Katillerin vicdanına havale edilen cinayet dosyası

Engin Temel, 2008 yılında Şişli'de iki tetikçi tarafından öldürüldü. O sır cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Arkadaşlarına göre; Engin Temel hâlâ 24 yaşında... İşte, henüz 19 yaşındayken Malatya'dan yola çıkarak ışıltılı dünyasına hayran olduğu İstanbul'a gelen ve faili meçhul kalan sır bir cinayetin 24 yaşındaki maktulü olan Engin Temel'in yaşam öyküsü ve 11 yılda yaşananlar... "Bir üniversite kazanıp İstanbul'a gideceğim. Artık orada başımın çaresine bakarım" cümlelerini kurduğunda henüz 14 yaşındaydı Engin Temel... Malatya Hekimhan nüfusuna kayıtlıydı ve Malatya'da okuyordu. İstanbul'un ışıltısından büyülenmişti. Dikkatle takip ettiği o şehir, adeta rüyası olmuştu. Malatya Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Rüyası gerçek olduğunda ise tarih yaprakları 2004'ü gösteriyordu. O günlerde henüz 19 yaşındaydı. Sınava girdi ve İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Hemen İstanbul'a geldi. Kendisinden desteklerini asla esirgemeyen ailesine yük olmamak için hem okudu; hem de erken yaşta iş hayatına atıldı. Önce garsonluk yaptı. Para kazanmaya ve kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştı. Sonra gündüzleri okuluna gitti; geceleri ise bazı gece kulüplerinde barmenlik yaptı. Enerjisiyle insanları çalıştığı mekanlara çekti. Tıpkı bir mıknatıs gibi... Hızlı bir giriş yaptığı ve çok kısa sürede alıştığı gece hayatında, gece kulüplerinin aranan işletmecileri arasına girdi. Yakışıklılığıyla ilgi topladı; çalışkanlığıyla ise takdir... Çevresi tarafından çok seviliyordu. Kendisini tanıyanlara göre olgun ve samimiydi. Çevresi her geçen gün genişledi. Pozitif özellikleri ona, İstanbul'a geldikten sadece iki yıl sonra çalıştığı gece kulübünün işletmecisi olma yolunu açtı. Öyle de oldu. O yolda hızla yürürken aynı zamanda foto modellik de yapmaya başladı. İş hayatına o kadar alıştı ve o kadar sevdi ki; ikinci sınıfta her kararına saygı duyan ailesinden izin alarak okulunu dondurdu. Kısa sürede camiada şöhret sahibi oldu. Tanındı ve çok sevildi. O artık iş hayatında aranan ve tercih edilen bir isimdi. O çizgiye ulaşmışken ve henüz 24 yaşındayken Türkiye'nin gündemine oturan, her zaman akıllarda yer eden ve defalarca açılmasına rağmen çözülemeyen bir faili meçhul cinayet dosyasının maktulü oldu. Kapüşonlu iki tetikçi tarafından çifte kurşunla öldürüldü.

ÜNLÜLER GÖRMEYE GELİRDİ

İki yakın arkadaşının, "Love'daki Engin" olarak ünlenen Engin Temel'i görmek için işlettiği mekanlara ünlü isimler gelirdi. O gerçekten zeki ve başarılıydı. Çok çalışkandı. İnsanları üzerine çeken bir ışığı ve enerjisi vardı. Sadece yakışıklılığı ve sempatisiyle insanları işlettiği barlara çekerdi. Ne sigara ne de içki kullanırdı. Her gün sporunu yapardı. Kimseye bir zararı olacak birisi değildi. Karanlık bir dünyası da yoktu. Tanıdığımız en iyi insandı" cümleleriyle anlattıkları Engin Temel'in ortaklığının bulunduğu üç gece kulübü vardı. Şişli'deki "Love" adlı gece kulübü de o işletmelerden birisiydi. Öldürülmeden önce bir gece kulübüyle daha işletmecilik yapmak için görüşmüş ve anlaşmaya varmıştı. 2004 Miss Dream Of The World Türkiye İkincisi olan Hazal Müezzinoğlu ile tanıştı. O, belki de Engin Temel'in evlenmeyi düşündüğü kadındı... 8 Şubat 2008 tarihinde; Hazal Müezzinoğlu'na işletmecisi olduğu bir gece kulübünde sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Evlenmeyi çok istediği için o gece minik bir gelinlik giyen Hazal Müezzinoğlu, ertesi gün Şişli Cumhuriyet Caddesi Divan Kavşağı üzerinde bir trafik kazası geçirdi. Araca bir arkadaşı ve teyzesinin oğlu ile binmişti. Arabayı kullanan kuzeni direksiyonun hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Saatler 06.30'du... Hazal Müezzinoğlu o kazada yaşamını yitirdi. Kazadan sadece 10 ay sonra öldürülen Engin Temel'in de ölüm saati, Hazal Müezzinoğlu'nun ölüm saatinden 15 dakika sonra olacaktı.

