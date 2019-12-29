Trafik sıkıştıkça dizilerle rahatlıyoruz

Türkiye Netflix yapımlarını sıkışık trafikte izleme konusunda ilk sırada yer alıyor. Ayrıca yayın kalitesini artırmak isteyen Netflix, sunucularını Türkiye'ye getirmek için Türk Telekom başta olmak üzere operatörlerle görüşmeler yürütüyor. Küresel içerik plaformu Netflix, her kültürden her yaş grubundan insanlara ulaşan yapımlarla izleyicinin karşısına çıkıyor. Türkiye'de lansmanı yapılan Atiye dizisiyle ikinci Türk yapımına imza atan Netflix yetkilileri yapımlara ilişkin ilginç rakamlar da açıkladı. Örneğin 8 bölümden oluşan dizinin toplam maliyetinin ortalama 20 milyon TL civarında olduğunu açıklandı.



SETTE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Olağanüstü koşullarda çalışan set işçileri, oyuncuların koşullarını iyileştirmek için yaptıkları çalışmalar konusunda henüz net sözler vermekten kaçınırken, süre kısıtlaması olmadan yapılan çalışmanın ekibi rahatlattığı vurgulandı. Ancak biz küresel bir platformdan yurtdışında özellikle ABD'de olduğu gibi oyuncu ve çalışan örgütlenmelerine belli sözler vermesini ve bunları kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz. Ancak bu şekilde yapım aşamasında fark yaratabilirler.

İZLEME ALIŞKANLIKLARI

Netflix yetkilileri izleme alışkanlıkları konusunda çarpıcı bilgiler de verdi. Özellikle bu bilgiler, trafikte izleme konunda Türk izleyicisinin 1 numarada yer aldığını gösteriyor. Aslında bu sonuç mobil alışkanlıklara paralel bir konumda. Türkiye'de operatörler Netflix gibi platformlara rakip gibi görünse de genelde Türk Telekom Tivibu gibi servisler tam tersine mevcut uydu platformlarına alternatif hizmetler veriyor. Özel yapımlar konusunda çaba harcamıyor.