Milyonlarca dolarlık tabloları temizliyor

Yatlar, şatolar, tablolar, atlar, saatler veya mücevherler... Milyarderler lüks eşyalara para saçıyor. Pandora Mather-Lees isimli bir tarihçiye ise milyarderlerin lüks merakı yeni bir iş kapısı açtı. Oxford mezunu olan Lees, milyarderlerin lüks yatlarında kirlenen milyonlarca dolarlık tabloların temizlenmesiyle ilgileniyor. Zenginlerin yatlarında gezdirdiği tabloların kahvaltılıklarla ya da şampanyalarla kirlenmesinin ardından devreye Mather-Lees giriyor. Mather- Lees yaptığı işi şöyle özetliyor; "Bir keresinde bir müşterimin çocukları, kahvaltıda yedikleri mısır gevreğini tabloya bulaştırmış. Yatın mürettebatı da temizlemek isterken milyonlarca dolarlık tabloya daha fazla zarar vermiş. İşte benim işim hem tablonun doğru şekilde temizlenmesini sağlamak hem de mürettebata tabloları nasıl koruyacaklarını öğretmek" diyor. Tarihçi Mather-Lees, anlaşması gereği müşterilerinin isimlerini söylemiyor. Ancak Avrupa basınına göre mısır gevreği bulaştırılan tablo 110 milyon dolara satılan ABD'li ressam Jean-Michel Basquiat'ı eseriydi. Yine aynı haberlere göre Lees'in müşterilerinin başında da hiç şüphesiz Körfez ülkelerinin milyarderleri geliyor. EN PAHALI TABLO

Tarihçi Mather-Lees'in müşterilerinin kimler olabileceğine dair yapılan çıkarımların dayanağı ise Avrupa ve ABD'de yapılan açık artırmalar oluyor. Gerçekleştirilen birçok müzayedenin ardından Körfez ülkelerinin gizemli milyoneri gündeme geliyor. Son yıllarda Batı merkezli açık artırmalar ya da lüks satışlarda en çok gündeme gelen isim ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman oluyor. 15 bin prens ile prensesin bulunduğu ve 1.4 trilyon dolarlık bütçesi olan kraliyet ailesinin defacto lideri olan Veliaht Prens'in 2017 yılında Leonardo da Vinci'ye ait Dünya'nın Kurtarıcısı / Salvador Mundi isimli tabloyu 450 milyon dolara aldığı biliniyor. 33 yaşındaki prensin birçok kez sahte olabileceği dile getirilen bu tabloyu İtalyan yapımı olan 500 milyon dolarlık Serena isimli yatında sakladığı haberlere yansıyor. Veliaht Prens, ayrıca Fransa'daki 14. Louis Şatosu'nu da 300 milyon dolara satın alarak dünyanın en pahalı evine de sahip olmuş durumda. Veliaht Prens gibi daha birçok milyarder milyonlarca dolara satın aldıkları tabloları lüks yatlarında gezdiriyor. İngiliz futbol devi Manchester City'nin sahibi olan Şeyh Bin Zayed Nahyan'ın da 400 milyon dolarlık Topaz isimli yatında birbirinden değerli tabloları tuttuğu düşünülüyor. Bu lüks harcamalardan farklı bir tanesi de hafta içerisinde gerçekleşti. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un İngiltere'de 4.5 milyon dolara yarış atı aldığı açıklandı.





650 MİLYON DOLARLIK PANDORA BAĞIŞLAR

Avrupa basını son zamanlarda ise yeni bir tartışmanın içine daha girdi; Körfezdeki milyarderler neden Avrupa'da bu kadar para harcıyor? Benzer bir tartışma da ABD'de var. Oradaki gündem Suudi Arabistanlı zenginlerin ABD genelindeki üniversitelere yaptığı bağışlar. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın ABD'deki üniversitelere yaptığı 'bağışlar' tartışılmaya başlandı. ABD'deki 63 üniversite ile bağı olan Riyad yönetiminin 2012 ile 2018 arasında ABD'deki eğitim kurumlarına 650 milyon dolar 'hediye ettiği' ortaya çıktı. En çok bağış alan kurumların 70 milyon dolar ile George Washington Üniversitesi, ardından 63.1 milyon dolar ile George Mason Üniversitesi ve 25 milyon dolar verilen M.I.T. olduğu açıklandı. Bu bağışların dışında Suudi Arabistan devletine ait olan petrokimya şirketi Sabic ile M.I.T.'nin geçen yıl doğal gaz çıkarılması alanında 23 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı biliniyor. ABD basınına göre M.I.T.'nin son yıllarda Suudi milyarderlerden kabul ettiği şahsi hediyelerin tutarı da 43 milyon doları buldu.