KAPÜŞONLU İKİ TETİKÇİ

Tarih 9 Aralık 2008... Engin Temel o gece, Şişli Elmadağ'daki Cumhuriyet Caddesi'ne bağlı Fransız Hastanesi Sokak'ta bulunan hem işletmecisi hem de ortağı olduğu "Love" adlı bardan çıktı. Yanında arkadaşları vardı. Engin Temel'in üç ay önce taşındığı Şişli 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine doğru hep birlikte yola çıktılar. O ve yanındaki üç arkadaşı, Engin Temel'i bekleyen sinsi pusudan habersizdi. Arkadaşları arabadan indi; apartmana girdi. Merdivenin altında saklanan iki tetikçi ise Engin Temel'i bekledi. Hava yağmurluydu. O, aracını evinin karşısındaki kapalı otoparka park ettikten sonra ıslanmamak için koştu. Koşa koşa karşıya geçti. Saat 06.45'te Doktor Hüsnü İsmet Öztürk Sokak üzerindeki 14 numaralı Çelik Apartmanı'ndan içeriye girdi; ilk katı çıktı. Engin Temel'in oturduğu apartmana ondan sadece 28 saniye önce giren ve cinayet öncesi keşif yaptıkları bilinen kapüşonlu iki tetikçi, Engin Temel'i göğsünden ve başından iki kurşunla vurdu. Ve cinayet mahalline geldikleri Mumcu Sokak'tan kaçtılar... Belli ki; cinayetin ardından koşar adım aşındırdıkları karanlık sokakları da Engin Temel'in eve gireceği saati bildikleri kadar iyi biliyorlardı. Apartmanın girişinde yere yığılan Engin Temel'in cesedini bulan arkadaşları ve apartman görevlisi hemen ambulansı aradı. Ardından da 155 Polis İmdat Hattı'nı tuşladılar. Artık İstanbul Cinayet Masası'nda bir dosya daha açılmıştı.





Cinayetin dosyası kapanmıyor

"Dosyanın Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilmesi, dosyanın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Cinayet dosyalarında zaman aşımı 20 yıldır. Engin Temel cinayetinin dosyası da halen açık... Bu süre içerisinde dosya kapsamında yeni bir ihbarın yapılması veya somut delillere ulaşılması halinde faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma yapılacaktır. Faillerin kimliklerinin tespit edilmesi fakat yakalanamamaları durumda yargılama süreci de başlayabilir."



Camiadaki herkes biliyor iddiası...

Engin Temel'in bazı arkadaşları, "Engin'in katilleri çok açık... Bunu camiadaki herkes biliyor. Zaten iki-üç güne kadar çözülür" dediyse de beklenen olmadı. Hiç görgü tanığı yoktu. Kaçan katillerin kimlikleri de belirlenemedi. Cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. 11 yılda polise yapılan 40'ı aşkın ihbarla cinayetin dosyası tekrar tekrar açıldı. O ihbarlardan 17'si ciddi bir şekilde değerlendirildi. Şüpheliler listesine ismi yazılan 82 kişinin telefonları üçer ay boyunca dinlendi fakat herhangi bir bağlantı veya somut bir delil bulunamadı. Toplamda 498 kişinin ifadesi alındı. Fakat faillerin kimlikleri tespit edilemedi. Engin Temel cinayetinin dosyasında geçtiğimiz haftalarda yeni bir gelişme yaşandı. Yılların cinayet soruşturmasında ilk karar çıkmıştı. Engin Temel'i öldürdüklerine veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli somut delil ve şüphe elde edilemediği için, ihbar ve iddialarla sır cinayetin dosyasına isimleri yazılan 22 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. İstanbul Cinayet Masası'nın hazırladığı raporla birlikte sır cinayetin dosyası Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi. Engin Temel cinayeti, artık somut delillerle dolu gerçek bir ihbar yapılırsa veya faillerden beklenen "Bu cinayeti biz işledik" itirafı yıllar sonra gelirse aydınlanabilecek. Engin Temel'in çok efendi, kendi halinde ve çalışma azmiyle dikkat çeken bir kişilik olduğunu dile getiren arkadaşlarının dudaklarında bugünlerde ortak bir cümle var: "Failleri bulunamadı ama Engin hâlâ 24 yaşında."