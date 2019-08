Vikinglerin başkenti moda dünyasının yeni merkezi

Biz Milano, Paris, Londra ve New York stillerinin peşinden koşarken, Los Angeles'lı 25 yaş altı manken ve pop starların tarzlarını takip etmeye çalışırken moda dünyası bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Ve bunun sonunda da başka başkentler ve oradaki marka ve stiller moda dünyasına yön veriyor. Mesela Danimarka'nın başkenti Kopenhag gibi. Geçtiğimiz hafta moda dünyasında en çok konuşulan konulardan biri Kopenhag Moda Haftası'ydı. Tabii ki konuyu magazinleştirip kafasında örtü bulunan erkek modaseverlerin Kopenhag'da çekilen fotoğraflarından bahsedebiliriz. Ama konumuz bu değil. Kopenhag; tasarımcısından markasına, sokak stilinden sosyal medya fenomenine kadar son dönemde moda dünyasının yükselen yıldızı. Çünkü etik ve etnik değerlere dikkat eden, modanın tüketim çılgınlığı olmasına karşı baş kaldıran, kuralların yeniden yazıldığı, modanın hayatın içinde ve son derece rahat olduğu bir başkent Kopenhag...

Modayla ilgilenen herkesin dilinde son zamanlarda Ganni markası var mesela... Moda haftasında yağan yağmura rağmen Danimarkalı şarkıcı MO'nun şarkıları eşliğinde mankenlerle davetlilerin çılgınca dans ettiği bir defile düzenleyen Ganni, renkleri, formları, desenleri kuralsızca kullanan, sizi özgür kılan ve kombin yaparken sonsuz seçeneği hayata geçirme fırsatı veren bir marka. Ya da By Marlene Birger... Muhteşem kumaşları, sade ve olabildiğince minimal düzeyde trendleri takip eden ancak kadınsı bir moda markası. Ya da moda haftasının açılış defilesini düzenleyen Stine Goya... Defilede yer verdiği mankenlerin olabildiğince farklı etnik kökenlerden olmasını sağlayan ayrıca sosyal medya platformu Bumble üzerinde gerçek kadınlara podyuma çıkma şansı tanıyan bir tasarımcı. Ya da defileden hemen önce sosyal medyanın yükselişine inat davetlilerin tamamından cep telefonlarını kapatmalarını isteyen ve ana odaklanmalarını talep eden Holzweiler... Yani dev holdingler tarafından yönetilen ve içinde barındırdığı tasarımcıların naif ruhlarına rağmen insanı hırpalayan bir dünya haline dönen moda dünyasının kaybettiği ya da hırpaladığı ne kadar değer varsa hepsi Kopenhag'da... Farklı etnik kökenlere ve ırklara sonsuz saygı, anı yaşama isteği, modayı hayatın içinden ve eğlenceli bir olgu olarak görme hali... Bir de bunlara doğal kumaşlar, etik üretim tesisleri, doğayla barışık atölyeler eklenince moda başkentlerinin yıllar önce kaybettiği her şey tamamen Kopenhag'da diyebiliriz... Bunu moda haftasına gelenlerde de, sosyal medya fenomenlerinde de rahatlıkla görebiliyorsunuz üstelik. Makyajsız, her zamanki saç stillleriyle, rengarenk bol elbiseler, pantolon t-shirt takımlarla özgüvenli kadınlar. Ellerinde krokodil çantaları ya da ünlü bir modaevine ait binlerce dolarlık bir çanta var belki ama onlar çantayı tam olarak kullandıkları bir eşya olarak görüyor. Kimsenin çantasını gösterme, özenle hazırladığı kombinine dikkat çekme kaygısı yok. Bir de tüm bu kıyafet çoğu zaman parmak arası terlik, kovboy botları ya da spor ayakkabılarla tamamlanıyor. Herkes stilletto'larıyla bir defileden diğerine koşulamayacağının farkında. Bu yüzden de yaşayan, gerçek, rahat bir moda anlayışları var.



BM İLE ORTAK ÇALIŞMA PLATFORMU

Kopenhag'ın gelişmekte olan bir moda destinasyonu olarak görülmesinden daha doğal bir şey yok. Karşınızda moda haftasını sürdürülebilirlik üzerine kuran, Birleşmiş Milletler'le ortak çalışmalar yaparak endüstrinin şefaflaşması ve herkes için eşit haklarla gelişmesi için çalışan bir ülke var. Moda haftasının internet sitesine girdiğinizde sorumlu tüketim esası üzerine makaleler okuyabilirsiniz. Tek kullanımlık plastiklere savaş açan, moda şovlarının çevreye ve doğaya duyarlı olması üzerine çalışan moda haftasında organik içecek ve yiyecekler tüketiliyor. 0 çöp atığı üzerine kurgulanıyor her şey. Moda haftasına gelenlerin ağaç dikim atölyelerine götürülmesi, çevre koruma organizayonundan yöneticilerle bir araya getirilmesi hep bu yüzden. Moda haftasında çalışanların t-shirt'leri tamamen organik pamuktan üretiliyor, misafirlerin ulaşımı da elektirikli arabalarla yapılıyor. Irk, yaş, cinsiyet, engel, din, cinsel eğilim ve sosyo-ekonomik farklıların her birine karşı savaşmak da moda haftasının ana hedeflerinden.