Geniş açı göreve hazır

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Apple'ın amiral gemisi telefonuna sahip olacak en ekonomik modeli iPhone 11'in, diğer üst serilerden pek eksik yanı yok. Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulan iPhone 11, arkasında iki geniş açı kamerasıyla dikkat çekiyor. Telefondaki 13 mm kamera sayesinde, geniş açıya ihtiyaç duyulan her yerde fotoğraf çekmek mümkün. Kameranın özellikle düşük ışık ve gece modu oldukça güçlü. Fotoğraf çekerken basılı tuttuğunuzda video moduna geçiş yapıyor. Ayrıca ağır çekim, selfie video şansı veriyor. A13 Bionic çipinin kullanıldığı yeni iPhone 11, 6.1 inç ekrana sahip olacak. Farklı renk seçeneklerini şeffaf kılıfla kullandığınızda renklerden fedakarlık yapmadan kullanmanız mümkün oluyor.