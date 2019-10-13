“İSMEK’e dokunmayın!” diyor

İSMEK bir nevi 'halk üniversitesi' olarak, eğitimde bir devrim gerçekleştirdi. Kurum, bizzat dönemin büyükşehir belediye başkanı olan, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle 1996'da açıldı. Ve bugüne kadar 3 milyondan fazla vatandaşımız eğitim gördü burada. İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumunda. İSMEK sanatın her alanından zanaattan binlerce öğrenci yetiştirdi... Binlerce kişiyi meslek sahibi yaptı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'yle geçmesiyle birlikte, yönetimin ilk 'operasyonları'ndan biri nedense İSMEK'lere oldu. Bugüne kadar toplam 209 kurstan 45'i kapatıldı, 2 bin 500 öğretmen işten çıkarıldı. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı İSMEK'te son günlerde de dokuz sorumlu yönetici Park Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Deniz İşletmeleri gibi farklı müdürlüklere gönderildi. Yeni yönetimin gerekçesi ise tuhaftı. Şubelerin bulunduğu binaların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldığını söylüyorlardı. Ancak konuyu bilenler, bunun adım adım bir İSMEK'leri bitirme projesi olduğunu konusunda hemfikir. Yeni yönetim her ne kadar "İSMEK'ler devam edecek" dese de kapatılan şubeler ve işsiz kalan öğretmenleri düşündüğümüzde, bu durumun yavaş yavaş gerçekleştirilmesi planlanan bir yok etme projesi olduğunu hissetmek zor değil. Oysa İSMEK bugüne kadar milyonlarca insanın hayatına değdi ve değiştirdi. Sanat ve zanaat sahibi yaptı. İş kurdurdu, hatta iş kuranlar başka insanları da istihdam etti. Biz de vaktiyle İSMEK'ten mezun olup başarılı olan, hayatları değişen insanların hikayelerini derledik. Bu isimler bile İSMEK'in tek bir şubesine bile zarar verilmeden yoluna devam etmesi gerektiğinin önemini açık açık ortaya koyuyor.



METİN ATUF KANSU Osmanlıca öğrendi ve dedesinin eserlerini çevirdi

Nafi Atuf Kansu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli görevler üstlenmiş bir siyasetçi ve eğitimci. Eğitim konusunda pek çok makalesi, döneminin önemli dergi ve gazetelerinde yayımlanmış. Günümüz okurlarının bu makalelerden habersiz olduğunu fark eden torunu Metin Atuf Kansu, İSMEK'te Osmanlı Türkçesi öğrendi ve dedesinin eserlerini günümüz Türkçesine çevirerek kitaplaştırdı. Atuf Kansu, dedesinin eserlerinin akıbetini düşünerek Osmanlı Türkçesi öğrenmeye karar vermiş. İSMEK'in yaygın ve ücretsiz verilen eğitimleri Kansu'nun dikkatini çekmiş ve Fikirtepe Kurs Merkezi Osmanlı Türkçesi branşına kaydolmuş. Aldığı Eğitimi 500 Sayfalık Bir Kitapla Taçlandırdı Metin Atuf Kansu, İSMEK'te aldığı eğitim sonrasında Osmanlı Türkçesini rahatça okuyabilir duruma gelince de, babasının yarım bıraktığı, dedesi Nafi Atuf Kansu'nun eserlerini yeni yazıya aktarma işini tamamlamaya koyulmuş. Dedesinin Say ve Tetebbü (1911), Terbiye (1914), Muallim (1919) ) gibi dergi ve gazetelerde bulunan yazılarını arşivlerden edinen Kansu; Bursa, Edirne ve İstanbul'daki sahaf dükkanlarından, Ankara'da Milli Kütüphane'den ve İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nden dedesi ile ilgili kitap, belge ve dokümanları bir araya getirmiş. Bu kaynakların Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olanlarını, İSMEK'ten sınıf arkadaşı Ertuğrul Çakılcıoğlu'nun da yardımıyla günümüz Türkçesine aktarma işlemini tamamlamış.



