Demet Şener Küpeli: Bir yerlerde gerçek bir aşkın beni beklediğini biliyordum

Yıllardır hayatımızda Demet Şener Küpeli. Gencecik, duru güzelliğiyle bir genç kız olarak tanıdık onu. Sonra aile kurdu, iki güzel çocuğun annesi olarak gözlerimizin önünde sorumluluk sahibi bir kadına dönüştü. Hayat bu… İniş çıkışlar da yaşadı. Boşandı. Ve ardından aşkı yeniden buldu, Cenk Küpeli ile hayatını birleştirdi, yeni bir aile kurdu. Şimdi ise kendi markasıyla bir iş kadını olarak karşımızda. Demet Şener Küpeli ile hayatının bu yeni sayfasını, korona günlerini konuştuk…

- Hayatınızın nasıl bir evresindesiniz?

- Hayatımın en huzurlu, en mutlu ve en sakin evresindeyim. Hem olgunlaşmanın verdiği güçle, hem de bir kadın olarak ne istediğimi bilerek, tercih ettiğim hayatı yaşıyorum. Bu yüzden de hep şükrediyorum.

- Yıllardır örnek bir çizginiz var. Hiç mi arızalı taraflarınız, zaaflarınız yok?

- Kimse mükemmel değil. Ama ben çok değişken biri değilim. Sapmalara ve zaaflara karşı direncim her zaman yüksek oldu. Küçüklüğümden beri adalet duygum, dürüstlüğüm bahsettiğiniz arızalı davranışlara karşı korudu belki de. Sağlam ve güçlü bir karakter yapım olduğu için prensiplerimin dışına kolayca düşmüyorum.

- Türkiye'de kadın olmak başlı başına bir mücadele gerektiriyor. Hele göz önünde bir kadınsanız her davranışınız mercek altında. Bu şekilde yaşamaya nasıl alıştınız?

- Türkiye'de kadın olmak zor. Küçük yaştan beri göz önünde olduğum için yıllar içinde buna alıştım. Bazı durumlara, gereksiz eleştirilere takılmamaya çalışıyorum. Kendi doğru bildiğim yolda, emin adımlarla yoluma, hayatıma devam ediyorum. En çok istediğim şey, ayakları üstünde duran her kadın gibi, ülkemizin kadınlarının çok daha güçlü bir konumda olması.

- İnsanın hayatı iniş çıkışlar, beklenmedik güzellikler ve beklenmedik acılarla dolu. Siz bu iniş çıkışları tecrübe ettiniz. Tüm bunlardan sonra nasıl bir Demet şekillendi?

- Hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız. Hayat bazen bizi bir yerden -alıp, başka bir yere koyuyor. İnsanlar hayatları boyunca çok çok ağır sınavlar veriyor. Benim yaşadığımdan çok daha ağır sınavlar. Ben verdiğim sınavın sonunda bü

büyük bir ödülle mükafatlandırıldım. Daha ne isteyebilirim ki hayattan! Her zaman şunun altını çizerim, Allah kimseyi sağlıkla sınamasın. Diğer her şey hallolur. Her zaman hayata umut dolu, pozitif baktım. O yüzden Demet hep aynı Demet! Şimdi çok daha güçlü.

- Bu günlerde evimize kapandık ve belki biraz da içimize döndük. Zordur insanın kendiyle yüzleşmesi. Siz bu günlerde iç dünyanızda neler yapıyorsunuz? - Bugünlerde birçok duyguyu içimde barındırıyorum. Ama hayata karşı tavrımız, akışına bırakmak şeklinde olmalı. Bu günler de geçecek. Zaman zaman ben de tedirgin oluyorum, o anlarda bu duygu ve düşüncelerimi daha pozitif olanlarla değiştiriyorum. Güzel hayaller kuruyorum. Meditasyon da bu zamanlarda çok işe yarıyor. Her gün 15-20 dakika meditasyon yapmaya özen gösteriyorum. Zaten sevdiklerimle bir aradayım, çocuklarım, eşim, annem de bizde.

- Eşinizle çok güzel bir aile oluşturdunuz. Hele ki, boşanmış annelere tam bir ilham oldunuz. Çünkü özellikle çocuğu olan kadınlar boşandıklarında, aşkın da artık uzak bir ihtimal olduğu hüznüne kapılıyor. Öyle değil oysa değil mi?

- Çok şükür çok güzel bir aile olduk. Çok şanslıyım ki, tam da olması gereken zamanda karşıma Cenk gibi biri çıktı. Bir yerlerde hep beni bekleyen gerçek bir aşkın olduğunu biliyordum. Ve buna inanıyordum, yaşadıklarım da benim yanılmadığımı gösterdi. Kurduğumuz bu güzel aileyi en iyi şekilde koruyup, yaşatıyoruz.

- Bunca tecrübeden sonra aşk mı, güven mi?

