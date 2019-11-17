Sağlığını takip için saatine bak

Düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve rakipsiz pil ömrü sunan Huawei'in yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin 46 mm versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Türk Telekom mağazalarında da vitrine çıkan Huawei Watch GT 2, Huawei'nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve telefonda olduğu gibi sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yeni akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.



150 METREYE KADAR KONUŞ

Spor meraklıları, akıllı saatlerinden profesyonel spor veri izleme ve tam kapsamlı deneyim istiyorlar. Huawei Watch GT 2 46 mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Saat telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebilir ve kolayca arama yapılabilir. Saatler aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek geniş depolama kapasitesi ile geliyor.

Spor modunda Huawei Watch GT 2, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor. Watch GT 2, farklı sporlar için hedefli egzersiz öncesi veri analizi, egzersiz sırasındaki veri kayıt analizi ve sonrasında profesyonel tavsiyeler sunuyor.

Spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.

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