Sarı lacivert ve siyah beyaz rekabetin tarihi

BUGÜN NELER OLDU

A) Kadına şiddeti protesto etmekB) Sokak hayvanları için farkındalıkC) Van Depremi'nden sonra zor günler yaşayan Van halkına destek olmakD) Kimsesiz çocuklara yardım 2)A) Yasak olmasına rağmen sahada altı yabancı oyuncuya yer vermiştir.B) Dördüncü oyuncu değişikliğini yapmak istemiştir.C) Yedek kulübelerinin yerini karıştırıp 5 dakika Beşiktaş kulübesinde durmuştur.D) İkinci yarıda sahaya 12 oyuncu sürmüş ve hakem bunu fark etmiştir. 3)A) John CarewB) Daniel PancuC) Ronaldo GuiaroD) Ahmed Hassan 4)A) Cemil TuranB) LefterC) Hakkı YetenD) Alex de Souza 5)A) FB:5 BJK: 1B) FB: 0 BJK: 6C) FB: 2 BJK: 7D) FB: 7 BJK: 0A) Taraftarlardan aldığı lazer ışığı penaltı vuruşunu yapacak Bobo'nun gözüne tutmuştur.B) Penaltı noktasına konan topu kramponunun çivisiyle patlatmaya çalışmıştır.C) Penaltı geç kullanılsın diye kaleci Volkan ile uzun uzun sohbet etmiş, lafa tutmuştur.D) Penaltı noktasını kazıyıp bir inşaat faaliyetine girişmiş, o bölgeyi aşındırmıştır. 7)A) Eski takım arkadaşlarından yardım istemiştir.B) Fenerbahçe formasını sahanın orta noktasına bırakıp soyunma odasına gitmiştir.C) Tüm tribünleri tek tek dolaşıp onları gülümseyerek alkışlamıştır.D) Taraftar liderlerini çıkışta sohbet ederek bu meseleyi çözmeye çağırmıştır. 8)A) Ahmet DursunB) ZagoC) Pascal NoumaD) Tümer MetinBeşiktaş taraftarı Van'da yaşanan deprem sonrasında depremzedelere destek olmak amacıyla derbide atkılarını sahaya attılar. Maç sonrası yardım tırında toplanıp depremzedelere gönderilen binlerce atkı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yabancı madde olarak kabul edildi ve Beşiktaş'a 20 bin TL para cezası kesildi.2000 yılındaki kurala göre takımlar sahada maksimum 5 yabancı oyuncuya yer verebiliyordu. Gel gelelim Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli, dört yabancıyla başladığı maçın devamında oyuna Revivo ve Rapaic'i de alıp bu kuralı çiğnemişti. 3-0 hükmen mağlup olan Fenerbahçe zaten maçın normal akışında da Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmüştü.Kadıköy'deki maçta kaleci Cordoba'nın penaltıya sebebiyet verip oyundan atılması üzerine değişiklik hakkı kalmayan Beşiktaş'ta eldivenleri eline geçiren Pancu olmuştu. Penaltıda doğru köşeyi bilmesine rağmen gole engel olamayan Pancu, maçın kalan bölümünde olağanüstü kurtarışlara imza atmış ve takımının 4-3'lük galibiyetinin mimarı olmuştu. Öyle ki kendisine bir sezon sonra kalecilere has 1 numaralı forma bile verilmişti.Hakkı Yeten, 32 golle ezeli rekabet tarihinin en golcü ismi. Kendisinin en yakın rakibi Cemil Turan'ın ise 19 golü var, dolayısıyla Baba Hakkı'nın uzun bir süre daha bu listedeki yeri garanti gibi...İki takım arasındaki müsabakalarda en farklı kazanan takım 6 Aralık 1958 tarihinde devre arasındaki bir hazırlık maçında 7-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'nin stoperi Fabio Bilica, Bobo'nun kullanacağı penaltı öncesi, penaltı noktasını ayağıyla aşındırmıştı. Bobo da penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.Maç boyu protestolara maruz kalan yeni Fenerbahçeli eski Beşiktaşlı Alpay son düdükle birlikte İnönü Stadı'nın santra noktasına Fenerbahçe formasını koyup protestolara böyle bir tepki göstermişti.Nouma'nın 2003 yılındaki derbide attığı gol sonrası yaptığı sevinç gösterisi bir anlamda kariyerinin sonu oldu. Önce federasyon 7 ay men cezası alan Fransız futbolcu sonrasında ise futbol yaşamını sonlandırdı.