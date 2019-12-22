Zeugma’nın esin perileri: Muzalar

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Zeugma Antik Kenti'nde bulunan ve Türkiye İş Bankası'nın desteklediği kazılarla ortaya çıkarılan Muzalar Evi'ndeki, dokuz esin perisinin resmedildiği mozaikten yola çıkarak oluşturulan Muzaların Türküsü projesinde, Cem Adrian ve Feryal Öney İş Sanat'ta bir araya geliyor. Doğu ve batının bu etkileyici buluşmasında yörenin türküleri, yerel enstrümanlar ve yaylı sazlar orkestrası eşliğinde batı müziğiyle bir araya gelecek. Müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan'ın yaptığı, yönetmenliğini Beyti Engin'in üstlendiği gösteride; ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, yazar Özen Yula tarafından kaleme alınan Muzaların hikâyesini bizlere anlatacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak olan Muzaların Türküsü'nü projenin yönetmeni Beyti Engin ve metin yazarı Özen Yula ile konuştuk.Muzaların Türküsü projesi için şahane bir ekip kuruldu. Muzaların hikayesini teker teker insanlara anlatan, türkülerin arasını renklendiren anlatımıyla süsleyen, bir anlatıcıya ihtiyaç doğmuştu ve böylelikle Beyti Engin ile konuşmaya başladık.Muzaların dünya sanatı ve tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu renkli bir şekilde, farklı farklı dokuz ayrı Muza kız kardeşin ağzından anlatan bir hikâye olacaktı. Umut saçan bir hikâyeydi.İzleyicileri çok renkli bir konser ve gösteri bekliyor. Şahane sesleri ve üsluplarıyla iki usta yorumcu Feryal Öney ve Cem Adrian, farklı yöresel tavırları, mahalli tavrı çok iyi okuyan üç usta sesle bir araya geliyor.Hem Anadolu'nun folklorundan ve mitoslarından yola çıkan farklı türküleri hem de Ayşenil Şamlıoğlu'nun canlandıracağı dokuz ayrı Muzanın hikâyesini dinleyeceğiz.Tuluğ Tırpan'ın usta işi ara yorumlarıyla, Ayşenil'in anlattığı hikâye kaynaşıyor ve bunun üzerine hem evrensel bir şekilde destansı Muzaların hikâyesini öğreniyoruz hem de Türk Halk Müziği eserleriyle Anadolu'nun farklı dokusuna tanıklık ediyoruz.İş Bankası'nın uzun yıllardır destek verdiği Zeugma kazıları sırasında ortaya çıkarılan Muzalar mozaiği için bir proje tasarlamamız istendi. Anadolu'nun türküleri üzerine inşa ettiğimiz mitolojideki ilham perilerinden esinlenerek bir gösteri hazırladık.Sanatın birçok dalının aynı sahne üzerinde buluşuyor olması oldukça etkileyici ve binlerce yıl öncesinde toprak altında kalmış bir sanat eserini bugün izleyici ile başka bir formda buluşturuyor olmamız da heyecan verici.Bu gösteride Tuluğ Tırpan'ın hem kendi bestelerini dinleyeceğiz hem de çok iyi bildiğimiz birçok türküyü Cem Adrian, Feryal Öney, Asım Kuzuluk ve Mehmet Demir'in sesleriyle yeniden keşfedeceğiz.İzleyicileri, Özen Yula'nın muhteşem kaleminden çıkan hikâyeleri Ayşenil Şamlıoğlu'nun eşsiz yorumu ile dinleyeceğimiz ve Pınar Ataer'in koreografisi ile müzik, tiyatro ve dans sanatlarının ortak paydada buluştuğu ve teatral bir form içerisinde izlenebilecek bir gösteri bekliyor.