Demir Demirkan: Binlerce kez şükrediyorum sonsuza kadar müteşekkirim

Demir Demirkan, rock ve heavy metal müziğin simge isimlerden biri. Bu türün gelişmesinde katkıları çok. Bir süredir müzik çalışmalarına ailesiyle birlikte yerleştiği ABD'de devam ediyor. Ama Türkiye'deki hayranlarını da ihmal etmiyor. Verdiği konserlerde onlarla buluşmaya devam ediyor. Şu sıralarda da 'isyanın bayrağı' olarak nitelendirdiği 2004 İstanbul albümünün 15. yıl turnesine hazırlanıyor. 3.5 yaşında bir erkek çocuk babası olan müzisyenle, raflarındaki binlerce kitapla güzelleşen Minoa Kafe'de buluşup sohbet ettik.

- Müzik çalışmalarınızda sanki İngilizceye ağırlık verdiniz gibi görünüyor.

- Tam olarak öyle değil aslında. Kariyerimi yaşadığım yere taşımaya çalışıyorum, dolayısıyla çalışmalarımı da İngilizce yapmam gerekiyor. Mayısta çıkan Elysium in Ashes içime sinen, çok sevdiğim bir albüm oldu. Ama seyircide kafa karışıklığına neden olduğunun farkındayım.

- Elysium in Ashes'ta oğlunuz Atlas'a yazılmış bir şarkı var. Hold my Hand. Nedir şarkının hikayesi?

- Şarkının ikinci kıtasına kadar anlatılan her şey gerçek, ondan sonrası "Olsa olsa böyle olur" diye yazıldı. Çocuk büyüyor çünkü sözlerde, bizim oğlan henüz üç buçuk yaşında. Bir senaryo var kafamın içinde dönüp duran. Bir jenerasyonun doğup çocuklarının olması ve sonra dünyayı terk etmesi ve bunun tekrarlanması gerçeği çok etkileyici. İki ay önceydi. Albüm turnesinin ilk ayağı için yola çıkmadan bir gece önce babamı kaybettim. Sonradan şarkıyı her çaldığımda, sözler babamın ağzından bana söyleniyormuş gibi gelmeye başladı. Şarkıyı oğluma mı yazdım, babama mı?.. Aslında ikisi de aynı. Baba ile oğlu arasındaki ilişki temelde aynı şeyler üzerine dayanıyor. Bu çok acayip bir şey.







- Geç baba olmaktan dolayı pişman mısınız?

- Çocuğum olduğu zaman "keşke daha önce yapsaydım", demedim. Çünkü berbat bir çocuk olurdu. "Neden?" derseniz ben doğru bir adam değildim. Her şey doğru zamanda yolunu buluyor. Şimdi Atlas'la yakından ilgileniyorum. Onu eşimle birlikte büyütüyoruz.

- Artık ABD'de yaşıyorsunuz...

- Teksas'tayız. Tenha bir yer. Geniş bir alanda az sayıda insan yaşıyor. Çok zengin bir eyalet. Başkenti Austin de önemli bir şehir. Büyük bir üniversitesi var. Entelektüel nüfus fazla. O yüzden yabancılara karşı çok daha toleranslılar. Hayat kolay.

- Sakinliği seviyor musunuz?

- Liseden beri içimde hep bir yavaşlama isteği vardı. Ama bunu hiç beceremedim. Bodrum'a taşındım, teknede yaşamaya çalıştım. Ama hep geri dönüp tozun toprağın, kavganın, mücadelenin içinde buldum kendimi. Mücadele devam ediyor ama en azından eve döndüğümde o inzivayı yaşayabiliyorum.

- Bu soruyu Robert Plant'e de sormuştum. Bir filmde anne çocuğuna "Yüzümüzde çizgiler var. Onlar nereden geldiğimizin haritası" diyordu. Aynaya baktığınızda siz ne görüyorsunuz?

