Her derde deva projeler

BUGÜN NELER OLDU

Kilo vermek veya sağlıklı bir yaşam için 'fit' kalmak istiyorsunuz ama size uygun diyet programı konusunda kararsız mı kalıyorsunuz? İnternetteki tonlarca veriye ve beslenme ve diyetetik uzmanlarının programlarına alternatif olarak iddialı bir girişim var karşımızda: Avokadio. Girişimin kurucularından Yunus Konmaz, İngiltere'deki öğrencilik yıllarında önceki biyoteknoloji çalışmalarında fark ettiği keton ölçümü ile Avokadio'nun temellerini atıyor. Keton nedir derseniz, insan vücudundaki yağ yakma mekanizması çalıştığında ortaya çıkan yan ürünler diyebiliriz kısaca... Trafik çevirmelerinde kullanılan alkolmetrelere benzer bir prototip geliştiriliyor. Bu cihaza üflenmesi sonucu kişinin keton ölçümü yapılıyor ve ulaşılan veriler cep telefonundaki uygulamaya gönderiliyor. Geliştirilen algoritma sayesinde herkesin vücut özelliklerine uygun diyet ve beslenme programları öneriliyor. Amaç her kişinin metabolizmasına uygun diyeti bulmak.Artık çölde, İskandinav coğrafyasında hatta kutup bölgelerinde kendi meyve ve sebzenizi mevsim fark etmeden yetiştirmeniz mümkün. Ertaç Çiftçi'nin kurucularından olduğu Lykta girişimi bir fanusun içinde hem herkese en sağlıklı koşullarda tarım yapma imkanı hem de bir anlamda keyifli bir hobi edinmelerini sağlıyor. Ekleyelim, Lykta İsveççede fanus anlamına geliyor. Ertaç Çiftçi "Günümüzde iki yaprak roka yiyeceğiz diye üç saat sirkeli suda bekletip, beş defa tuzlu suda yıkıyoruz, çünkü tarımda kullanılan ilaçlar bizi buna sürüklüyor. Müthiş bir su israfı var, Lykta ile işte bunun da önüne geçiyoruz çünkü bu fanusta her şey en sağlıklı şekliyle olması gerektiği gibi" diyerek fanusun alametifarikasını açıklıyor. Lykta'nın çalışma prensibi ise kısaca şöyle: Fanusun içinde bir iklimlendirme sistemi var ve bu sistem sayesinde kutup bölgesinde domates, çöl coğrafyasında ise ıspanak yetiştirilebiliyor. Aynı zamanda güneş ışığından tüm spektrumlarda gelen ışınların aksine Lykta'da bitkiye sadece ihtiyaç duyduğu ışık veriliyor ve daha lezzetli ve verimli bir ürün elde ediliyor.Ecording, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim. Girişimin kurucularından Zeynep Büşra Zafer "Toplumsal olarak çevre konusunda oldukça kötüye doğru bir gidiş söz konusu. İlk önce bireylerin çevre bilinci ve farkındalığı kazanmaları gerek dedik. Önce sosyal medya platformu ecording hayata geçti sonra da ecoDrone. Bu cihazla tohum ekilip, ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Öncelikli hedef insanların ulaşamadığı alanları drone vasıtasıyla ağaçlandırmak. Bu doğrultuda da Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile işbirliğine gittik. Sosyal medyadaki her takipçimiz için birer ağaç dikiliyor" diyerek yolculuklarını özetliyor. Son noktada ise ecordingApp fikri doğuyor. Dünya yararına verilen görevleri telefonunun kamerası ile kanıtladığınızda, edindiğiniz puanlarla anlaşmalı markalardan indirimler ve ödüller kazandığınız bir mobil uygulama ecordingApp. Pet şişeyi geri dönüşüme atmak, bir hayvana bir kap su vermek ve bunu fotoğraflayıp kanıtlamak gibi görevler söz konusu...Genelize DNA analizi yapan bir cihaz. Taşınmaz laboratuvar ekipmanlarıyla yapılan DNA analizini Genelize taşınabilir bir halde sahada uygulamayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Girişimin özellikle gıda sahteciliğinin önüne geçmek adına verimli bir biçimde kullanılabileceği düşünülüyor. Girişim sahiplerinden Selin Uzunoğlu'na göre en önemli hedeflerden biri de Genelize'nin eğitim sektöründe yer alıp özellikle lise çağındaki öğrencilerle buluşturulması.Blindlook, görme engelli Sadriye Görece'nin sosyal hayatında yaşadığı sıkıntıların üzerine ortaya çıkmış bir girişim. Görece, restorana ne zaman gitse menüyü okuyamadığından mekandaki garson direkt olarak yanındaki insanları muhatap almaya başlıyor. Görece "Ben de bir bireyim, görünmez değilim, hem tek başıma bu restorana gelsem ne olacak" diye düşünüp bir fikir geliştirmeye başlıyor. Daha sonra yakın arkadaşı Cihat Ersin Aydın ile bir araya gelip projeyi geliştiriyorlar. Ve Blindlook doğuyor. Amaç bir görme engelliyi evden çıkarmak ve tek başına bir restorana gitmesini sağlayacak özgüveni ona aşılamak... Blindlook sadece restoran ve kafelerde erişilebilir menü hizmeti sunmuyor. Aynı zamanda kullanıcılarına erişilebilirlik haritası ve yetersiz navigasyon hizmetlerine alternatif olması adına görme engelliler için körcül yol tarifleri başlığı altında destekler de veriliyor. İlerleyen süreçlerde de hedef bir görme engelliyi sosyal hayatın her alanında erişilebilir bir dünyaya kavuşturmak. Şu an odak noktası İstanbul ama İzmir'de de işbirliği yapılan restoranlar var, amaçlanan ise 2020 Haziran ayında 3 bin restorana ulaşmak.