RAMAZAN SÖYLER İSMEK'te müzik öğrendi orada hoca oldu

"İSMEK'le Kasım 2005'te tanıştım! Kanun ve Solfej Eğitimi almak istiyordum. Başvuru yaptığım Fındıkzade İSMEK'te o sıralar kanun hocası olmadığı için eğitim alamadım. Dolayısıyla sadece solfej dersi aldım. Kanun eğitimime ilk etapta Eyüp Mûsikî Vakfı'nda başladım. Orada kanun hocam Bahadır Şener'di. İSMEK'te solfej hocam ise Perihan Dönmez'di. 2006 yılına girdiğimizde ikinci dönem başında, bu bölümde verilen kanun, solfej ve genel kültür dersiyle iki yıllık özel eğitime tabi tutulduk. Bu vesileyle ücret ödediğim Eyüp Mûsikî Vakfı'nı bıraktım ve sadece İSMEK'te devam ettim. Eğitim almak istediği alanda profesyonelce ilerlemek isteniliyorsa bence İSMEK bu iş için biçilmiş kaftan! İSMEK sadece eğitim anlamında değil, sosyal anlamda da ciddi manada insanlara dokunan bir kurum. Hayata küskünlüğü olan nice insan buraya eğitime gelip gitmesi sayesinde hayat dolu oluyor ve olmuştur. Buna yüzlerce kez şahit olmuş birisiyim. Dolayısıyla kurulduğu 1996 yılından günümüze kadar geçen koca 23 yılda İSMEK, insanların eğitiminden günlük yaşamına her noktasına dokunabilmiş Türkiye'de belki de dünya tek kurumdur. Ve bu yüzden devam etmelidir.





REYHAN SOYLU Taksiciydi takı tasarımcısı oldu

Uzun yıllar taksi şoförlüğü yapan Reyhan Soylu, sağlık sebebiyle direksiyonu bırakıp İSMEK'te hobi edinmek maksadıyla takı tasarımı öğrendi. Şimdi ise tasarladığı takılarla hem evini geçindiren hem oğlunu üniversitede okutan Soylu, "İSMEK, kadınlara kendi ayakları üzerinde durmayı öğretti" diyor. Meslek eğitimleri, kimi kursiyerleri meslek sahibi yaparken kimi kursiyerlerin de mesleğini değiştirdi. İstanbul'un beş kadın taksi şoföründen biri olan Reyhan Soylu da, İSMEK'in mesleğini değiştirdiği kursiyerlerden biri. Bir arkadaşının tavsiyesi ile İSMEK Ferhatpaşa Kurs Merkezi'nde 2011- 2012 eğitim döneminde takı tasarımı eğitimi alan Soylu, şimdi tasarladığı takılarla hem geçimini sağlıyor, hem üniversitede okuyan oğlunun eğitim masraflarını karşılıyor. Yakalandığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle taksi şoförlüğünü bırakmak zorunda kalan Reyhan Soylu, yeni sağlık durumuna imkan verecek bir iş buluncaya kadar, oyalanma düşüncesi ile başlamış İSMEK'teki takı tasarımı kursuna. İSMEK'te aldığı eğitimle ortaya çıkardığı ürünler, çevresinde beğenilip sipariş almaya başlayınca, işin seyri de değişmiş. Mesleki anlamda pek çok kişiye imkânlar sunan İSMEK'in kendisine de yeni bir meslek ve iş alanı kazandırdığını söyleyen Soylu, eğitim aldığı kurum ile ilgili şunları söylüyor: "Hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımı kazanıyorum, bu benim gibi çocuklarını yalnız yetiştiren anneler için bulunmaz bir fırsat." Kansu ürünlerini oğluyla birlikte internet üzerinden satıyor. Hedefi yurt dışına açılmak.



BÜŞRA ERSEN 'Mahir Eller' en çok bilinen pasta markası

"Mutfağı seven birisiydim. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile İSMEK'te bu eğitimlerin hem kapsamlı hem de cüzi katılım bedelleri ile verildiğini söyledi. Ve bende bu şekilde İSMEK ile tanıştım. Dolu dolu üç yıl gibi bir öğrencilik dönemi geçirdim diyebilirim İSMEK'te. Pastacılığın yanında ilgi alanım ve yeteneklerim doğrultusunda; kişisel gelişim, resim, güzellik gibi kurslardan da eğitim aldım. Ve önceliğim olan pastacılık dalında ilerledim ve ilk adımı pastacı çırağı ile attım ve sırasıyla; yaş pasta, butik pasta, pastacı yardımcısı eğitimlerini tamamladıktan sonraysa pastacılık dalında ustalık ve usta öğreticilik belgelerimi aldım. Ve bu eğitimleri alırken de çok güzel tecrübeler edindim. İSMEK'i yeteneği olan ve bunu profesyonelliğe dönüştürmek için çok yerinde bir kurum olarak görüyorum. Çeşitli kurslara katılıp iş hayatında ilerleyen insanlar gördüm. Bu yüzdendir ki İSMEK ve benzeri kuruluşlar toplumumuz için çok faydalı olduğu kanısındayım..."