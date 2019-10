Şarkılarıyla nesilleri büyüten kadın

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un en eski semtlerinden birinde bir aile apartmanından içeri girip en üst kata çıkıyoruz. Kapıyı bize Ceylan Çapa açıyor. Hatıralarla yüklü eşyalarla döşenmiş çok güzel bir salona geçiyoruz. İstanbul Boğazı tüm güzelliği ile tam karşımızda. Salonun köşesindeki siyah kuyruklu piyano dikkatimizi çekiyor. Üzerinde de aile fotoğrafları bulunuyor. Fikret Şenes'in kol kanat gerip bir arada tuttuğu ailenin fotoğrafları... 2015 yılında yaşama veda eden Şenes, Türkiye'nin ilk kadın söz yazarıydı. Kimler Geldi Kimler Geçti, Bana Yalan Söylediler, Bir Günah Gibi, Tanrı Misafiri, Sensiz Yıllarda gibi sayısız şarkının sözleri onun kaleminden sayfalara döküldü. Şenes bir yandan da iki oğlu Ahmet ve Celal Çapa'yı yetiştirirken onlara hem annelik hem de babalık yaptı. Geçen günlerde piyasaya çıkan Fikret Şenes saygı albümü Kimler Geldi Kimler Geçti'yi konuşmak için Celal Çapa ile bir araya geldik. Gece hayatının duayen ismi bize albümle ilgili düşüncelerini, albümde bir şarkı söyleyen kızı Ceylan Çapa ve annesi hakkında bilinmeyenleri anlattı.- Annem, Türkiye'nin ilk kadın söz yazarı ve yazdığı şarkıların Türk pop müziğindeki yeri hiçbir zaman tartışılamadı. Kadınlar için bir öncü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her şarkısının çok büyük anlamı var. Düşünsenize üzerinden 40-50 yıl geçmiş şarkıları var. Hala her yerde çalınıyor, söyleniyor. Annemin önemi zaten burada ortaya çıkıyor. Bu şarkılar kim bilir daha kaç nesil büyütecek? Gerçekten paha biçilmez.- Annemin aşka, özellikle de hayata bakışı, bunları şarkılarına yansıttığı için sadece beni değil, herkesi etkiledi. Aşkı özünde yaşadı, bunu hepimize hissettirdi.- Birkaç şey yazdı ama uyguladığını tahmin etmiyorum. Bir yerde o işi kesti. Bu biraz yaşla da ilgili. Yaşlanınca aşk bitiyor. İnsan kendine dönüyor. Bence her şeyi zamanında bırakmak denilen şeyi annem başardı.- Evet, gerçekten okurdu. Ama en büyük özelliği hiçbir şarkıyı -şimdiki kuşaktaki gençler çok yapıyorlar bunu- bir gün, bir saatte yazmazdı. Her şarkıya uzun süre ayırırdı. Örneğin Memleketim'i dört-beş ayda yazdı. Kütüphanelere gitti, kitaplar okudu. Üzerinde çok çalıştığı için de şarkılarını ezbere bilirdi. Ve şiir gibi de okuyabiliyordu.- Anneden bir parça, anneden bir miras... Yıllardır bu şarkıları ilk seslendirenlerden dinlemişim. Değişik yorumculardan, değişik aranjelerle duymak heyecan vericiydi. Çok büyük keyifle dinledim. Çok etkilendim.- Hazırlık aşaması bir yıldanfazla sürdü. Tabii ki aile olaraktakip ettik ama çok içinde değildik.Albümün danışmanı HakanEren zaten çok güvendiğimiz birisim. Sadece albümün kapağındakifotoğrafı özellikle biz istedik.Aile olarak çok sevdiğimiz birfotoğraftı.- Annemin meslek hayatının50. yılı dolayısıyla düzenlediğimizsaygı gecesinde de SezenAksu vardı. Sonra Sezen'le birev davetinde karşılaştım. Bana,kendisi de bestekar ve söz yazarıolmasına rağmen evdeyken,banyoda devamlı mırıldandığışarkının Tanrı Misafiri olduğunuanlatmıştı. Böyle bir teklif gelincede kabul etti ve şarkıyı söyledi.Sezen'in albümde olması gururverici.- Hem şarkıcılar hem deşarkılar açısından var. Sonuçta290 parça arasında seçimyapıldı. Aile olarak "Hangişarkı, hangi sanatçıya uygunolur?"u bilecek kadar müzik kültürümüzyok. Dolayısıyla bunuHakan Eren'e bıraktık. Ama eşimŞebnem'le de konuştuk, albümdeKenan Doğulu'nun olmasını isterdik.Annem de çok severdi. Çeşitlinedenlerle olmadı. Şarkılardanda Ya Sonra olsun isterdik.- Tabii ki Sezen Aksu. TanrıMisafiri zor bir parça, herkes okuyamaz.Rubato'yu (Bana YalanSöylediler) da ailecek çok beğendik.Şevval Sam (Sensiz Yıllarda)ve tabii ki kızım Ceylan Çapa (NeGünler) da çok güzel okumuş.Onunla gurur duydum. Bu aradaçok enteresandır, Yıldız Tilbe'ninsöylediği şarkı Mutluluğun Bedeli'nihayatımda ilk kez dinledim.- Annemin evdeki çalışma ortamında korkunç bir sessizlik söz konusuydu. Sanki okul evde de devam ediyor gibi geliyordu bize. Abimle çıt çıkartamazdık.- Annemi bilmek ve tanımak lazım. Bize hem annelik hem babalık yaptı. Çünkü babamla çok erken yaşta ayrılmışlardı. Maddi ve manevi olarak tamamen annenin yükümlülüğü altındaydık. Bunu sağlamak için de hakikaten otoriter olmak lazım. Canım cicimle iki erkek çocuğu nasıl dizginleyebilirsiniz? Biz o zaman bunu idrak edemiyorduk ama aklımız başımıza gelince, kendi çocuklarımız olunca bunu idrak ettik.- Sanırım çalışma azmimi kendisine benzetiyordu. Şimdi de her ne kadar emekli olsam da başka işlerle uğraşıyorum. Mesela çöp topluyorum. Dün Gümüşsuyu'ndan çıktım, Taşkışla'nın oradan Swissotel'e kadar çöp topladım. Çöp derken plastik, teneke ve cam şişeleri topluyorum. Özellikle gençleri etkilediğimi düşünüyorum.- Yemeği bitirmek ve yemek ayrımı yapmamak bizim evde önemliydi. Neyse ki annemle aynı yemekleri sevdiğim için bu benim için hiçbir zaman sorun olmadı. Masaya oturulduğu zaman telefonla görüşmek filan zaten mümkün değildi. Saygıya çok değer verirdi. Annemle senli konuşamazdım, sizli konuşurdum. Karşısında ayak ayak üstüne atamazdık.- Oğlum Emre'nin hassaslığı anneme çekmiş. Kızımın da vücut dili anneme çok benziyor. Dönem dönem Şebnem'le birbirimize dönüp "Hay Allah anneme çekmiş" dediğimiz bir sürü huyu da var.