'ın filoya katılması tüm THY ekibini heyecanlandırmış, bunu fark etmemek imkansız. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı'nın da dediği gibi bu uçağın yolculara sınıfının en iyisi bir deneyim sunacağından kimsenin şüphesi yok. Uçaktan içeri girdiğinizde ilk gözünüze çarpan kabin tasarımı oluyor. Duvardaki yeni logodan kullanılan renklere kadar her ayrıntı THY markası için özel olarak oluşturulmuş. Tasarımın en önemli bölümünü ise yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. Uzun mesafeli uçuşlara uygun dizayn edilen ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları, Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de üretilmiş. Biz de business sınıfındaki koltuklardan birine oturup bu konforun tadını çıkarmaya hazırlanıyoruz. Ama önce üç tokalı kemerimizi takıyoruz. Üç tokalı derken, emniyet açısından bel kemerinin yanı sıra boyun kemeri de bulunuyor bu koltuklarda. Yaygın olarak spor otomobillerde kullanılan süet benzeri alkantara dolgusu, koltukların iç kaplamalarında kullanılmış.Burada evimizde gibiyiz. İhtiyaç duyabileceğimiz her şey düşünülmüş. Yan koltukla aramızdaki mahremiyet panelini yükseltip kendimize özel bir alan oluşturuyoruz. Montumuzu özel askılığa asıp kişisel eşyalarımızı da özel saklama alanına yerleştiriyoruz. Telefon için şarj ünitesi, aynamız ve geniş kokteyl masamız bile var. Karşımızdaki ekran da daha önce bindiğimiz uçaklardakinden daha büyük. 18 inçlik HD video ekranı ve dokunmatik özellikli kumanda, kabin içi eğlenceyi daha da keyifli hale getirmiş. 180 derece yatabilen koltukların aralıkları da geniş, kimseyi rahatsız etmeden kolaylıkla koridora çıkabiliyoruz. Uyumak istediğimizde de 'rahatsız etmeyin' tuşuna basıyoruz. Tuşa bastığımızda koltuğun dış cephesinde ışıklı "Do Not Disturb" yazısı beliriyor. Bizi kimsenin rahatsız etmeyeceğinden artık eminiz. Business sınıfta bebekler için özel puset de bulunuyor. Puseti paketinden çıkarıp özel bölmesine koyuyorsunuz. Bebeğinizi yerleştiriyorsunuz. Herkese iyi uykular...Ekonomi sınıfına geçmeden akıllı sistemle donatılmış tuvaletlere de göz atıyoruz. Dreamliner'da engelli yolcular için özel bir sistem geliştirilmiş. Kabin memuru ihtiyaç halinde yan yana iki tuvaletin arasındaki kilitli kapıyı açıp tuvaletleri birleştiriyor. Bu sayede engelli yolcu içeride rahatlıkla hareket edebiliyor. Çocuklu yolcular için de klozetin hemen yanına ebeveynler için oturma ünitesi yerleştirilmiş. Business'taki rahatlığı bırakıp ekonomi sınıfına geçmek başta zor gelse de ön yargılarımız daha ilk dakikalarda geride kalıyor. Çünkü ekonomi sınıfındaki koltuklar da çok rahat. Zaten hedef minimum alandan maksimum faydayı sağlamak olarak belirlenmiş. Önümüzdeki ekranlar geniş. Koltuklar özellikle yüksek tutulmamış, bu da yolcuya geniş görüş mesafesi sağlıyor. Bunalmadan, sıkılmadan yolculuk yapıyorsunuz. Dreamliner'da kabin memurlarının "Lütfen pencerinizi açın, kapatın" uyarılarına da veda etmeye hazır olun. LED pencereler kabin amiri tarafından gerektiğinde karartılıyor ya da aydınlatılıyor. Yolcu da dokunmatik ekranı kullanarak pencereyi kademe kademe karartabiliyor. Ziyaretimizin sonuna geldiğimizde ekibin 'inceliklerin uçağı' olarak tarif ettiği Dreamliner'dan yine ekibin "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dileğiyle ayrılıyoruz.Uçak içindeki aydınlatma tasarımlarına bayılıyoruz. Özellikle de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'nın renkli gün doğumundan ilham alınarak tasarlanmış olana. Kabin söz konusu renge büründüğünde birazdan balon turu için havalanacakmış gibi hissediyoruz. Aydınlatma seçenekleri arasında ülkemizin turkuvaz renkli sahillerinden ilham alanı da var.14 bin 140 km (7.635 mil) menzile sahip B787-9, geniş kargo kapasitesinin yanı sıra THY'nin uçuş sağladığı uzun menzilli rotalarda karlı büyüme fırsatları da sunuyor. B787-9 kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.LED pencere sistemleri kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor. Uçağın ışığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma özellikleri de var. Bu sayede yolcular daha az kuruluk hissedecek, uçuş yorgunlukları azalacak. Ayrıca, yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi yaşatmak için motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı titreşim izolasyonu özelliği ile tasarlanmış.Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu 17 Temmuz'da Türk Hava Yolları uçuş ağına katılacak olan Denpasar'a (Bali) düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner'ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor.