Şarkılarıyla nesilleri büyüten kadın

İstanbul'un en eski semtlerinden birinde bir aile apartmanından içeri girip en üst kata çıkıyoruz. Kapıyı bize Ceylan Çapa açıyor. Hatıralarla yüklü eşyalarla döşenmiş çok güzel bir salona geçiyoruz. İstanbul Boğazı tüm güzelliği ile tam karşımızda. Salonun köşesindeki siyah kuyruklu piyano dikkatimizi çekiyor. Üzerinde de aile fotoğrafları bulunuyor. Fikret Şenes'in kol kanat gerip bir arada tuttuğu ailenin fotoğrafları... 2015 yılında yaşama veda eden Şenes, Türkiye'nin ilk kadın söz yazarıydı. Kimler Geldi Kimler Geçti, Bana Yalan Söylediler, Bir Günah Gibi, Tanrı Misafiri, Sensiz Yıllarda gibi sayısız şarkının sözleri onun kaleminden sayfalara döküldü. Şenes bir yandan da iki oğlu Ahmet ve Celal Çapa'yı yetiştirirken onlara hem annelik hem de babalık yaptı. Geçen günlerde piyasaya çıkan Fikret Şenes saygı albümü Kimler Geldi Kimler Geçti'yi konuşmak için Celal Çapa ile bir araya geldik. Gece hayatının duayen ismi bize albümle ilgili düşüncelerini, albümde bir şarkı söyleyen kızı Ceylan Çapa ve annesi hakkında bilinmeyenleri anlattı.
- 40 yıl boyunca yazılmış 290 şarkı. Paha biçilemez bir miras. Sizin için anlamı nedir?
- Annem, Türkiye'nin ilk kadın söz yazarı ve yazdığı şarkıların Türk pop müziğindeki yeri hiçbir zaman tartışılamadı. Kadınlar için bir öncü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her şarkısının çok büyük anlamı var. Düşünsenize üzerinden 40-50 yıl geçmiş şarkıları var. Hala her yerde çalınıyor, söyleniyor. Annemin önemi zaten burada ortaya çıkıyor. Bu şarkılar kim bilir daha kaç nesil büyütecek? Gerçekten paha biçilmez.
- Şarkıların hepsinin ilham kaynağı aynı aşk. Annenizin aşka bakışı sizi de etkiledi mi?
- Annemin aşka, özellikle de hayata bakışı, bunları şarkılarına yansıttığı için sadece beni değil, herkesi etkiledi. Aşkı özünde yaşadı, bunu hepimize hissettirdi.
- Hep 40 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Sonrasında yazmaya devam etti mi?
- Birkaç şey yazdı ama uyguladığını tahmin etmiyorum. Bir yerde o işi kesti. Bu biraz yaşla da ilgili. Yaşlanınca aşk bitiyor. İnsan kendine dönüyor. Bence her şeyi zamanında bırakmak denilen şeyi annem başardı.
- Fikret Hanım'ın bütün şarkılarını ezbere okuyabildiği doğru mu?
- Evet, gerçekten okurdu. Ama en büyük özelliği hiçbir şarkıyı -şimdiki kuşaktaki gençler çok yapıyorlar bunu- bir gün, bir saatte yazmazdı. Her şarkıya uzun süre ayırırdı. Örneğin Memleketim'i dört-beş ayda yazdı. Kütüphanelere gitti, kitaplar okudu. Üzerinde çok çalıştığı için de şarkılarını ezbere bilirdi. Ve şiir gibi de okuyabiliyordu.
- İlk dinlediğinizde neler hissettiniz?
- Anneden bir parça, anneden bir miras... Yıllardır bu şarkıları ilk seslendirenlerden dinlemişim. Değişik yorumculardan, değişik aranjelerle duymak heyecan vericiydi. Çok büyük keyifle dinledim. Çok etkilendim.
İLK KEZ DİNLENEN ŞARKI
- Albümün hazırlık sürecine aile olarak dahil oldunuz mu?
- Hazırlık aşaması bir yıldan
fazla sürdü. Tabii ki aile olarak
takip ettik ama çok içinde değildik.
Albümün danışmanı Hakan
Eren zaten çok güvendiğimiz bir
isim. Sadece albümün kapağındaki
fotoğrafı özellikle biz istedik.
Aile olarak çok sevdiğimiz bir
fotoğraftı.
