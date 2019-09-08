İşte yeni Bomonti projesi

Bomonti Bira Fabrikası'nın Diyanet'e devri kamuoyunda tartışılıyor. Aslında Diyanet'e devredilen kısmı eski malt, eski silo, eski arpa temizleme binası ve eski kazan dairesini kapsıyor. Peki, binanın mevcut durumu nasıl ve yapılacak projenin detaylarında neler var? Konuyla ilgili görüştüğümüz yetkililer: 'Devletimiz tarafından burası dini ve sosyal tesis alanı olmak üzere Şişli Müftülüğü'ne verildi. Biz de bu alana veriliş amacına uygun olarak minaresiz, özgün ve modern bir mimariyle bir mescit, konferans salonu, fuar alanı, kütüphane, üniversite öğrencileri için yurt ve kapalı otopark yapacağız. Bölgede üniversite ve oteller var. Tüm bunlara ihtiyaç var. Çevrede yaşayanlar bu metruk binanın bir an önce yıkılıp yapılmasını istiyor. Çünkü bina kendiliğinden yıkılıyor. Tam bir harabe. Dilenciler, bazı mülteciler içinde yatıyor. 'Bu bina yıkılmasın' diyenlerin gidip binayı gördüğünü bile düşünmüyoruz.

ESKİ BİNA KORKU SAÇIYOR

Projeyi yapacak mimarımız da belli. Gerekli izinler de alınmış durumda. Çevredekiler 'Lütfen bu metruk binayı yıkın' diyorlar. Üniversiteden bilirkişiler geldi ve 'Bu bina restore edilemez. Yıkılıp aslına uygun şekilde yapılacak' dediler. Bina içerden dışardan her yerden çürümüş. Yanından bile geçmeye korkarsınız. Sosyal bir donatı olacak. Özgün bir mimarisi olacak. Tüm halkımıza faydalı bir yapı haline gelecek. Diyanet İşleri Bakanlığı da bu planı yürütecek. Bölgede cami yok. Orada bir boşluğa baraka kurduk. Günde 5 yüz kişi namaz kılıyor o barakada. Şişli'nin nüfusu 280 bin ise, günlük 4 milyon kişilik hareket var. Sadece 51 cami var. 10 üniversite bulunuyor. Şişli'de birçok cami apartman altlarındadır. Bölgenin camiye de üniversite öğrencileri için yurda da ihtiyacı var."