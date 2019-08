Gizli bir rekabetin iki aktörü

Bir Zamanlar... Hollywood'da filminde Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt'in bir araya gelmiş olması aslında bir filmde Robert De Niro ile Al Pacino'nun ya da Kadir İnanır ile Tarık Akan'ın bir araya gelmesiyle aynı şey. Bu büyük olayı gerçekleştirdiği için muhtemel filmin yönetmeni Taratino şimdiden zevkten dört köşe olmuştur. Çünkü aynı jenerasyondan böylesi benzer özellikleri olan iki star oyuncuyu bir araya getirmek başlı başına büyük başarı kabul edilir sinema dünyasında. Ama karşımızda öyle bir film var ki sadece bu başarıya sırtını dayamıyor. 23 Ağustosta Türkiye'de vizyona girecek olan filmle ilgili şimdilik yapılan yorumlar, Bir Zamanlar... Hollywood'da'nın yıla damga vuran filmlerden biri olduğu yönünde. Film, 60'lı yılların Hollywood'una bir aktör ve onun dublörünün arkadaşlığı üzerinden bakıyor. Filmde Leo, Rick Dalton adlı aktörü Pitt de onun dublörü Cliff Booth'u canlandırıyor. Bir filmi tek başına sırtlamayı bilen iki aktörün birlikteliği, Al Pacino'nun varlığı, filmin yönetmeninin Tarantino olması, hikayenin Hollywood'a odaklanması beklentilerimizi tabii ki yükseltiyor. Ki yapılan yorumlar da filmin bu beklentileri karşıladığı yönünde. Film vizyona girmeden önce iki aktörün benzer kariyerlerini masaya yatırdık. Gördük ki aslında aralarında sanki gizli bir rekabet yaşanmış. Ya da durumu öyle okumak mümkün. TV dizilerinde başlayan kariyerlerinde kendilerine reva görülen kalıpları bir bir yıkarak bugünlere geldiklerini görülüyor. Bunu yaparken de sanki göz ucuyla birbirlerini takip etmişler. Onların anlattıkları Hollywood'a dair bir hikayeyi izlemeden önce ikilinin Hollywood hikayesini mercek altına aldık.

KARİYERLERİNİN BAŞINDA TV DİZİLERİ VAR

BRAD PITT: 'J.R., Bobby, Sue Allen dururken Dallas'ta Brad Pitt'i kim hatırlar?' ya da 'Brad Pitt Dallas'ta mı oynadı?' diye sorabilirsiniz. Evet kariyerinin ilk yıllarında TV dizilerinde boy gösterdi yakışıklı jönümüz. Cutting Class filmiyle dikkatleri üzerine çekse de kariyerinin kırılma noktası o efsanevi film Thelma ve Louise'dir (1991).

LEONARDO DICAPRIO: Brad Bitt'in Dallas geçmişi varsa Leo'nun da Lassie'si. Bir dönemin fenomen dizisinde Leo, ufacık tefecik sarış bir velet olarak karşımıza çıkmıştı ama galiba hatırlayanı pek çıkmaz. Çocuk oyuncu olarak TV dizilerinde oynayan ve özellikle Growing Pains'te dikkatleri çeken Leo, Critters 3'te sinemada boy gösterse de esas olarak Robert De Niro ile birlikte oynadığı Bu Çocuğun Hayatı ile (1993) dikkatleri üzerine çekmişti.

Romantik yakışıklıdan usta birer aktöre evrildiler

BRAD PITT: Vampirle Görüşme, İhtiras Rüzgarları döneminde romantik yakışıklı olarak görülürken Seven, Kardeş Gibiydiler, Tibet'te Yedi Yıl, Dövüş Kulübü, Truva gibi filmler sonrasında karizmatik yakışıklı olarak kabul ettirdi kendini. Sonrasında gördük ki çok da umursamıyordu yakışıklılığını. İyi bir oyuncu olarak her türlü rolün üstesinden geliyordu... Ama belirtmek gerekir onun oyunculuğunun kilidini David Fincher açmıştır.

