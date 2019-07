Hepimizi yakan temmuz

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa basını hafta içerisinde adeta tek bir konuya odaklandı: Sıcaklar. Özellikle Batı Avrupa'da gündem sadece meteorolojiydi. Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'da 40 derece ile üzerindeki sıcaklıklarla kırılan rekorlar, küresel ısınmayı yeniden gündemin birinci maddesi yaptı. İsviçre'nin Bern Üniversitesi özetle "Küresel ısınma emsalsiz boyutlarda" diyen bir rapor yayımladı örneğin. Yetmedi Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, içinde bulunduğumuz temmuz ayının sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den beri görülen en sıcak ay olabileceğini açıkladı. Scientific Reports dergisindeki bir başka raporda da "İklim değişikliği kasırgaları, tropik fırtınaları ve sel felaketlerini artırıyor" denildi.İklim değişikliği sadece doğayı değiştirmiyor, bizi de başkalaştırıyor. Karakterlerimiz bile değişiyor. Nasıl mı? En basiti, yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle sokak kavgaları arttı. Sıcağa alışık olmayan Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkelerde havalar mevsim normallerinin üzerinde gidince alkollü içecekler daha fazla tüketilmeye başlandı ve neticesinde kavgalar zirve yaptı. Sadece insanlar değil, hayvanlar da artık daha agresifleşti. Avustralya ve Endonezya'da timsahların insanlara saldırıları hiç görülmediği kadar arttı. İklim değişikliğinin en sıra dışı etkilerinden biri de Bangladeş'te yaşanıyor. Failla Para köyünde düşük oranları zirve yaptı. Yapılan araştırmada "Buzullar eriyince, deniz suları artıyor ve göllere çok daha fazla tuzlu su karışıyor. Hamile köy kadınları farkında olmadan içtikleri aşırı tuzlu su nedeniyle düşük yapıyor" sonucuna varıldı.İklim değişikliğine karşı mücadele ise 7'den 77'ye her yaşa ulaşmış durumda. Lisel Heise, Almanya'da yaşıyor. 100'üncü yaş gününe sayılı günler kala siyasete atılma kararı aldı. 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında belediye meclisine seçildi. "Dünyada ikinci yüzyılımı yaşıyorum" diyen Heise'nin odaklandığı meselelerin başında iklimi korumak var. "Siz başarısız oldunuz. Bizim ortak bir hedefimiz var. Geleceğimizi istiyoruz" sözleriyle sembol olan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ise 16 yaşında. Birçok kişi "Ekolojinin Justin Bieber'i" diyerek Thunberg'i muhatap almayacaklarını söylüyor. Time dergisinin Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesine dahil ettiğini Thunberg ise pes edeceğe benzemiyor. İzlanda'da ise daha doğmamış nesil bile küresel ısınma ile mücadeleye dahil edildi. Okjökull ya da Ok. İzlanda'da 2014 yılında küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulun adı bu. Yetkililer Ok buzulu için bir anıt hazırladı. Üzerinde "Geleceğe mektup" yazan anıtta "Önümüzdeki 200 yıl içinde bütün buzullarımızın sonu Ok gibi olabilir. Bu anıt, bu durumu ve neler yapmamız gerektiğini bildiğimizin itirafıdır. Başarıp başaramadığımızı ise sadece sizler bileceksiniz" denildi.