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Son yılların gözde oyuncularından … Hayranlarına müjdeyi verdi!

Son yılların gözde oyuncularından , bu sezon iki filmle sinemanın büyülü kapısından içeri girecek. Önce Güzelliğin Portresi sonra da Kronoloji filmlerinde izleyeceğiz kendisini... Sokullu ile sohbete kitabın ortasından başladık

OLKAN ÖZYURT OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah
Giriş Tarihi: 8.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 10:07
Son yılların gözde oyuncularından Birkan Sokullu… Hayranlarına müjdeyi verdi!

Kameranın sevdiği oyuncular vardır... Naçizane da onlardan biri. Yeni nesil erkek oyuncular arasında farklı bir tarzı olan Sokullu, uzun yıllardır TV dizilerinde bolca boy gösterdikten sonra bu sezon sinemanın kapısından içeri giriyor. Önce, haftaya vizyona girecek Umur Turagan'ın yönettiği gerilim filmi Güzelliğin Portresi'nde, sonrasındaysa Ali Aydın'ın Kronoloji filminde izleyeceğiz kendisini... Sinemanın büyülü dünyasından içeri girmesi vesilesiyle buluşmak için sözleştikten sonra, zaman zaman yaptığı söyleşileri okusam da benim için bir muammaydı Birkan Sokullu. Söyleşilerindeki o temkinli hali biraz kaygılandırıyordu. Ama buluşup muhabbet etmeye başlayınca kaygılarımın yersiz olduğunu anladım. Açıkçası siz ne kadar açıksanız Sokullu da o kadar açıyordu kendini. Çabuk ısındık birbirimize... Hayatından, Bosna'dan, basketbolcu olduğu günlerden, babasından, oyunculuğa bakışından, sinemadan... Konuştukça konuştuk...

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Son yılların gözde oyuncularından Birkan Sokullu… Hayranlarına müjdeyi verdi!
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