Salgın döneminin Türk mucitleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve gönüllü izolasyon günleriyle birlikte birçok alışkanlığımız değişti ve yeni ihtiyaçlar doğdu. Türk teknoloji firmaları ve girişimleri de bu duruma kayıtsız kalamadı. Aralarından virüs bulaşmasını önleyen önlük yapan da var, online alışverişte yeni çözümler sunan da. İşte hayatımızın her alanını etkileyen çalışmalardan birkaçı.



Cep telefonundan hasta takibi

Ceiba Tele ICU'nun geliştirdiği eConnect teknolojisi izolasyon ve karantina odalarına kurularak, monitör ve solunum cihazlarından anlık veri akışı sağlıyor. Sisteme dair detayları şirketin yönetim kurulu başkanı Afşin Alp şöyle anlatıyor: "Projemiz hastanelerde enfeksiyonun en yoğun olduğu yoğun bakım ünitelerinde kullanılması zorunlu bir sistem. eClinics yazılımıyla doktor ve hemşireler kendi cep telefonu veya bilgisayarlarından adeta hastanın başındaymış gibi hasta takibi yapabilirler. Her bir hekim 125 hastayı izleyip tedavi etme imkanına sahip. Yapılan bilimsel çalışmalarda da çıkan sonuçlara göre bu sistemle yüzde 25 oranında ölüm oranını azaltacak ve bu pandemi dönemimde tüm sağlık çalışanlarını koruma fırsatını yakalayacağız."



Virüsün bulaşmasını önleyen önlük

Swenna, PVC malzemeden ısıya ve yırtılmaya dayanıklı sıvı geçirmeyen önlükler üretti. Bu önlükler hem virüsün kıyafet üzerinden bulaşma olasılığını azaltıyor hem de dezenfekte edilmesi daha kolay olduğundan defalarca kullanılabiliyor. Swenna kurucu ortağı Atakan Sayın en büyük motivasyonlarının sağlık çalışanlarını korumak olduğunu söylüyor: "İlk başta 375 tekrar kullanılabilen, sıvı geçirmeyen önlük üretip, çeşitli kolektifler aracılığı ile sağlık personeline bağışladık. Şimdi ise tek kullanımlık, sıvı geçirmeyen ama hava geçiren, tüm vücudu saran koruyucu tulumlar üretmeye başladık. Eğer ürettiğimiz tulumlar tek bir doktorun, hemşirenin bile virüsü kapmasını engellerse onlarca hayat kurtarabiliriz."



Dünya şehirlerini evinizden gezin

Mobil seyahat uygulaması Piri, koronavirüs sürecinde evden çıkmadan da gezilebilecek ücretsiz sanal turları kullanıcılarıyla buluşturuyor. Uygulamanın kurucusu Tülin Yücel Altaş anlatıyor: "Biz bu döneme özel 50'den fazla sesli içeriğimizi ücretsiz sunuyoruz. Buna ek olarak ücretli turlarımızdan da seçilen en güzel durakları her gün yenileyerek ücretsiz sunmaya başladık. 'Bugün Kaçırma' isimli kategoriden günün şehrini evinizden turlayabiliyorsunuz. 'Karantinada Sanat' isimli bir içerik serisi başlattık. Her hafta bir sanat eserinin sesli hikayesini uygulama içinden ücretsiz sunuyoruz. Amacımız bu karantina döneminde, sanata merak ve heyecan duyanları evlerinde sanatla buluşturmak, keşfetmenin sınırlarını kaldırmak."



Hem çalış hem egzersiz yap

Teknoloji firması TürkGüven, Pergono isimli yazılımı ile uzun saatler masa başında hareket etmeden çalışanların kas ve iskelet sistemindeki rahatsızlıkların önüne geçmek için çeşitli egzersizler sunuyor. Pergono, kullanıcının bilgisayarına yüklendikten sonra egzersiz saatleri geldiğinde otomatik aktive oluyor ve kullanıcıyı egzersiz hareketleri ile yönlendiriyor. Uygulama sekiz farklı dilde ve 13 farklı seste sunuluyor. TürkGüven kurucu ortağı ve CEO'su Alp Timurhan Çevik "Koronavirüs sürecinde çalışanlar işlerini her ne kadar evlerinden sürdürse de yine de uzun saatler masa başında hareket etmeden çalışıyorlar. Burada sunulan egzersizlerimizin tamamı fizyoterapistler tarafından tasarlandı."



Paralar dezenfekte ediliyor

Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden MoneyShower sistemi de hijyenin büyük önem taşıdığı bu dönemde karşımıza çıkan girişimlerden. Girişimin kurucularından Furkan Eruçan neden böyle bir işe girişildiğini şöyle açıklıyor: "Kağıt paralar bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kontamine olmakta yani risk taşımaktadır.

Yapılan araştırmalara göre Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı cinsten 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paralarında da benzer bir durum söz konusu... Bu sayılar maalesef insanları hasta etmek için yeterli. Biz Money Shower ile kağıt paraları temassız bir şekilde anlık olarak dezenfekte etme vaadinde bulunuyoruz."