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: Perdenin arkasından beni izleyen o iki gözü çok arıyorum

Ağaçlar Ayakta Ölür adlı yeni oyunuyla sahnelere dönen , tiyatrodan neden 11 yıl uzak kaldığını, bu sürede neler yaptığını anlattı. Disiplinli ve düzenli hayatıyla bilinen Nevra Hanım, başarısını biraz da bu özelliklerine borçlu olduğunu, trafik cezası almaktan bile rahatsızlık duyduğunu söylüyor

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Pazar Sabah
Giriş Tarihi: 12.1.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 08:27
Nevra Serezli: Perdenin arkasından beni izleyen o iki gözü çok arıyorum

'yi eskiler Devekuşu Kabare'den, biraz daha yeniler Sihirli Annem dizisinden hatırlar. 50 yıllık kariyerine onlarca tiyatro oyunu, film ve ödül sığdıran Serezli, Cihan Ünal'la birlikte oynadıkları Altı Haftada Altı Dans Dersi adlı oyundan tam 11 yıl sonra yeniden sahnelere döndü. Nedim Saban'ın yönettiği ve dilimize kazandırdığı Ağaçlar Ayakta Ölür oyununda babaanneyi oynayan Serezli ile oyun öncesi bir araya geldik, oyunu, babaanneliği ve kariyerini konuştuk. Tabii ki merhum eşi Metin Serezli'yi de andık... Zaman zaman boğazının düğümlendiği, gözyaşlarını akıtmamak için direndiği anları da oldu, gülmekten gözlerinin yaşardığı da...

- Öncelikle hayırlı olsun. 11 yıldır çok teklif gelmiştir mutlaka. Siz neden uzak kaldınız bunca yıl?

- Oynayacak oyun bulamadım. Bodrum'da kurye bana çalıştı yazın. Çok okudum. Okuduklarım bana uymadı. Yaş itibariyle değerlendiremediklerim oldu. Bir türlü içime sindiremedim. Sermet Erkin'den bile tekst istedim. Acayip bir arşivi vardır. Bilmem kaç yıllık piyesleri bile buldu, yolladı. Ama bir türlü olmadı. Bu piyesi biliyordum zaten ama hiç aklımıza gelmemişti.

- Bu metinde oynamaya nasıl karar verdiniz peki?

- Nedim Saban laf arasında bu oyundan bahsetti. "Ağaçlar Ayakta Ölür diye çok eski bir oyun var, sen oynarsan güzel olur" deyince birden aklıma geldi. Okuduğum anda yapabiliriz dedim, yazın Bodrum'da çalışmaya başladık. Prova yaptıkça daha da çok sevdim.

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Nevra Serezli: Perdenin arkasından beni izleyen o iki gözü çok arıyorum
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