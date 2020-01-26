Baz istasyonları güneşi daha çok seviyor

Artık baz istasyonları sadece iletişim amacıyla değil, enerji tüketimiyle de çevre dostu olmak zorunda. Sonuçta iletişim ihtiyacını karşılarken süreklilik, enerji konusunda da büyük önem taşıyor. Hele de çevreye saygılı enerji kullanımı, o bölgede yaşayan insanlar açısından büyük önem taşıyor. Türk Telekom, Ağrı'da 'Güneş Enerji Sistemi' (GES) ile çalışan baz istasyonunu devreye alarak çevre duyarlılığı konusunda Türkiye'ye örnek olacak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Türk Telekom, bu uygulamayla Türkiye'nin enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına katma değer sağlarken bölgedeki köylerin iletişim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Enerji verimliliğiyle ilgili farkındalığı artırmayı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Türk Telekom, Erzurum Bölge Müdürlüğü hizmet sahasında yer alan Ağrı ili Taşlıcay ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'ndeki meralık alana GES ile çalışan baz istasyonu ile bu doğrultuda ilk adımlarını atmış durumda...Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıp enerji verimliliği konusundaki yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına devam eden Türk Telekom, toplam bin 700 lokasyona güneş enerji sistemleri kurdu. Türk Telekom'un son olarak Ağrı'da kullanıma aldığı baz istasyonunda da 48 adet güneş paneli ile 295 W güce ulaşıldı. Türkiye genelinde yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 2,3 MW olan Türk Telekom, bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye'deki diğer uygun lokasyonlarında da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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