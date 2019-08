Ay her şey güzel her şey şahane! Yıkılıyor bebeğim

BUGÜN NELER OLDU

Artık hayatımızın bir parçası sosyal medya fenomenleri... Geriye dönüp baktığımızda ilk sosyal medya fenomenimiz İnternet Mahir'di. Mahir, I Kiss You cümlesinden başka İngilizce bilmeden açtığı blogla dünyaca ünlü bir isim haline gelmişti. Tüm dünya onu şaşkınlıkla izledi o dönem. O kadar ki, Forbes'un en tanınmış ilk 100 ismi listesine bile girdi, dünyaca ünlü starlar tarafından ilgiyle izlendi. Şimdi nerede mi? Bilmem... Bugünki bazı fenomenleri hatırlatıyor Mahir'in hikayesi değil mi? Fenomen dediğimiz kavram ilginç. Sosyal medyada kitleler tarafından izlenen, beğenilen kişiye fenomen diyoruz. Günümüzde herkesin kendini fenomen olarak adlandırdığı bu karmaşanın içinde, bu sıfatı layığıyla hak edenleri, işinin ehli olarak tanımlamak mümkün. Yani kendine belli uzmanlık alanı seçmiş, bu alan üzerinden sosyal medyada paylaşım yapan ve bu paylaşımlarla kendine özel bir takipçi kitlesi olan kişiler gerçek fenomenler. Onları takip etmek, onlardan bilgi almak büyük keyif. Ama hepsi öyle mi? Mesela adamın biri etten anlıyor, bununla ilgili paylaşımları insanların ilgisini çekiyor, hatta o alanda söz sahibi biri haline geliyor. Artık bu kişi için fenomen diyebiliriz. Seyahat uzmanlık alanı, gittiği gördüğü yerleri takipçileriyle paylaşıyor ve bu da ilgi görüyor. Bingo! Bir fenomen daha. Modayı yakından takip ediyor, izlenimlerini paylaşıyor, bu da takipçi olarak karşılığını buluyor. Buyrun size bir fenomen daha... Bunları gören, "O yapıyor ben neden yapmayayım?" diyen bir kısım da fenomenliğe soyunuyor. Olmazsa takipçi satın alıyor. Sonra gelsin yalan yanlış paylaşımlar... İşin tuhafı birileri de bu insanları ciddiye alıyor. Bu işin de elbette bir gelişme süreci oldu. Mahir'in ardından Twitter ateşi tekrar harladı. İnsanlar önce Twitter'da tanınır oldu. Bu tanınmışlık dikkat çektiği noktada, bu isimlere önce ufak hediyeler, tatlı seyahatler, küçük davetler olarak gelmeye başladı. Birer hoşluk olarak başlayan ilişki, gün geçtikçe evrildi. Instagram'ın devreye girmesiyle, artık küçük hediyeler ve tatlı konaklamalar yetmez oldu. İşin içine para girdi ve mertlik bozuldu... Bu artık bu bir iş dalı haline geldi... Öyle ki inanılmaz rakamlar telaffuz ediliyor... Bu işi düzgün yapanları bir kenara ayırırsak, kendine fenomen diyenlerin birçoğu kazandıkları paraya karşı vergi ödemek de istemiyor. Tüm bunlar fenomenlik kavramının tatlı yüzü. Bu işin bir de karanlık tarafı var... Ki orada kafalar epey karışık. Aynı zamanda hem modadan anlayıp, hem müzik alanında iddialı, hem de seyahat delisi, bir yandan da gurme birçok isim de yok değil. İşte tam bu noktada işin etiği, kuralları, 'raconu' hiçe sayılıyor. Hoş işin aslında bir raconu da yok. İşi haber vermek olan kişinin gözettiği gibi, 5N 1K gözetmek zorunda olmayan, tarafsızlık ilkesi taşımak durumunda bulunmayan isimler, gittikleri her mekanı güzel, dinledikleri her müziği harika, katıldıkları her organizasyonu şahane olarak tanımlayabiliyor. Hatta bu güne kadar kötü bir şey tecrübe etmemeleri de insanı hayrete düşürüyor. İşte bu noktada fenomenlik müessesini bilenlerinden dinleyip, piyasa araştırması yaptık. Fenomenliğin bütçesini, alacağını vereceğini derledik:Fenomen piyasası karışık. Rakamlar kişiye göre, markaya göre, duruma göre değişiyor. Ama ortalama rakamlar üzerinden hareketle durum şöyle:Varsayalım bir festival çatısı altında konser organizasyonu var. Buraya ekran ünlüsü bir fenomenin gelmesini istiyorsunuz. 