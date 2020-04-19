Salgın sonrası hayatın kodları

Salgın sona erdiğinden nasıl bir dünyaya uyanacağız? Birçok kişinin aklında bu soru var. Karantinanın sona ermesi koronavirüsün hayatımızdan çıkacağı anlamına gelmiyor. Aşının bulunması aylar belki de yıllar alacak. Bu süreçte sosyal yaşama ve iş hayatına döneceğiz belki ama virüsün varlığını da yok sayamayacağız. Koronavirüs ile birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Alışkanlıklarımız ve önceliklerimiz değişecek. İş hayatımız yeniden şekillenecek. Board of Innovation adlı küresel strateji şirketi salgının orta ve uzun vadeli etkileri üzerine bir araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre koronavirüs bir deprem ve bunun artçı şokları da olacak. Tahminler dünya nüfusunun üçte birinin farklı şekillerde karantina altında yaşamını sürdüreceği yönünde. İşsizlik artacak, iflaslar görülecek. Sınırlar kapatılacak, yasalar yeniden şekillenecek. Eski normal hayata dönüşü konuşmak için henüz erken. Hatta yeni normallerden bahsetmek gerekiyor belki de. Salgınla mücadele büyük yol kat eden Çin'de yaşananlar bunun en güncel örneği. Ülkenin bazı şehirlerindeki sinemalar 20 Mart'ta açılmış, bir hafta sonra yeni salgın dalgası tehlikesi nedeniyle kapanmıştı. Hayatın her alanında değişimler bizi bekliyor. Hatta başladı bile. Çin'de polisler kızılötesini kullanarak temas kurmadan ateş ölçen kasklarla dolaşıyor. Detroit'teki Aloft Hotel müşterilerine robot personelle hizmet veriyor. Botlr adlı robot odalara su, havlu, sabun ve atıştırmalık servisi yapıyor. Formula 1 ise gerçek sürücülerle gerçekleşen bir espor turnuvasına dönüştü. Bugün yapılacak Sanal Çin Grand Prix'sine altı gerçek Formula 1 pilotu katılıyor. Raporda ileride yaşanacak değişimler farklı başlıklar altında inceleniyor. İşte o başlıklardaki dikkat çekici ayrıntılar eşliğinde bizi bekleyen gelecek.



ÖZEL HAYAT YALNIZLIK VE DEPRESYON

Ne yazık ki birçok insan işini kaybedecek. ABD'de karantina başladığından beri 22 milyon kişi işsiz kaldı. İnsanlar bir yandan da hastalıkla karşı karşıya kalacak. Geçen perşembe günü verilerine göre dünyada hastalığa yakalanan kişi sayısı 2 milyon 138 bin 763'tü. Sosyal yaşam sekteye uğrarken özel ilişkilerde de sorunlar baş gösterecek. Birçok insan kendini dışlanmış hissedecek. Tüm bu travmalar uzaktan koçluk ve terapi hizmeti verenlere ilginin artmasına neden olacak. İnsanlar yalnızlıklarına çare olarak evcil hayvanlara yönelecek. Houseparty, Discord gibi sanal dünyada bir araya gelmeyi sağlayan sosyal oyunlar ve uygulamalara ilgi devam edecek.



EĞLENCE KALABALIK ETKİNLİKLERİN RİSKİ

Gemi turları, konserler, festivaller, tiyatro oyunları, restoranlar, müzeler, spor karşılaşmaları, spor salonları... İnsanların bir araya gelmesine dayalı iş modelleri için durum hiç parlak değil. Peki bizi neler bekliyor? Tahminler şöyle: Her yerde ateş ölçen sistemler devreye girecek. Restoranlarda tek kişilik yemek yeme bölümleri oluşturulacak.. Robot garsonlara da hazırlıklı olun. Spor salonları özel ya da sanal dersler gerçekleştirecek. Gece kulübüne girerken ya da uçakla seyahat öncesinde sağlık raporu istenecek. Tiyatro salonları sosyal mesafeyi sağlamak için koltuk sayısını azaltacak. Belki de sadece bağışıklık sistemi kuvvetli, sağlıklı kişilere yönelik özel alanlar açılacak.