LEONARDO DICAPRIO: Romeo ve Juliet, Titanic, Kumsal derken Hollywood yeni 'baby face' yakışıklısını bulmuştu. Bir dönem bunun ekmeğini yedi. Ama ne zaman Scorsese onun elinden tuttu, içindeki oyuncu hayvanı da ortaya çıktı. New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası, Para Avcısı derken o artık sadece baby face değil iyi bir aktördü. Spielberg, Nolan, Ridley Scott, Eastwood gibi ustalarla çalışan bir aktör hem de

İyi birer yapımcı oldular

BRAD PITT: İki oyuncunun en önemli yanları sadece aktörlük üzerine kariyerlerini inşa etmemeleri. İkisi de aynı zamanda iyi birer yapımcı. Pitt'in yapımcılık yaptığı filmler arasında Oscar'lı 12 Yıllık Esaret ile birlikte Leo'nun oynadığı Köstebek, Kazanma Sanatı, Kibarca Öldürmek, Büyük Açık, Güzel Oğlum gibi üst düzey filmler var.

LEONARDO DICAPRIO: Leo, yapımcılığa Pitt'ten daha sonra başlasa da yine de önemli filmler var filmografisinde. Belgesellere ve genç yönetmenlerin filmlerine yapımcı olmakla birlikte Göklerin Hakimi, Para Avcısı gibi kendi oynadığı filmlerin de yapımcısı oluyor Kardeşim İçin, Büyük Kumar ve Gecenin Kanunu gibi oynamadığı filmlerin de.

Ortak partnerleri Cotillard, Blanchett

İKI yakışıklı aktör pek çok kadın oyuncuyla partner oldu. Ama her ikisiyle birlikte çalışan sadece iki aktris var. Marion Cotillard ve Cate Blanchett. Cotillard Müttefik'te Pitt ile Başlangıç'ta Leo ile oynadı. Blanchett ise Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi'nde Pitt ile Göklerin Hakimi'nde Leo ile çalıştı.

Oscar'a zor ulaştılar

OSCAR'IN yakışıklı aktörlere karşı mesafeli davrandığı tezi vardır. Açıkçası iki aktörün Oscar ile sınavı düşünüldüğünde bu teze hak vermemek elde değil. Brad Pitt oyuncu olarak (biri yardımcı kategoride) üç kere Oscar'a aday oldu ve kazanamadı. Oscar'a ancak 12 Yıllık Esaret filminin yapımcısı olarak kavuştu. Leo da beş defa oyuncu kategorisinde aday oldu. Nihayetinde Diriliş filmiyle Oscar kazandı.

Tarantino'nun cazibesi

TARANTINO onları Bir Zamanlar... Hollywood'da filminde ilk defa bir araya getiren yönetmen olmakla birlikte aslında iki oyuncuyla daha önce çalışmıştı. Pitt yönetmenin Soysuzlar Çetesi'nde, Leo ise Zincirsiz'de rol almıştı. İkilinin çalıştıkları diğer ortak yönetmen ise Ridley Scott. Scott'ın Yalanlar Üstüne filminde Leo, Danişman filminde ise Pitt oynamıştı...

En çok onlara yakıştılar

TITANIC'IN etkisi mi bilinmez ama Leo'nun oyuncu olarak kimyası tam uyuşan kadın partneri olarak Kate Winslet görülüyor. İkili yıllar sonra tekrar Hayallerin Peşinde'de birlikte oynadılar ve bu tespitin ne kadar haklı olduğu görüldü. Pitt'in kimyasının tam uyuştuğu kadın partner ise Angelina Jolie. Ki malum ikili Bay ve Bayan Smith filminde tanışmış ve sonra evlenmişlerdi. Sonrasında Hayatın Kıyısında'da da birlikte rol aldılar

Biri evlilik adamı diğer değil

BIRÇOK konuda ortak noktaları olsa bile Hollywood'un iki yakışıklısının aşk hayatlarında pek de bir benzerlik yok. Brad Pitt, uzun ilişkilerin hatta evliliklerin adamı. Malum önce Jennifer Aniston sonra da Angelina Jolie ile evlendi. Fakat Leo'nun hayatında evliliğe yer yok. Hatta onunla ilgili 25 yaş üzeri kadınlarla sevgili olmadığı yönünde iddialar var

Ellerini taşın altına koyuyorlar

İKI aktörün bir başka ortak noktasıysa dünyanın gidişatıyla ilgili dertleri olması ve bunun için sürekli çalışmalarda bulunmaları. Brad Pitt daha çok yoksullukla mücadele eden kurumlara ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda zarar gören insanlara yardım etme eğiliminde. Leo ise gezenenin bütünüyle ilgileniyor ve doğada yaşanan insan odaklı tahribata karşı mücadele ediyor.