- Gerçek aşk, tüm bu sağlam olguları da beraberinde getirir. Güven de bunların en başında gelir. O yüzden ben yine aşkı seçiyorum.

- Demet'i tanımlayan en önemli sıfat ne?

- Güçlü!





HAYATA BEN DEĞİL, BİZ OLARAK DEVAM ETMELİYİZ

- Korona hayatımızı alt üst etti. Belki de hem dünyanın hem de insanların durup düşünmesi gereken zamanlar bunlar. Siz yoga yapan, nefes çalışan biri olarak böyle özel bir zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Hayatta maneviyata maddiyattan çok daha fazla önem veren, sahip olduğu şeylerin kıymetini sonuna kadar bilen, sevginin birleştirici gücüne inanan biriyim. Korona bu olguların ne kadar önemli olduğunu bize çok sert bir şekilde gösterdi.

Bu hayata ben değil, biz olarak devam etmemiz gerektiğini, doğaya, tüm canlılara çok önem göstermemiz gerektiğini anlattı. Nefes ve meditasyon pratikleri beni daha dingin yaptı, bunları daha net görmemi sağladı. Bu zor zamanlarda meditasyon ve yogaya önem veriyorum.

Diliyorum ki, en kısa zamanda hepimiz bu virüsten kurtulup, sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerimize kavuşacağız. Bu süreçte hem Cumhurbaşkanımızın hem de Sağlık Bakanımızın uyarıları çok önemli... Biz de bunlara harfiyen uyuyoruz ve bu süreci güçlü bir şekilde kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum.

KADINLAR GİYEBİLECEKLERİ KIYAFETLERİ BULAMIYOR

- Yeni bir markanız var. Nasıl ortaya çıktı?

- 25 yıldır ulusal ve uluslararası onlarca markanın tanıtımını yaptım. Markaların yüzü oldum. Haliyle tecrübe kazandım, bu bilgi birikimini de aktarmak istedim. Moda dünyası artık bir şova dönüştü, kadınlar giyebilecekleri, istedikleri kıyafetleri bulamıyor. Bu sorunun çözümü olabilecek seçenekler yaratmak istedim. Hep bir tarzım vardı. Bu tarzın da beğenilip, sevildiğini biliyordum. En azından bu tarzı markama yansıtmak istedim.

-Kimlere hitap ediyor markanız?

- Çalışan, üreten, çok yönlü, sosyal olarak da aktif, kendine güvenen ve iddialı kadınlara hitap ediyor. Her konuyla bizzat ilgilenmek isterim. Burada da durum aynı. Kendi alanında profesyonel çok iyi bir ekibim var ama özellikle tasarımlar hepsi benim seçimim. Benim çalışmalarımın bir ürünü.

- Sizin dayatılan moda anlayışına kapılıp gitmediğinizi biliyoruz. Tarzınızı biraz anlatır mısınız…

- Hep klasik bir tarzım vardı. Gençlik yıllarımda bile jean ve ceket en sevdiğim kombindi. Hala da öyle. Sade olmak benim için kendimi ifade etmenin en kolay yolu.

- Asla giymem dediğiniz neler var?

- Moda kişinin kendini, ruhunu ifade etme şeklidir. Günümüzde moda sezonluk değişiyor ve tüketiliyor. Çabuk tüketiliyor. Benim için bu gerçeklik geçerli değil. İnsanın tarzını giydiğine, hayatına yansıtması olarak görüyorum modayı. Bu nedenle bu kadar hızlı tükenmemesi ve değişmemesi gerekiyor. Asla giymem dediğim hiçbir şey yok aslında. Bu işi profesyonel olarak yaptığım için "Asla giymem" dememeyi prensip edindim.

- Dolabınızdaki en eski kıyafet ne, bir anısı var mı?

- Dolabımdaki en eski kıyafet annemin gelinliği. Onu kendim, bluz haline getirdim ve benim için çok kıymetli.



İREM MUTFAĞI SEVER ÖMER OYUN OYNAR

- Çocuklarınızla neler yapıyorsunuz? Onları evde nasıl oyalıyorsunuz?

- Online eğitime başladılar. Günün büyük bölümünde bu çalışmaları yapıyorlar. İki kardeş oldukları için şanslıyım, birlikte çok iyi vakit geçiriyorlar. İrem'in mutfak hobisi, kek, börek, kurabiye tarifleri vardır. Onunla mutfakta epey vakit geçiriyoruz. Ömer'le de kutu oyunları oynuyoruz, Cenk'in Play Station ve top oyunları da var. Kitap okuma saatlerimiz var.

- Evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde belki bize biraz, evde yapabileceğimiz güzellik ve bakım önerileri verirsiniz…

- Açıkcası bu süreçte her şeyi daha natürel hale bıraktım. Cildimi, saçlarımı, tırnaklarımı dinlendiriyorum.