- Günden güne değişiyor. Aynada gerçeğini görmeye çalışıyorsun ama ancak gerçekliğini görebiliyorsun. Çünkü filtrelerimiz var. Birbirimize baktığımızda da gerçekleri görmemiz gerekirken hep bir muhakeme filtresinden geçirip karşımızdakini algılayabiliyoruz. İşte o filtreleri olabildiğince yok etmeye çalışıyorum. Aynaya bakıp ne gördüğüme gelince... 47 yaşımdayım ama 47 yaşımda bir adam olduğumu çoğu zaman unutuyorum. Kendimi 20'lerimde filan zannediyorum. Ama yaşlı olduğuna inanıp da yaşlı gibi davranmak değil doğrusu. Hâlâ için çocuk gibi olabilir, ruh bu. Ama bu kez bedeninin yaşlanmasını biraz daha geciktirmek için sağlıklı yaşamaya başlıyorsun.

- Kendinizi şanslı görüyor musunuz?

- Çok. Bütün bunları nasıl hak ettiğimi kendime sorup duruyorum. Binlerce kez şükrediyorum, sonsuza dek de müteşekkirim. Bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Buna müşetekkir olmak, teslim olmak kadar hayatta insanı büyüten bir şey yok. Bunların sana bahşedildiği gerçeği seni küçültmüyor. Büyütmesi de umrumda değil.





60 YAŞIMDA OĞLUMLA GÜZEL ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM

- Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?

- Uykuma, yediklerime dikkat ediyorum. Bir de oğlum var şimdi. O 20 yaşına geldiği zaman ben 60'larında olacağım. 63 yaşımda oğlumla güzel zaman geçirmek istiyorum. Bu yüzden de bu bedene, bu makineye iyi bakmam gerekiyor. Bunun da tek yolu o farkında olan zihinle bedeni bir yapmak. Başka bir şansın yok.

- Kariyerinize bakınca müthiş bir üretim görüyoruz. Nedir bunu başarmanızı sağlayan motivasyon?

- Kendine tanık olma isteği, içindekini dışarı çıkartıp karşıdan bakma arzusu herhalde... Dönem dönem atıl kaldığım, hasta olduğum zamanlar da oldu elbette. Hiç üretemedim. Zihnen de doğru yerde değildim.

İSYANIN BAYRAĞI

- 2004 İstanbul albümünün 15. yıl turnesine çıkıyorsunuz. Bu albümün diskografinizdeki yeri nedir?

- Solo kariyerime başladıktan sonra ilk iki albümü bir yapım şirketi aracılığıyla çıkarmıştım. Pentagram döneminde akıntıya kürek çeken bir müzisyenken o dönem beni anadalgaya yakınlaştırmaya çalıştılar ve bunu büyük ölçüde de başardılar. Bana pek uymayan bir durumdu. Üzerine Eurovision başarısı gelince, beklenti de iyice popüler, 'patlayacak' bir çalışmaya dönüşünce ben de küstüm, Bodrum'a taşındım. Ama müziğe devam ettim. O sırada beni biraz da 'toplamak' için Bodrum'a gelen menajerimle yeni albüm için oturduk, çalıştık ve üçüncü albümü kendi şirketimizden çıkarmaya karar verdik. Ve tam da istediğimiz gibi bir albüm oldu. Bütün bunlara baktığımda aslında seyircimi de kendimi de, bana kılıf biçen herhangi bir yapım şirketinden daha iyi tanıdığımı gördüm. İsyanın bayrağıdır 2004 İstanbul. Bu yüzden benim için çok önemli.

- Turne hangi şehirleri kapsıyor?

- İlk etapta 16 Ekim Eskişehir, 17 Ekim Ankara, 18 Ekim Çorlu, 19 Ekim Tekirdağ, 23 Ekim Edirne, 24 Ekim Kocaeli ve 25 Ekim İstanbul konserlerimiz olacak.



SOSYAL MEDYA KESKİN BIÇAK!

- Dünyada olan bitenlere baktığınızda sizi neler kaygılandırıyor?

- Hayatımın geri kalanında girmek isteğim alan bu. Dünyanın kaynakları bitmek üzere ve bu hızla giderse büyük sorun yaşayacağız. Bu konuda çalışıp çabalamak istiyorum. Yapabileceğim, bireyleri eğitip farkındalığı artırmak olabilir. Bakış açısını iki derece bile değiştirsem zamanla büyük fark yaratır.

- Sosyal medyayla aranız nasıl?

- Sosyal medya keskin bir bıçak gibi. Keskin bıçakla çok güzel bir yemek yapıp insanları doyurabilirsin ya da bıçağı onun bunun etine saplayıp yaralayabilirsin. Kendini bile öldürebilirsin. Bilinç önemli...