Prag’ın tam zamanı

PRAG

Romantizm denince akla ilk gelen Avrupa şehri Prag. En azından gitmeden önce okuduklarınız sizi buranın romantik bir yer olduğu konusunda ikna ediyor. Aslında romantikten ziyade, keyifli bir yer Prag. Çünkü gün içinde romantik olamayacak kadar kalabalık. Eğer filmlerde, romanlarda, gördüğünüz fotoğraflardaki gibi romantik bir Prag hayaliniz varsa size önerimiz, gün doğmadan uyanıp, hayallerinizdeki Prag'ı yaşamak için gün doğumuna kadar sabretmeniz... Prag'da hemen hemen her şey, Eski Şehir denen bölge ve civarında... Ara sokaklarda ve hayatın içinde... Haliyle elde harita, yön bulmak için uğraşmaya gerek yok. 1.5 milyon nüfusa sahip bir Orta Çağ şehri burası. İstanbul'la kıyaslanınca, küçük bir mahalle hissi yaratıyor. Tarih, sanat her köşebaşında karşınıza çıkıyor. Biraz içiniz mi kıyıldı, sokakta sosisli yiyin. Küçük bir molaya mı ihtiyaç var, geçin meydana küçük bir kafeye, kahvenizi yudumlayın. Bu kadar karambolde kalınca başım döner, net adresler lazım diyorsanız, size küçük küçük lokasyonlar verelim;Prag'la ilgili fotoğrafların olmazsa olmazı Karl Köprüsü, şehrin en görkemlisi. Bu da tıpkı Astronomik Saat Kulesi gibi dünyanın en eski sıfatını gururla taşıyan bir taş köprü... Eski olduğuna bakmayın, köprünün üstünden geçmek başlı başına bir keyif... Ama köprünün boşken çekilmiş fotoğraflarına aldanıp bir romantizm hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin. Çünkü köprü her daim kalabalık. Olsun, bu sizin güzel hayaller kurmanıza engel değil... Vltava Nehri üzerindeki bu muhteşem yapıda kendinize kalabalıklar arasında bir küçük köşe bulup, uzun uzun hayallere dalabilirsiniz... Köprünün üzerinde eserlerini sergileyen sokak sanatçılarından alışveriş yapmak da adetten, bilginize...Prag'ın Eski Şehir'den sonra en önemli meydanı olarak tanımlanabilir. Birçok tarihi olaya ev sahipliği yapması nedeniyle ünlü olan bu meydan UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Eski Çekoslovakya'da komünizmin bitmesi bu meydanda yapılan gösterilerle anılıyor. Ulusal Müze de bu meydanda yer alıyor.Mala Strana bölgesinde yer alıyor. Çoğu kişiye göre Eski Şehir'den daha güzel bir bölge. İçinde bulunan Lesser Town Meydanı da gezilecek yerler listesindeki en önemli meydanlardan biri. Etrafı tarihi yapılarla çevrili olan bu meydan, Prag'da barok mimarinin en iyi örneklerine ev sahipliği yapar. Mala Strana'da kafelerde oturmak, sokakları turlamak, minik hediyelikler almak büyük keyif veriyor. Üstelik Prag'a özel bir hediyeyle eve dönmek istiyorsanız, birbirinden orijinal kukla satan dükkanları dolaşmanızda fayda var.Harika bir nehir manzarası sunan Kampa Park Restoran hem öğlen hem de akşam yemekleri için ideal. Ancak akşam yemeği için gitmek istiyorsanız, Prag'ın bu en ünlü restoranında bir hafta önceden rezervasyon yaptırmanız şart! Emin olun öğlen saatlerinde de ayrı bir keyif burada yemek yemek. Makarnaları şiddetle öneriliyor. "Akşam şöyle şık bir yerlerde yiyelim" diyorsanız, yine nehir kenarındaki alternatiflere yönelmekte fayda var. Grosetto Marina Restoran personeli ve harika yemekleriyle sizi karşılıyor. Üstelik Prag Kalesi manzarası da cabası. İtalyan restoranında mutlaka damak tadınıza uygun bir şeyler bulacaksınız. Kafka'yı okumamış olsanız bile, Prag'a gelişinizin hatrına birkaç araştırma yapmanızda fayda var. Çünkü bu şehrin mekanlarında Kafka izleri aramak insanı mutlu ediyor. Nazım Hikmet'in izlerini de bulabilirsiniz, birazcık çaba... Prag'da rejimi unutun ve tredelnik'i deneyin. Çeklerin en ünlü tatlısı bu. Ve her köşebaşında satılıyor. Kokusuyla sizi cezbedip, tadıyla sarmalıyor. Kokoreç gibi görünen bu tatlı tarçın, ceviz, badem ve şekere bulanarak kızgın bir şişe sarılıyor, odun ateşi üstünde pişiriliyor ve bal, reçel ve nutella ile birlikte afiyetle yeniyor.Dans eden ev, gotik ve barok mimarinin sarıp sarmaladığı Prag'da, tıpkı bir yaramaz çocuk gibi karşılar sizi... Modern mimarinin en simgesel binalarından biri olan Dans Eden Ev, Hırvat ve Çek kökenli bir mimar olan Vlado Milunic'in, Kanada kökenli mimar Frank Gehry ile işbirliği sonucu ortaya çıkmış. Fred Astaire ve Ginger Rogers'a adandığı ve dans eden iki partneri sembolize ettiği için Fred and Ginger olarak adlandırılıyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Astronomik Saat Kulesi en turistik unsurlardan biri. Yapı, hâlâ çalışmakta olan dünyanın en eski saati. Saat kulesinin önünde saat başlarına doğru bir kalabalık oluşuyor. Saat başı çalan gongun eşliğinde, azizleri simgeleyen figürler geçiş yapıyor.Prag Kalesi dünyanın en eski ve ihtişamlı yerlerinden. Cumhurbaşkanlığı köşkünün de içinde bulunduğu Prag Kalesi, şehri tepeden görmek için de muhteşem bir manzara sunar. İçinde yer alan St. Vitus Katedrali ise baş döndüren bir yer. İçindeki vitrayları, mimarisi her şeyiyle gördüğü ilgiyi hak eden bir katedral.