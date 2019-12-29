İyi evlilik ömrü uzatır

Bu hafta ünlü doktor Halit Yerebakan ve eşi Esra Yerebakan'ın misafiri olduk. İki çocuğu ile bizi ağırlayan Yerebakan çifti, gülen yüzleri ve hayata pozitif bakışları ile örnek bir aile. Türkiye'nin en genç kalp cerrahisi doçenti olan Halit Yerebakan geçtiğimiz hafta Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nin de başhekimi oldu. Böyle başarılı bir kariyere sahip olmasını şüphesiz çalışkanlığına ve akademik tarafının yanı sıra sosyal yönünün de kuvvetli olmasına bağlı. Ancak o bu yoğunluğunu bahane ederek ailesinden uzak bir hayat yaşamıyor. Tam tersi ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için planlı yaşıyor. Çocuğunun tırnaklarını da kesiyor, banyo da yaptırıyor. Eşine de vakit ayırıyor ve mutlu bir ailenin temelinde sağlıklı iletişimin rol aldığını söylüyor. Bilimsel araştırmaların da mutlu ve çocuklu bir ailenin insan ömrünü uzattığını ispatladığını belirtiyor. Yerebakan yarın Sabah Gazetesi'nde 2020'nin sağlık trendlerini anlatacağı bir yazı dizisine başlayacak. Tıp dünyasındaki son bilgilerin yer alacağı yazı dizisinde sağlıklı bir ömür sürmenin püf noktalarından yeni diyet programlarına, değişen egzersiz anlayışından sağlıklı yemek listelerine kadar pek çok şeyden bahsedecek. Yerebakan ailesi ilk kez kapılarını SABAH Pazar'a açtı. Ailece verdikleri bu ilk röportajda; hayata, çocuklu bir aile olmaya ve çocuktan sonra değişen ilişkilere kadar pek çok konuyu konuştuk.

- Şu an dört kişilik güzel bir ailesiniz. Çocuktan sonra hayat değişiyor değil mi?

- Halit Yerebakan: Çalışmalarım, yurt dışı görevlerim derken çocuk sahibi olmamız evliliğimizin 10. yılında oldu. Kariyerimin en rahatladığı dönemin başlangıcıydı. Konsantrasyonumuz çocuklarımıza doğru kaydı. Doktor olarak çocuk sahibi olmak biraz daha stresli. Çünkü mikroptan, vücuduna gelebilecek herhangi bir travmadan çok korktuğum için bende ekstra koruma etkisi oldu.

- Doktor bir baba nelerden sakınıyor çocuğunu?

- H.Y: Ellerini sık sık yıkatıyorum. Çocukların hastalanmalarının temelinde genelde enfeksiyon yatar çünkü. Restoranlarda gelen mama sandalyelerinin temizliğinden tatilde aman havuza girmesin, herkesin denize girdiği yerde yüzmesin, bu şezlongda yarım saate kadar biri oturuyor muydu? gibi olmadık şeyleri hesap ediyorum. Otel kalabalıksa fazla kalmayalım, ne kadar kalabalık o kadar hastalık diye düşünüyorum. Bir de insanın başına ne gelirse ani ve fevri hareketlerden geldiğini biliyorum.

- Çocukla ilgilenmekten çiftler bazen kendi ilişkilerine vakit ayıramıyor. Sizin ilişkiniz de değişti mi?

- Esra Yerebakan: Çocuk insan hayatını kökten değiştiren bir şey. Anne babanızla, kardeşinizle olan ilişkilerinizi bile değiştiriyor. Tabii ki karı-koca ilişkiniz de değişiyor ama nereden baktığınız önemli bu duruma. Eğer pozitif bir yapıya sahipseniz bu evliliği güçlendiren bir şey. Uykusuzluk anneyi çok yıpratan bir şey. Babanın buna destek olması çok önemli. Allah razı olsun Halit bana çok yardımcı oluyor.

- H.Y: Hem güzel hem zor. Anneler kendi hayatlarını bir kenara bırakıyor. İş bir mazeret olmaktan çıkabilmeli. Babalar ne kadar meşgul olurlarsa olsunlar evde bir işin ucundan tutabilmeliler. Eve gelmeme ihtimaliniz varsa bile işlerinizi sıkıştırıp o eve dönmelisiniz. Hayat algımız da değişti. Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyormuşuz gibi oluyor artık.

- Hayatın anlamı mı değişiyor?

