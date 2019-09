Gözlerinize inanmayın!

Yer İstanbul Beyoğlu'ndaki 186 yıllık yapı Narmanlı Han. Berlin, New York, Atina gibi dünyanın 15 farklı şehrinde örneklerini gördüğümüz illüzyon müzesi Türkiye'de ilk defa bu tarihi yapıda ziyaretçileri ile buluşuyor. Müze optik illüzyonlar, hologramlar, etkileşimli illüzyon odalarından oluşuyor. Ziyaretçiler müzedeki nesnelere interaktif olarak katılarak nesnelerin birer sihirbazı oluyor. Birbirinden ilginç 60'tan fazla illüzyonun yer aldığı duvarlar ve odalar bulunan müze hayal gücümüzün sınırlarını zorluyor. İllüzyonları görmek için sabırsızlanırken gelen şaşırma seslerini duydukça daha da heyecanlanıyorum. Müzeler genelde sessiz olur ama burada bağırma seslerini duyabiliyoruz .Ki zaten yaşadığınız yanılsamalar karşısında sessiz kalmak da imkânsız. Çocukları ile birlikte gelen ailelerin sayısı da oldukça fazla. Biz keşfimize sonsuzluk odası ile başlıyoruz. Bu odanın en önemli özelliği müze hangi ülkedeyse, oranın önemli bir yapısının çatısı kullanılıyor. Burada da tepede Topkapı Sarayı'nın kubbesi bulunuyor. Duvarları aynalarla çevrili bir odada kendinizin sonsuz yansımasını görebiliyorsunuz. Etrafta çok fazla çocuğun "Aaa benden bir sürü var" diye dediklerini duyuyorum. Duvarlar baktıkça göz yanılmasına neden olan hologramlar ile dolu. Camın içinde duran bir küp var, ona doğru gidiyorum ki o da ne, birden piramite dönüşüyor! Ve işte ziyaretçilerin ilgi odağı olan Beuchet Sandalye. Bakınca her şey normal boyalı alanda oturan biri ve diğer alandaki kişi sağ elini oturan kişinin başına denk getirmeye çalışıyor. İzlerken her şey normal ama çekilen fotoğrafa bakınca hiç de öyle değil. Bir bakıyorsunuz sandalyede oturan kişi küçülmüş hem de minicik olmuş. Daha ilk anlarda bu kadar şaşırmışken diğer yerlerde ne kadar şaşıracağımı tahmin edemiyorum. Buranın hareketine ve hızına alışın. Çünkü duvardaki resimlerin hareket ettiğini, renklerinin değiştiğini de göreceksiniz. Bazı illüzyonları deneyimleyebilmek için iki kişi olması gerekiyor. Kaleydoskop da bunlardan bir tanesi. Uzun piramitin bir ucundan baktığınızda diğer uçtaki kişi çok sayıda, rengârenk ve desenli bir şekilde görüyor. Sürekli şaşırmaya hazır olun. Her eşyanın mimari olarak ters tasarlandığı tepetaklak evin olduğu bir oda da var. Bu oda çok popüler, fotoğraf çektirmek için sıra hemen oluşuyor.

BU AYNALAR BAŞKA

Hiç başkasının gözünden nasıl göründüğünüzü düşündünüz mü? İlk kez böyle bir aynaya bakıyorum. Bu ayna başkasının gözünden beni gösteriyor. Üzerinizde eğer yazılı bir kıyafet varsa bu aynada onu düz okuyabilirsiniz. Bir diğer ayna da iki kişinin yüzünü tek bir insan yüzü haline getiriyor. Nasıl mı? İki kişi aynanın farklı taraflarına geçiyor. Burada en önemli iş ise doğru yönlendirmeleri ile fotoğrafı çekene düşüyor. Ayna, bu iki kişinin yüzünü tek bir yüzde topluyor. Bu aynaya da ilgi çok yoğun. Müzede sadece fotoğraflar değil aynı zamanda ilgi çekici videolar da çekiliyor. Gençlerin çok sevdiği ışık illüzyonunun olduğu renk odasındayız. Duvarın önünde durduğunuzda size yansıyan farklı renkteki ışıklarla üç farklı renkte gölgeniz ortaya çıkıyor. Bununla birlikte tabii ki güzel bir fotoğraf da... Ben de diğer ziyaretçiler gibi sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Diğer ziyaretçiler gibi biz de çok iyi vakit geçiriyoruz müzede... Ve makinamızda sayısız fotoğrafla çıkıyoruz müzeden.

Günde ortalama 700 kişi geliyor Müze pek çok yanılsama oyunuyla ziyaretçilerin akınına uğruyor. Siz de bu illüzyonların birer parçası olmak istiyorsanız ister ailenizle ister arkadaşlarınızla bu müzeye uğrayın. Ama dikkat edin başınız dönebilir. Günde ortalama 700 kişinin geldiği müze haftanın her günü 10.00- 22.00 saatleri arasında açık. Bilet fiyatları ise 5-18 yaş aralığındakiler ve öğrenciler için 35 TL, yetişkinler için ise 49 TL. Çocuklu aileler için aile paketi de mevcut.

HİLAL TAŞ