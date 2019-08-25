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: Mutlu tablodaki gelin-damat gibiydim şimdi ayrılıkların iç yüzünü gördüm

Yıllarca atv’de insanları evlendirdi. Bu işi layığıyla yaptıktan sonra, evliliğin mutlu penceresini kapadı. Bir yenisini açtı. bir süredir ekranda kimseyi evlendirmiyor; Esra Erol’da adlı programında boşanmalara aracılık ediyor, kayıpların izini sürüyor, insana dair dramların peşine düşüyor. Yılların tecrübeli ismi, yaşadığı değişimi, değişimin kendinde yarattığı dönüşümü anlattı

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 09:44
Esra Erol: Mutlu tablodaki gelin-damat gibiydim şimdi ayrılıkların iç yüzünü gördüm

'la kaçıncı röportajım, sayısını hatırlamıyorum. Ama her defasında farklı bir konuyla beni şaşırtan, anlattıkları insana dokunan biri. O, toplumun o kadar içinden geliyor ki, gündüz kuşağının vazgeçilmezi olması kimseyi şaşırtmıyor. Üstelik ne yaparsa yapsın, onu sırf Esra Erol olduğu için izleyen hatırı sayılır bir kitle de var. İşte o kitle, yıllardır Esralarının mutlu yuvalar kurmasını izlerken artık dram hikayelerini onun gözünden takip ediyor. Biz de Esra Erol ile yılların getirdiği samimiyetle, aynı dostlukla Karaköy'de buluştuk, yeni sezonla ilgili sohbet ettik:
- Evlilik programı yapıyordun. Şimdi bambaşka bir formata imza atıyorsun. Süreç nasıl oldu?
- Evlilik programını aslında kendi içimde bitirmiştim. Çünkü program daha devam ederken, yeni bir şey yapsam nasıl bir format olabilir diye düşünüyordum. Bir gün bir fikirle uyandım, çevremde yaşananlar, gazetede okuduklarım, sosyal medyada gördüklerimin sonucu velayet konusunun önemi dikkatimi çekti. Boşanma esnasında çocukların yaşadığı travmatik durum çok çarpıcıydı. "Velayet konusunda uzlaştırıcı olacağım" dedim. Ne biliyordum bu konuda? Hiçbir şey! olan çocuğa oluyor

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Esra Erol: Mutlu tablodaki gelin-damat gibiydim şimdi ayrılıkların iç yüzünü gördüm
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