TURİZM SEYAHAT KISITLAMALARINA DEVAM

Seyahat ve turizm. salgından en çok etkilenen endüstriler arasında ilk sırada yer alıyor. Birçok kişi evine, ülkesine geri dönememe ya da seyahat ettiği yabancı ülkede yeni bir salgınla karşılaşma olasılığı yüzünden seyahat etmeyi bir risk olarak görmeye başladı bile. Önümüzdeki dönemde yurt içi turizmin yükselmesi bekleniyor. İnsanlar karantina süresini de dikkate alıp uzun süreli tatilleri için yurt dışını tercih edecek. Kırsal alanlarda, dış dünyadan soyutlanmış tatiller lüks kaçamaklar olarak değerlendirilecek.



SAĞLIK HİJYEN KUŞKUSU

Covid-19'un kolay bulaşması müşterileri ve kuruluşları etkileşim içinde bulunacağı kişiler ve ürünler konusunda daha da dikkatli olmaya sevk edecek. Hijyen ve güncel sağlık bilgilerine ilişkin resmi belge talebi artacak. Şirketler de bu talebe yönelik olarak ürün paketleme sistemlerini gözden geçirecek ve yeniden tasarlayacak.

Perakende sektöründe de temizlik ön planda olacak. Doğal ürünlerin yerine bilimsel güvenirliliği kanıtlanmış olanlara ilgi artacak. Sosyal mesafeyi koruyan yöntemlerle yapılan teslimatlar tercih edilecek. Örneğin Çin'de kuryenin gerçek zamanlı vücut ısısını gösteren yemek dağıtım şirketleri hizmete girdi.



SOSYAL HAYAT YAŞLILARLA İLETİŞİM

Aşı bulunana kadar 65 yaş üstü ile etkileşim ciddi önlemlerle sınırlandırılacak. Özel ilgiye ihtiyaç duyanlar ya da belli yaştaki kişiler için çalışan toplulukların sayısı artacak. İnsanlar sosyal buluşmalara katılmadan önce bir kez daha düşünecek. Dijital adaptasyon kısa zamanda hız kazanacak. Günlük aktiviteler de buna göre yeniden şekillenecek. Düğün gibi törenler yeniden tasarlanacak.



İŞ YAŞAMI EVDEN ÇALIŞMA DÖNEMİ

Artık evlerimiz bizim için farklı bir anlam taşımaya başlayacak. Para sıkıntısına düşen şirketler ofis masraflarından kurtulmak için personelini evden çalışmaya yönlendirecek. Evden çalışma yaygınlaştıkça aileler de evin içinde iş ve özel yaşamı dengelemek için yeni yollar arayışına girecek. Tabii bu da bir dizüstü bilgisayarın ötesinde evde yeni teknolojik aletlere ihtiyacın artması anlamına geliyor. Görüntülü konuşma için özel ekipmanlara evde yer açma vakti geldi.



HUKUK ÇATIŞMALAR ARTIYOR

Birçok kişi ve kuruluş şu dönemde öncelikli olarak hayatta kalma güdüsüyle işlerine devam ediyor. Bunu yaparken sözleşmelere ve uygulamalara aykırı hareket edenler de oluyor. Google'da 'mücbir sebep' (force majeure) konulu aramaların sayısında gözle görülür bir artış olduğu belirtiliyor. Diğer yandan avukatlar da hizmetlerini dijital dünyaya taşımanın yollarını araştırıyor.



ALIŞVERİŞ EVE TESLİMAT

Birçok şirket ürünlerini eve teslimat yöntemiyle müşteriye ulaştırmak zorunda kalacak. Mağazalar elbette buhar olup uçmayacak, ama kendi içinde evrim geçirecek. Dondurulmuş ya da sıcak ürün teslimatı gibi belli alanlarda uzmanlaşmış dağıtım sistemleri ortaya çıkacak. Sanal gerçeklik yoluyla alışveriş ve drone'larla yapılan teslimatlar için biraz daha beklemek gerekebilir.



DİJİTAL KİMLİK ARTIK KİM OLDUĞUNUZ ÖNEMLİ

Birçoğumuz için yaptığımız iş ve iş hayatındaki rolümüz bizi tanımlayan en belirgin parçamız. Salgın sonrası iş ve özel yaşamın birbirine karışması bu yüzeysel katmanı ortadan kaldıracak. İş arkadaşımızı oturma odasından yaptığı canlı yayınlar sayesinde daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Salgından önce moda, ayrıcalıklı kimliğimizi şekillendiren bir unsurdu. Ama fiziksel etkileşimin azalmasıyla birlikte önemini kaybedecek. Yerini ise video etkileşimlerimizdeki dijital değişim alacak. Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından Twitch'te, yayıncıların, yayın yaptıkları odayı nasıl ihtiyaca göre düzenlediğinin örneklerini görmek mümkün.

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