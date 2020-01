Sadece gözlere değil kulaklara da HD

Güzel bir görüntü için televizyon, bilgisayar ve telefon ekranına yatırım yapıyorsunuz. Kulağınız da özenli ve yüksek kalitede sesi hak ediyor. Hatta bazen ses görüntüden bile önemli. Görüntüde amatörlüğe katlanmak mümkün olsa da seste aynı şey mümkün değil. YouTube yayıncıları bile görüntüden çok, ses konusunda özenli davranıyor. Bu yüzden deneyim kutusunda uzun süreli keyifli bir yolculuğa hazırlandık. Stüdyo kalitesinde müzik sizi yolculuk boyunca takip etsin istiyorsunuz. Özellikle kulak üstü müzik keyfi artık sessizliği sağlarken müzik keyfini artırıyor. Kalabalık içinde kitap okurken, önemli bir yazı yazarken veya elektronik postaları yanıtlarken konsantre olmak çok kolay değil. Uzun uçak yolculuklarında, her gün trafiğin sıkıştığı anlarda müzik sesine, izlediğiniz dizi ya da filmlere konforlu kulaklıklarla odaklanın.Aslında sese yatırım yaparken sadece kulaklık değil, sıkıştırma yazılımına da dikkat etmeniz gerek. Yani en popüler mp3 formatında sıkıştırma sırasında seste kayıplar oluşur. Eğer sizde hiç kayıpsız müzik tutkunu insanlardan biriyseniz, Sennheiser'ın kafa üstü kulaklığı yeni Momentum Wireless, neredeyse stüdyo kalitesindeki netliğe, sesin her tonunu duyabileceğiniz derinliğe sahip ses sunuyor. Sanatçının kayıt sırasında gitarının tellerine parmağını sürtünüş sesini duymak ayrı bir lezzet katıyor. Aslında kaliteli ses, biraz sessizliğin kıymetini bilmektir. Yani her ses değerlidir. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedildiği haline en yakın olarak sanki şarkıyı canlı konserde dinliyormuş gibi kulaklara geliyor. Görüntünüz HD kalitedeyse, dinlediğiniz müzik niye olmasın. Örneğin Türk Telekom müzik servisi MUUD'u HD kalitede dinlemek için Premium abone olduğunuz anda, güzel bir kulaklık servisi eşleştirmek en iyisi. Muud uygulamasını yükleyip premium abone olduğunuzda HD kalitede albümleri dinlemek mümkün oluyor.Eğer Sennheiser Smart Control uygulamasını indirirseniz, kişisel değişiklikleri daha da kolay yapabilirsiniz. Telefonun sesli asistan özelliğini de aktif edebilme özelliğine sahip. Deri kulak yastıkları ve taç yastığı sayesinde Yeni Momentum Wireless uzun süreli kullanıldığında bile rahatlık sağlıyor. Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Control uygulaması ile Momentum Wireless'ta da farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır ayarı yapılabiliyor. Eğer kaliteli müzik dinlerken çocuğum ağlarsa duymam gerek diyen hassas anne veya babalardansanız, uygulamayı kurarken size transparan modda nasıl kullanacağınız anlatılıyor.Sennheiser Momentum Wireless gürültüyü sesten tamamen arındırıyor ve dinlenilen müziğin en net haliyle kulağınıza ulaşmasını sağlıyor. Sezgisel yapısıyla farklılaşan akıllı kulaklık, baskıyı kaldıran, rüzgarı hissettirmeyen ve dışarıdaki gürültüyü tamamen engelleyen üç farklı kademe ile dış sesi yönetebiliyor. Bunu yaparken de transparan duyma ayarı ile yakın çevrede olanlardan soyutlanmadan müziğin keyfini maksimize ediyor. Özel kılıfı, Momentum Wireless taşınırken hasar görmesini engelliyor. Ayrıca katlandığında hiçbir tuşa basmaya gerek kalmadan kapanıyor. Kapatma tuşuna basmak ya da açma kapamaya gerek kalmıyor. Kulaklık tekrar takma pozisyonuna alındığında ise yine otomatik olarak açılıyor. Böylece kulaklığın kapatılması unutulduğunda şarjının bitmesi gibi kötü bir sürprizle karşılaşılmıyor. USB-C girişi şarjının olması güncel bir telefon kablosuyla kolayca şarj etmenizi sağlıyor. Uzun ABD veya Uzakdoğu seyahatlerde şarj bitmeden kullanılıyor.Benim sevdiğim özelliklerden biri de kulaklığın asla kaybolmaması için kullanılan TILE teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Üzerindeki tuşlar ile müzik ve çağrı kontrolü sağlayan Yeni Momentum Wireless, akıllı telefonlara indirilebilen Sennheiser Smart Control uygulamasıyla ek teknolojik özellikleri kontrol etme şansı tanıyor. Gürültü engelleme profilleri, ekolayzır ayarı, otomatik telefon cevaplama, akıllı durdurma, dokunarak kontrol gibi özellikler aplikasyon üzerinden yapılabiliyor. TILE teknolojisi de kulaklığa bir artı daha katıyor. Bu teknoloji sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğunu görebiliyor; hiç tahmin ederek aramaya gerek kalmadan nerede olduğunu bulabiliyorsunuz.