- Albümde Sezen Aksu, Tanrı Misafiri'ni söylüyor. Aksu'nun albüme dahil oluşunun bir hikayesi var mı?
- Annemin meslek hayatının
50. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz
saygı gecesinde de Sezen
Aksu vardı. Sonra Sezen'le bir
ev davetinde karşılaştım. Bana,
kendisi de bestekar ve söz yazarı
olmasına rağmen evdeyken,
banyoda devamlı mırıldandığı
şarkının Tanrı Misafiri olduğunu
anlatmıştı. Böyle bir teklif gelince
de kabul etti ve şarkıyı söyledi.
Sezen'in albümde olması gurur
verici.
- Albümle ilgili "Keşke" dediğiniz bir nokta var mı?
- Hem şarkıcılar hem de
şarkılar açısından var. Sonuçta
290 parça arasında seçim
yapıldı. Aile olarak "Hangi
şarkı, hangi sanatçıya uygun
olur?"u bilecek kadar müzik kültürümüz
yok. Dolayısıyla bunu
Hakan Eren'e bıraktık. Ama eşim
Şebnem'le de konuştuk, albümde
Kenan Doğulu'nun olmasını isterdik.
Annem de çok severdi. Çeşitli
nedenlerle olmadı. Şarkılardan
da Ya Sonra olsun isterdik.
- En sevdiğiniz yorumlar hangi sanatçılarınki oldu?
- Tabii ki Sezen Aksu. Tanrı
Misafiri zor bir parça, herkes okuyamaz.
Rubato'yu (Bana Yalan
Söylediler) da ailecek çok beğendik.
Şevval Sam (Sensiz Yıllarda)
ve tabii ki kızım Ceylan Çapa (Ne
Günler) da çok güzel okumuş.
Onunla gurur duydum. Bu arada
çok enteresandır, Yıldız Tilbe'nin
söylediği şarkı Mutluluğun Bedeli'ni
hayatımda ilk kez dinledim.
EMRE'NİN HASSASLIĞI, CEYLAN'IN VÜCUT DİLİ ANNEME ÇEKMİŞ
- Çocukluğunuzda evinizde müziğe dair hatırladığınız ilk anılar neler?
- Annemin evdeki çalışma ortamında korkunç bir sessizlik söz konusuydu. Sanki okul evde de devam ediyor gibi geliyordu bize. Abimle çıt çıkartamazdık.
- Nasıl bir anneydi?
- Annemi bilmek ve tanımak lazım. Bize hem annelik hem babalık yaptı. Çünkü babamla çok erken yaşta ayrılmışlardı. Maddi ve manevi olarak tamamen annenin yükümlülüğü altındaydık. Bunu sağlamak için de hakikaten otoriter olmak lazım. Canım cicimle iki erkek çocuğu nasıl dizginleyebilirsiniz? Biz o zaman bunu idrak edemiyorduk ama aklımız başımıza gelince, kendi çocuklarımız olunca bunu idrak ettik.
- Fikret Hanım bir röportajında sizi kendisine benzetiyor...
- Sanırım çalışma azmimi kendisine benzetiyordu. Şimdi de her ne kadar emekli olsam da başka işlerle uğraşıyorum. Mesela çöp topluyorum. Dün Gümüşsuyu'ndan çıktım, Taşkışla'nın oradan Swissotel'e kadar çöp topladım. Çöp derken plastik, teneke ve cam şişeleri topluyorum. Özellikle gençleri etkilediğimi düşünüyorum.
- Anneniz sizi hangi değerlerle büyüttü?
- Yemeği bitirmek ve yemek ayrımı yapmamak bizim evde önemliydi. Neyse ki annemle aynı yemekleri sevdiğim için bu benim için hiçbir zaman sorun olmadı. Masaya oturulduğu zaman telefonla görüşmek filan zaten mümkün değildi. Saygıya çok değer verirdi. Annemle senli konuşamazdım, sizli konuşurdum. Karşısında ayak ayak üstüne atamazdık.
- Çocuklarınıza baktığınızda Fikret Hanım'ın izlerini görebiliyor musunuz?
- Oğlum Emre'nin hassaslığı anneme çekmiş. Kızımın da vücut dili anneme çok benziyor. Dönem dönem Şebnem'le birbirimize dönüp "Hay Allah anneme çekmiş" dediğimiz bir sürü huyu da var.