Bu manzaralar iştah açar

Yemek yerken ne isteriz? Yemeğin lezzetli olmasını, servisin iyi olmasını, elbette mekanın hijyenik olmasını.... Peki ama manzara? Anket sonuçlarına göre özellikle de turistler için manzara belki de hepsinden önemli. Biz de Boğaz'da balık yemeyi başka yere tercih etmeyenlerden değil miyiz... Boğaz'a sırtımızı dönsek de orada yemek isteriz. Bu polemiğe burada son veriyorum ve Jetsetter sitesi tarafından belirlenen 2019'un dünyanın en iyi manzaralı mekanlarına geçiyorum. Buralara seyahat edenler ve manzaraya önem verenler mutlaka not alsınlar derim. Bu arada sadece manzarası değil yemekleriyle de ön planda olan yerler....



AndBeyond Ngorongoro Crater Lodge TANZANYA

Volkanik dağın yamacında

Erişimi kolay değil. Ve eski bir volkanik dağın yamacında konumlanmış durumda. Ama bir kere ulaşanları, içi ayrı dışı ayrı bir dünya bekliyor. İçinde Barok tarzı parıltılı bir dekorasyon dışarıda ise tamamen doğal Afrika bitki örtüsü.... Menüde ise piknik sepetinden çok daha fazlası... Pan-Amerikan mutfağının seçkin örnekleri



Sierra Mar KALIFORNIYA 2019'un en iyisi

Kaliforniya'da bir yamaca kurulu butik otel ve restoran Sierra Mar. Konaklamak için vaktiniz olmasa bile yolunuz düşerse bir şeyler yemek için mutlaka uğramalısınız. Dünyanın en pahalı eti wagyu da var menüde başka yerde tadamayacağınız farklı soslarla hazırlanan istiridyeler de. Ama önceliğiniz manzara olsun. Zira burası 2019 yılının en iyi manzarasına sahip restoranı olarak geçiyor.



Le Jules Verne PARIS

Eyfel Kulesi ve yıldızlar

Michelin yıldızlı şef Alain Ducasse'ın bir restoranına gidiyoruz. Ama burada önemli olan restoranın aldığı yıldızlardan çok gökyüzündeki yıldızlar ve Eyfel Kulesi manzarası. Yine de menüde modern Fransız mutfağından örnekler var. 360 derece panoramik Paris manzarası da cabası. Ayrıca beş ya da altı tabaklık tadım menüleri de epey lezzetli. Tabii aylar öncesinden rezervasyon yaptırıp yer bulana...





Dasheene SAINT LUCIA

Gün batımını kaçırmayın

Bu kez bir ada ülkesine gidiyoruz. Şahsen benim en merak ettiklerimden birine. "Aman Burcu sen de her yeri merak ediyorsun" diyebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Ama Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil olan bu adayı gerçekten merak ediyorum. Hatta o kadar ki vize politikasını bile araştırdım. Ve bizim altı hafta boyunca vizesiz St. Lucia'yı ziyaret edebileceğimizi öğrendim. Beni bu kadar heyecanlandıran kısmına ara veriyorum. Ve dünyanın en iyi manzaralı restoranları listesine girmeyi başaran mekanı Dashneene'ye geçiyorum. Dışarıdan bakıldığında oldukça salaş bir mekan. Ahşap masa ve sandalyeler var. Aslında tam da doğada olması gerekenler... Yamacın tepesine kurulu restoranda şef harikalar döktürürken siz de muhteşem Karayip manzarasını izliyorsunuz. Tek önerim; gün batımını kaçırmayın.