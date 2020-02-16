Katlanabilir ekranlar yeniden tasarlandı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan katlanabilir ekranlı telefonlar üreticilerini memnun etmemişti. Samsung ve Huawei başta ilgi görse de aynı ilgi satışa dönüşmedi. Cihazların sorunlu ve fiyatının yüksek olması cihazların başarılı olmasını engelledi. Lenovo'nun eski Motorola serisinden etkilenerek tasarladığı telefonu şimdi Samsung uygulamaya başlıyor. Samsung Galaxy Z Flip, katlandığında avuca sığan son derece şık ve kompakt 6.7 inçlik ekranıyla, dikkatleri üzerine topluyor. İlk kez bu cihazda kullanılan Gizli Menteşe ve yenilikçi kullanıcı deneyimi sayesinde, Galaxy Z Flip ile içerik üretmek, paylaşmak ve izlemek çok kolay. Galaxy Z Flip, şık tasarımından esnek kullanım deneyimine kadar tüm özellikleriyle, katlanabilir mobil cihaz çağına heyecan katıyor.