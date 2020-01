Erkeklerin stil kodları

Geçtiğimiz bir yıl boyunca her haber toplantısında erkek mesai arkadaşlarımız "Hep kadın modası üzerine yazılar yazılıyor. Neden erkek modasıyla ilgili bir şeyler yazılmıyor. Gittikçe daha zorlaştı trendler arasında yol bulmak. Bir de kıyafetler de cinsiyetsizleşiyor. Neden bize klavuz hazırlanmıyor" diye isyan edip durdu. Şaka bir yana son birkaç yıl içinde kadın modası değil, aslında erkek modası tam olarak kabuk değiştirdi. Ayakkabıların topuk boyundan çantaların tasarımına, renklerden aksesuvarlara kadar her şey değişti. Erkeklerin bacak boyu uysun uymasın kısa paça ve renkli dar pantolon giyerek trendi olduklarını sandıkları dönem çok eskilerde kaldı. Erkeklerin zevklerini, stillerini, yaşam tarzlarını ve vizyonlarını daha rahat ifade edebildikleri o basma kalıp, aynı renk takım elbiselerden uzak kaldıkları özgürlükçü bir dönem yaşanıyor artık. Moda dünyasında erkeklerin vücutlarıyla ve kişisel tercihleriyle gardırobunun uyum yakaladığı muhteşem bir devir yaşanıyor. İşte bu dönemde yolunuzu bulmak için yapmanız gereken şey aslına bakarsanız erkek moda haftalarındaki look'ları ciddi ciddi incelemek ve renkler, kesimler ve kombinler üzerine notlar çıkarıp kendi dolabınızı yenilemek. Bu hafta sizler için arka arkaya dört büyük moda başkentinde yapılan erkek moda haftalarından yola çıkarak, gelecek günlere yön verecek trendleri bir araya getirdik.Moda sayfamızı takip ediyorsanız moda dünyasında uzun zamandır geri dönüşüm konusunun çok ön planda olduğunu biliyorsunuzdur. Tabii ki bu yaklaşım sadece kadın modası için geçerli değil. Erkek modası da geri dönüşüm ve her materyalin yeniden yorumlanması üzerine çalışıyor. Mesela Milano Erkek Moda Haftası'nda son koleksiyonunu gösteren Ermenegildo Zegna bunun çok iyi bir örneği. Markanın son koleksiyonunun yüzde 20'si tamamen geri dönüştürülmüş materyalden üretilmiş. Marka Achill ismini verdiği özel takım elbiselerinde kullandığı yünün tamamını kendi üretim tesislerinde kullanılmayan yünlerden üretmiş. Yani moda konusunda duyarlı olduğunuzu bu dönemde göstermeniz için ilk dikkat etmeniz noktalardan biri çevre, geri dönüşüm ve etik konusunda çalışmalar yapan markaların kapılarını çalmak.İngiliz tasarımcı Craig Green belki de dolabınızda ihtiyacınız olan deneysel, teknoloji esintili ve seyahate meraklı ruhu ortaya çıkacak. Özel olarak işlenmiş saten puf montlar, dev cepler, parlak bol ve kargo pantolonlarından ilham alan pantolonlar bir anda genel görünüşünüzün daha renkli ve iddialı olmasını sağlayacak.Erkekler için hayvan baskıları kulağa belki biraz ürpertici gelebilir. Ancak kimse size baştan ayağa leopar baskılı bir kıyafetle dışarı çıkın demiyor. Tabii ki öyle bir kombin giymek isterseniz size bir şey diyecek de yok. Ama leopar ya da yılan derisi baskılı bir fular ya da cep mendili emin olun sizin trendleri yakından takip ettiğinizin bir göstergesi olacak. Krokodil ya da yılan baskılı bir cüzdan, kemer, ayakkabı ya da çanta kullanmanız için tam zamanı da diyebiliriz. İtalyan Dolce&Gabbana markası bu hayvan baskılarını tropikal desenlerle ve safari ruhuyla bütünleştirerek ortaya maskülen ve iddialı look'lar çıkarmayı başardı.Bu söz tabii ki bana ait değil. Tam olarak dünyada sokak giyiminin patlamasını sağlayan tasarımcı olarak tarihe geçen Virgil Abloh'un... Kurduğu Off-White markasıyla kitleleri peşinden koşturan ve şu an Louis Vuitton'un da kreatif direktörlüğünü üstlenen Abloh, aralık ayında Dazed dergisinde verdiği röportajda 2020'den itibaren sokak giyiminin öleceğini söylemişti. Ve tahmin edeceğiniz üzere son Louis Vuitton defilesi de kalıp ve renklerle oynanmasına rağmen tam olarak sokak modasının öldüğünün kanıtıydı. Şık takım elbiseler içindeki mankenler gök mavisinden, fuşyaya kadar iddialı bir renk paleti içindeydi.Kaba ve dev spor ayakkabılarına biz kadınlar bile alışmışken, tabii ki erkek modasında da ayakkabıların biraz daha kabalaşması bekleniyordu. Yuketen markasının ya da Hugo Boss'un teknede giyilen zarif ayakkabılardan esinlenerek tasarladığı daha geniş ve kaba tabanlı ayakkabıları dolaplarınıza eklemenin tam zamanı.İtalyan Gucci modaevinin kreatif direktörü Alessandro Michele çocukluk dönemine gönderme yaptığı son koleksiyon tanıtımından sonra, "Erkek modası fazla kalıplaşmış. Deneysel ve eğlenceli bir yanı yok. Çocukluk dönemindeki gibi renkleri ve desenleri benimseme vakti geldi hepimiz için" demişti. Bu kapsamda çiçek deseni bir kez daha ön plana çıkıyor. Çiçek desenli tişörtler, gömlekler, bomber ceketler ve fularlar dolabınızın vazgeçemediğiniz parçaları arasında yer alabilir.Siyah, füme, gri, lacivert giyerek hayatınızı geçiriyorsanız bu sezon dolabınıza biraz yumuşak tonlar katmanın tam zamanı. Çünkü moda dünyası özellikle pudra ve pastel tonları erkek tasarımlarının içine ağırlıklı olarak katmış durumda. "Ben sevmem, giymem" demeyin. Nil yeşili, bebek mavisi ve deve tüyü renklerinde alacağınız bir kaç parça bile dolabınızın neşelenmesini ve daha enerjik olmasını sağlayacak emin olun.Comme des Garcons modaevinin kreatif direktörü Rei Kawakubu gibi tüm bir kombini bu tarz iddialı parçalarla yapın demiyoruz tabii ki. Ama belki de geometrik desenli iddialı bir ceketi dolabınıza katmanızın da tam zamanı olabilir. Ya da belki de ekose desenli bir pantolon ya da atkıyla tüm bir görünüşün ne kadar değişebileceğinizi fark edebilirsiniz.

BUGÜN NELER OLDU