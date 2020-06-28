Neşe her yüze iyi gelir

- Yeni dizinizdeki karakterinizle ilişkiniz nasıl?

- Azra bende farklı kapıları aralatan bir kadın. Ailesi oldukça geleneksel, bundan yana bir şikayeti yok ama günümüzden de bir şeyler getirmek istiyor evine, dükkanına. Babasının yolundan gitmek istemiş, şeflik okumuş. Edindiği modernliği evde öğrendikleriyle birleştirip kendi yolunu çizmiş. Muhtemelen babası emekli olduğunda onun yerini alacak dükkanda. Belki kendi rengini daha çok yansıtabilecek mutfağına. Ben Azra gibi sabırlı değilim. Ailemi düşünürüm ama onun kadar uzlaşmacı yaklaşamam. Sentezlemek bence dahiyane bir fikir, çok da ılımlı ama onun gibi ailemi memnun edebilmek için kendimi çok törpüleyebilen biri değilim. Tıpkı Ahmet'e olan yaklaşımında olduğu gibi. Çocukluk aşkı onda çok başka bir yerde bu yüzden Ahmet'e karşı hep bir yumuşak karnı var. Anlamak istiyor, inanmak istiyor. Belki alışkanlık bu ve bunun bozulmasını istemiyor. Ben daha keskinimdir şimdiye kadar çoktan defterini dürmüş, konuyu kapatmış olurdum. Ama Azra'ya hak vermesem de onu anlayabiliyorum. Sanırım bizim mesleğimizde de önemli olan bu. Çıkardığımız karakterin tercihlerine, yaptıklarına saygı duymak, onaylamasak da arkasında olmak.

- Komedi ağırlıklı bir proje bu. Sever misiniz insanları gülümsetmeyi?

- İnsanların yüzünde bir tebessüm bile yaratabilmenin ne denli kıymetli olduğunu en çok çocukları güldürürken görüyoruz sanırım. Öyle çok komik, esprili ve şakacı bir insan değilim, bu yüzden böyle bir fırsat çıktığında kaçırmak istemedim. Özellikle böyle zorlu günlerden geçerken insanları bir süreliğine de olsa dertlerinden arındırıp bir kahkaha attırabilme fikri beni heyecanlandırdı. Ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Daha ne olsun.