20 bin ila 40 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Fenomenin bir story atması ise 1-5 bin lira arasında. Üstelik gelen kişinin konseri sonuna kadar izlemesine de gerek yok.Tanıtacağınız bir ürününüz var, diyelim ki bu bir su! Burada takipçi sayısı kabarık bir fenomeni host olarak tercih edebilirsiniz. Host'luk şu; bu fenomen rehberindeki tüm isimleri 'su tanıtımına' davet ediyor. Bir nevi ev sahibi... Tanıtım tanınmış isim, renkli kişilik, 'sosyetik' dolup taşıyor. Sular güzel güzel içiliyor. Sonra gelsin story'ler... Tabii bu işin bir altın kuralı var; tıpkı takibe takip gibi... Yani davete icabet, karşı tarafın da başka bir davete icabet edeceği anlamına geliyor. Sonuçta bu tanıtımlara gelenlerin bir çoğu da ayrı birer fenomen. Yarın öbür gün onların da elbet bir çocuk bezi lansmanına host'luk etmesi gerekebilir! Neyseki bebek bezini denemek gerekmiyor!Gelelim rakamlara; tanınmış bir host, daveti için 20-50 bin TL arası bir rakam isteyebiliyor.Bunun dışında ürün, konu, organizasyon ile ilgili durumlar da söz konusu. Böyle bir durumda bir post, iki story gibi belli sınırlar çerçevesinde anlaşmalar yapılıyor. Bunların da rakamı, değişken olmakla birlikte 10 ila 15 bin lira arasında.Avukat Murat KeçecilerSosyal medya kurumlarının vergilendirilmesi konusunda 15/2/2019 tarih ve 30687 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile belli adımlar atıldı.Ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapıldı.Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandıktan sonra vergi daireleri, vergi kesintilerinin yapılıp yapılmadığını takip etmeye başladı.Fenomenlerin söz konusu verginin mükellefi olmaları nedeniyle yapılan tevkifatın ödenmesini takip etme yükümlülükleri de var.Fenomenlerin elde ettikleri reklam gelirlerinin yüzde 15 oranında vergi ödemesi gerekir.Düzenlemenin sadece reklam faaliyetlerine ilişkin olduğunu ve fenomenlerin GVK 2 maddesi uyarınca elde edecekleri diğer kazançlarının vergilendirilmeye devam edeceğini göz ardı etmemek gerekiyor.Reşit olmayan fenomenler de vergi mükellefidir ve vergi işlemlerinden velileri sorumludur.Fenomenlerinin vergi ödemesi karara bağlandıktan sonra gerçekten işini bilerek yapan, bir ajans ile çalışan, kendi firması olan fenomenler zaten bu duruma hazırlıklıydı onları etkileyen bir durum olmadı. Ama freelance çalışan ya da aracılık yapan bazı isimler durumdan etkilendi, fiyatlar haliyle yükseldi ve yasal hale geldi. Türkiye'nin en tanınmış popüler isimleri ister istemez hassas olmak zorundalar. Göz önünde oldukları için vergilendirmeyi ihmal ederlerse ciddi kriz yaşarlar. Bu kriz onları olumsuz etkiler. Markalar sorunsuz isimlerle çalışmak ister, o yüzden her şeyi dört dörtlük yapmak zorundalar.