- E.Y: Aslında hayat anlamlanıyor. Çocuklardan sonra yaşamım daha da kıymetli hale geldi. Eskiden sadece kendimize yatırım yaparken artık ailemize yapıyoruz. Eşimle atacağımız her adımda, "Çocuklara faydası nedir?" diye düşünüyoruz. Bu da değer katıyor hayata.

- Peki, çocuklu hayat insan sağlığını etkiliyor mu?

- H.Y: Bu yıl "Gerçek yaşınız ne?" diye soracağım herkese. Çünkü insanların takvim yaşı ile biyolojik yaşları farklı aslında. Burada mutlu evlilik, çocuk sahibi olmak ve çocuk sahibi olduktan sonra hayatı doğru idame ettiriyor olmak insanın biyolojik yapısı etkiliyor. Bir insanın sağlığını bile evliliği etkiliyor. Bir kişi evde mutsuzsa, düzenli bir ilişkisi yoksa bu kişi diğer bireylere göre daha erken ölebiliyor. Evdeki hayatı da en stabil şekilde koruyor olabilmek lazım. Ama çocuk olması hayatta belli bir pencerenin kapanması manasına gelmiyor. Eşler çocuk yapma fabrikası değil. Aralarında iletişimi, gençlik yıllarında yaşadıkları hayatı da modifiye ederek yaşamak zorundalar.

- Yani, eşlerin birbirine ayırdıkları vakit de sağlıklarını etkiliyor mu?

- H.Y: Çocuklar uyduktan sonra eşinizle geçirdiğiniz iki saat, muhabbetiniz, günü değerlendiriyor olmanız önemli. İyi evlilik ve çocuk ömrü uzatır. Bizim Esra'yla çocukların dışında da bir hayatımız var. Bu yüzden ben yaşımı göstermediğimi düşünüyorum.

- E.Y: Halit'in geldiği saat bazen belli olmuyor. Ama çocuklarıyla en az iki saat geçirir mutlaka, geç bile gelse. Biz de ilişkimizi buna göre ayarlarız.



BALAYINDAN SONRA 19 GECE NÖBET

Doktorluk gecesi gündüzü olmayan bir meslek. Bu durum sizi evlenirken düşündürdü mü hiç Esra Hanım?

- E.Y: Evlenince tahminimden de yoğun bir meslek olduğunu anladım. Mesela biz evlendiğimiz de Halit asistanlığının başındaydı. Aralık ayında evlendik, ocakta 19 gece nöbet tuttu.

- H.Y: Biz evlenirken bölüm başkanım "Oğlum evlilik kutsal bir müessesedir. Sen deli gibi çalışıyorsun. Bu müesseseyi doğru kurman için sana izin veriyorum. Gidiyorsun ve 10 gün seni bu hastanede görmek istemiyorum" dedi. Düğünümüz perşembe günü olmuştu. Bir sonraki pazartesiye kadar izinliydim ve hiç alışık değildim. Balayından döndük ve ben hemen ameliyata girdim. Hatta evden çantayla çıkmıştım. Dönüşüm bir sonraki hafta çarşamba günü oldu. Tır şoförü gibi yani. Öyle bir hayat yaşadım ki yoğun bakımdaki hastam servise çıkmadan hastaneyi bırakmazdım.

- Siz ne yaptınız o ara Esra Hanım?

- E.Y: Benim de çalıştığım bir dönemdi. Evlendikten sonra ikinci üniversitemi okudum. Bilgisayar programcılığı ve işletme alanında eğitim aldım.

- H.Y: Çok iyi yazardır.

- E.Y: Çok iyi olduğumu iddia edemem ama tecrübelerim oldu. Benim isteğim hep yazmaktı ama hayat bana farklı diplomalar aldırdı. Çeviriler de yaptım. Şimdi ise çocuklarımla ilgileniyorum. Ama ben kendimi yazarak anlıyorum.



2020'DE KEREVİZ SUYU İÇECEĞİZ

Halit Yerebakan yarından itibaren Sabah Gazetesi'nde 2020'nin sağlık trendleri üzerine bir yazı dizisine başlayacak. Bu yazı dizisinin içeriği hakkında bize kısaca bilgi verdi: "Aşağıdaki beş şeyi yapınca insanlar kendilerinin ne kadar yaşacaklarına karar veriyorlar. Kalan yüzde 30 ise genetik.

