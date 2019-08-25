Esra Erol: Mutlu tablodaki gelin-damat gibiydim şimdi ayrılıkların iç yüzünü gördüm

Esra Erol'la kaçıncı röportajım, sayısını hatırlamıyorum. Ama her defasında farklı bir konuyla beni şaşırtan, anlattıkları insana dokunan biri. O, toplumun o kadar içinden geliyor ki, gündüz kuşağının vazgeçilmezi olması kimseyi şaşırtmıyor. Üstelik ne yaparsa yapsın, onu sırf Esra Erol olduğu için izleyen hatırı sayılır bir kitle de var. İşte o kitle, yıllardır Esralarının mutlu yuvalar kurmasını izlerken artık dram hikayelerini onun gözünden takip ediyor. Biz de Esra Erol ile yılların getirdiği samimiyetle, aynı dostlukla Karaköy'de buluştuk, yeni sezonla ilgili sohbet ettik:

- Evlilik programı yapıyordun. Şimdi bambaşka bir formata imza atıyorsun. Süreç nasıl oldu?

- Evlilik programını aslında kendi içimde bitirmiştim. Çünkü program daha devam ederken, yeni bir şey yapsam nasıl bir format olabilir diye düşünüyordum. Bir gün bir fikirle uyandım, çevremde yaşananlar, gazetede okuduklarım, sosyal medyada gördüklerimin sonucu velayet konusunun önemi dikkatimi çekti. Boşanma esnasında çocukların yaşadığı travmatik durum çok çarpıcıydı. "Velayet konusunda uzlaştırıcı olacağım" dedim. Ne biliyordum bu konuda? Hiçbir şey! olan çocuğa oluyor