Aramızda çok travma yaşayan var! Susma zamanı değil!

BUGÜN NELER OLDU

Şov dünyası, son iki yıldır birbirinden ünlü erkeğin iş çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz ve tecavüz davalarıyla sarsılıyor. Süreç, 2017 yılında Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein'a yönelik kan donduran iddialarla başladı. Ve geçtiğimiz günlerde moda dünyasına sıçradı.Instagram hesabı Diet Prada önce ünlü fotoğrafçı Marcus Hyde'a yönelik taciz suçlamalarını yayınladı.Ardından salı akşamı sanat yönetmeni Haley Bowman, manken Julia Francina ve Deniz Tekin'in fotoğrafçı Timur Emek hakkındaki taciz iddialarını paylaştı.Yazılanları okuduktan sonra Tekin'i arayıp, yaşadıklarını bizimle paylaşmasını istedim. İlk röportajını da benimle yapan Tekin, Bilgi Üniversitesi'nde fotoğrafçılık üzerine eğitim alan ve dört yıldır mankenlik yapan güçlü bir genç kadın. İşte onun ağzından yaşananlar...- Emek, ABD'de yaşayan, Türk-Alman asıllı ünlü bir fotoğrafçı. Aralarında Alessandra Ambrosio'nun da olduğu birçok Victoria's Secret mankeninin fotoğraflarını çekerek ünlendi. Merecedes- Benz Fashion Week Istanbul'a defalarca fotoğraf ve sokak stili çekmek için geldi.Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum.- Yok... 2017 yılında Instagram'dan benimle iletişime geçti. Çok garip gelmedi bana. Çünkü birçok fotoğrafçı ve tasarımcı doğrudan Instagram'dan mesaj atarak iletişime geçiyor bizimle...- Victoria's Secret çekimlerinin ardından İstanbul'a geldiğini ve bir süre burada kalacağını, benimle de çekim yapmak istediğini yazdı. Ben de çok doğal olarak o sıralar beni temsil eden ajans ile iletişime geçmesini söyledim.- Aralıklı olarak Instagram'da iletişime geçti. Galata'da bir otelde kaldığını ve stüdyo kiralayamadığı için otel odasında çekim yapmak istediğini söyledi ama özellikle üstsüz fotoğraflar istediğinin altını çizdi. Üstsüz fotoğraflarımı yollamamı istedi. Yüksek bir ücret karşılığında benim kurallarıma göre çekim yapabileceğimizi yoksa onun kurallarına göre seksi ve üstsüz fotoğraf çekimi yapacağını söyledi.- Evet. Gerçekten de hepimizi temsil eden ajanslar var.Bir fotoğrafçı durup dururken bir mankenden "Bana göğüslerinin fotoğrafını yolla" diye fotoğraf istemez. Ben de resmen zekama hakaret ettiğini düşündüm. Ve ti'ye alarak, ciddiye almadan yanıtladım.- Bir arkadaşımla Marcus Hyde ile ilgili konudan konuşuyorduk.Sektörde böyle farklı alanlarda ne çok isim olduğunu konuşuyorduk ki Emek ile ilgili iddia geldi.Çok ağır cinsel taciz hatta tecavüz iddiası. Birçok insan susuyor. Ben susulmaması gerektiğini düşünüyorum.Hemen Diet Prada hesabına kendi yaşadığım deneyimi paylaşabileceğimi söyledim.Hemen geri döndüler.Elimde olan yazışmaların görsellerini istediler. Ayrıca sesli olarak yaşadıklarımı anlatmamı istediler. Sonra da hesapta paylaştılar.- Manken olmak isteyen gençler için biraz öneriler verebilir misiniz?- Bu işe başlarken güvenilir, iyi bir ajans gerekli. O çevreyi elde edene kadar kesinlikle iyi bir ajansa ihtiyacınız var. Bu sektörde gerçekten çok kötü kaybolunabilir.Ajanslar bunu engelliyor. İşle ilgili en küçük bir şüphe ettiğiniz an oradan ayrılmak lazım. Kimseye oradan oraya fotoğraf atarak model ya da manken olmanız imkansız.Sakın böyle bir şey yapmayın.Kendinizin başına bir şey gelmesin diye kendinizi önemseyin. Sizden istemediğiniz şeyler talep edildiğinde " Ama bu çok iyi bir fotoğrafçı dediğini yapmalıyım." gibi şeyler düsünmemeliler.En başından beri altını çizdiğiniz bir şey var. "Biz kadınların da daha akıllı olması gerekiyor" diyorsunuz...- Bu sektörde tek korunma mekanizmamız aklımız.Sonunda iş ne kadar profesyonel olursa olsun yine de sizi "vücuduyla para kazanıyor" zihniyetiyle görecek olan insanlar olacaktır. Tavrınızı aklınızla ortaya koymanız gerekli.Kendinize kıymet vermeniz lazım. Kimsenin size bu şekilde yaklaşmasına izin vermemeniz gerekiyor.- "Aynı sektörde yaşananları paylaşırsam iş alamam" diye korkuya kapıldın mı?- Bu nedenle iş vermeyecek olan varsa bence vermesin. Bu tarz insanların sektörün her alanından tamamen temizlenmesi gerekiyor.Olayların üstünün kapatılmasına, görmezden gelmeye izin vermemek lazım. ABD'de bu olay yaşanınca hemen yardım hatları açılıyor.