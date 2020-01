2020 Moda borsası

2017'den sonra yavaş yavaş hayatımıza giren bu trend yükselerek devam edecek. Moda tarihine baktığınız zaman kısa süreli belirli dönemlere ait trendlerin ön plana çıktığını görebilirsiniz. Ama hiçbiri bu kadar uzun sürememiş, bu kadar da etkili olmamıştı. Algıbilimi üzerine çalışan Sarah Rose Cavanaugh, "Şu an çekilen birçok fotoğraf ile 90'larda çekilenler arasında kıyafet yönünden neredeyse hiçbir fark yok. Bu kadar birebir 90'ları kopyalıyor olmak günümüzden, bu dönemin zor gerçekliğinden de bir çeşit kaçış aslına bakarsanız" yorumunda bulunuyor. İklim değişiklikleri, ekonomik krizler, savaşlar ve açlık yaşanan böyle bir dönemde de hepimizin nostaljiye ihtiyaç duymasından daha doğal ne olabilir?Hafta sonu eklerine ilk yazdığım moda yazısı müzik festivallerinin modaya nasıl yön verdiği üzerineydi. Yıl 2014'tü... Altı yıldır belki de modanın en büyük ilham kaynağı müzik festivalleri oldu... Markalar bu festivallerin ruhundan esinlenerek koleksiyonlar hazırladı. Yırtık jean şortlar, kovboy çizmeler, süet kısa bluzlar, çiçekli taçlar mesela Coachella ile girdi hayatımıza... Festivale gidemesek de hepimiz oranın özgür, eğlenceli ve dertsiz ruhunu biraz olsun taşımak istedik üzerimizde... Tahmin edersiniz ki gelecek dönemde de yine bu trend yükselerek devam edecek.Chanel defilesinde taytlar, Chloe defilesinde eşofman takımları gördüğümüz, Balenciaga'dan Givenchy'ye tüm dev modaevlerinin kapüşonlu sweat-shirt'leriyle kalbimizi çaldığı bir dönemdeyiz. Spor sutyenleri ve spor ayakkabıları gece dışarı çıkarken giyeceğimizi daha önce hayal bile edemezdik. Bir de bunu geçiyorum sadece bu trendin egemenliğinde kurulan yeni lüks modaevleriyle tanıştık. Beyonce'nin Ivy Park'ı, Virgil Abloh'un Off White'ı, Rihanna'nın Fenty'si, Kanye West'in Yeezy'si, Demma Gvasalia'nın Vetements'ı gibi... Bu trend 2020'de de yükselerek devam edecek... Çünkü hepimiz ruhsal olarak çok yorgunuz ve hiçbirimizin de giyinmeye çok kafa harcamaya mecalimiz yok.Her yıl yapılan sayısız araştırmanın sonuçlarında İskandiav ülkeleri her seferinde en mutlu, en huzurlu, en yaşanılası, kadınların en rahat ettiği, gelirin en yüksek olduğu, eğitimin en iyi olduğu ve sağlık hizmetlerinin en mükemmel olduğu yerler olarak çıkıyor. Moda ruh halinin, sosyal durumun ve ekonominik dengelerin yansımasıdır diyoruz her zaman. Yani o ülkelerde yaşayamasak da en azından stillerinden feyz almamız, markalarını baş tacı yapmamız çok normal bence... Danimarka'nın Ganni markasından bir parça yoksa mesela dolabınızda bu dönemi hiç anlamamışsınız demek... Kopenhag Moda Haftası'nın ön plana çıkmasını, sosyal medyada bir anda İskandinav kökenli kadınların milyonlar tarafından takip edilmeye başlamasının da nedeni tam olarak bu....Eğri oturup doğru konuşalım dar yani skinny jean'leri hakkıyla giyebilmek için incecik bileklere, dapdar basenlere, şekilli kalçalara ihtiyacınız var. Durum böyleyken şöyle geriye dönüp bakınca kimler kimler giymedi ki o dar jean'leri... Önce boyfriend, ardından mom ardından slouchy jean'lerin yükselmesinin İspanyol paçaların yeniden hayatımıza girmesinin nedeni de dar jean'lerin giyilmesinin zorluğu... 2020'den sonra uzun bir süre bu jean'leri neyse ki görmeyeceğiz...90'ların o şekilsiz, kimseye yakışmayan bel çantaları son iki yıldır yeniden hayatımızda. Neyse ki, 2020'den itibaren sırtımızda taşıyabileceğimiz sırt çantalarından ve bel çantalarından çok daha kullanışlı yepyeni modeller hayatımıza giriyor.