Tansiyonu normalden düşük olacak.

Bağımlılık yapan maddelerden uzak duracak.

Stresten de uzak duracaklar. Stresi yüksek olan insanın beyni küçülüyor.

Sevmesi kolay sağlıklı bir yeme düzenleri olmalı.

Egzersiz şart. İşte ben de bu beş maddeye destek veren formülleri yazacağım. Egzersiz listesi vereceğim. Artık düşük yoğunluklu egzersizler gündeme gelecek. 2020'de en çok duyulacak diyet listelerini açıklayacağım. Yeni yemekler var. Karşımıza neler çıkacak? Hangileri sağlıklı olacak? Onları da yazacağım. Bu sene ise sağlık trendlerinden biri kereviz suyu olacak. Buradan bir ipucu vermiş olayım."

Bayrağı zirveye taşıyacağım

Halit Yerebakan, bir doktor olarak hedefinin zirveye ulaşmak olduğunu söylüyor: "Benim hayatta bir hedefim, gelmek istediğim bir nokta var. Bu neden için çalışıyorum. Doktor olarak bir idealim var ve taşıdığım bayrağı zirveye dikmek istiyorum. Bunu yapabilmek için saygıda kusur etmiyorum, hiç kimsenin bugününe dününe bakmıyorum. Yarın da karşıma çıkabileceklerini düşünüyorum. Akademik kariyerim çok erken şekillendi. Bugün bir üniversite hastanesinin başhekimi oldum. Bunların hepsi kurguladığım hikâyemin temelleri..."

NEYİM VARSA HEPSİ EŞİMİNDİR

Esra Yerebakan kaleme, yazı yazmaya tutkuyla bağlı. Dünya hayatının bir yolculuk olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Kimseye zarar vermeden izler bırakmak, ne yaparsam en iyisini yapmak istiyorum. Yazmak çok önemli benim için..." Yazmak deyince Halit Bey eşinin mütevazı davrandığını ve çok iyi bir yazar olduğunu söylüyor: "Benim editörüm. Makalelerimi de çeviriyor. Programlarımın yapımcısı sayılır. Yayın haklarım onda. Bu dünyada neyim varsa hepsi onun üzerine. Bir telefon faturam dışında bir şey yok."



AŞK TILSIMINI KAYBETMEMEK LAZIM

- Kadınlarımız çocuktan sonra eşlerinin sadece çocuklara ilgi gösterdiğinden mustarip...

- H.Y: Burada kadın faktörü çok önemli. Bir karıkoca ilişkisine baktığımızda aslında bu aynı zamanda bir erkek-kadın ilişkisidir. Kadının da kendine bakması gerekiyor. Çocuk doğurmak kadınlar için büyük bir emek hatta vücutlarının değiştiği bir dönem. Bu dönemden sonra tekrar eski hallerine dönebilmek için kendilerine çok iyi bakmaları gerekiyor. Çünkü erkek aynı hayatına devam ediyor ama kadının doğumdan sonra aynı kilosuna dönebilmek için spor yapması lazım. "Doğumda 20 kilo aldım bu da kaldı ne yapayım" demek bir mazeret değil. Sadece fiziksel güzellik değildir ilişkileri güçlendirip devam ettiren ama bir motivasyon kaynağıdır. Erkeğin de kendisine dikkat etmesi gerekir. "Çocuğum oldu, çocuğa da bir yastık lazım" deyip karnında kocaman bir göbekle dolaşmamalı. Aralarındaki aşk tılsımını kaybetmemek lazım. Her iki tarafın da uğraşması gerekiyor.

- Baba olduktan sonra mesleğinize, hastalarınıza bakışınız değişti mi?

- H.Y: Değişmedi. Eşimle evlenirken de söyledim, "Hayatımda hastalarım ve mesleğim öncelliğimdir" diye. Çok güzel bir sözü vardır bir profesörün, "Bütün iyi cerrahlar ameliyat yaparlar ama daha iyi cerrahlar ne zaman ameliyat yapmaları gerektiğini bilirler. Fakat en iyileri ne zaman ameliyat yapmaları gerektiğini bilenlerdir." Dolayısıyla bizim hastalara bakışımız hep onların hayatını riske atmamak adına oldu. Benim için bir macera değil ameliyatlarım, bir hayat tarzı. Çocuklarıma, eşime aileme ne kadar dikkat ediyorsam hastalarıma da o kadar dikkat ediyorum.