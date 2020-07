Ege’de mesafeli eğlence tam gaz

Bundan birkaç hafta öncesine kadar Ege sokakları hâlâ sessizliğini koruyordu. Özellikle Alaçatı hafta içi epey sakindi. Ardı ardına plajların açılmasıyla tatilciler her yıl olduğu gibi Bodrum ve Çeşme'deki yerlerini aldı. Kimi güvenlik önlemlerine güvendi ve uçakla seyahat etti. Kimi araçlarıyla tatil beldelerine geldi. Ve pandemi nedeniyle geç başlayan tatil sezonu resmen açıldı. Elbette mesafeli eğlenceden bahsediyorum. Örneğin plajda happy hour partilerine herkes oturduğu yerden katılıyor. Ya da sanatçıların sahne aldıkları mekanlarda seyirciler masa ya da standlarından sahneyi izleyebiliyor. Restoranlardaki mesafe kuralına ise bütün işletmeler uyuyor. İlk başta otellerde veya eğlence mekanlarında tedirgin olan kesim artık içi daha rahat mekanlara gidiyor. Pandemi süresince mekanların, otellerin aldıkları önlemleri yazdık çizdik. Tekrardan o konulara girmiyorum. Ama Ege'de eğlence nasıl start aldı, kimler nerede eğleniyor, bunları mercek altına alıyorum...Bodrum'dan bu yıl en çok canlı müzik sesleri yükseliyor. Üstelik sadece plaj partileri değil gazino akşamları da var. Malumunuz Günay Restaurant dev kadrosu ile bu yaz Bodrum'a indi. Hülya Avşar, Alişan, Cenk Eren, Seda Sayan, Funda Arar bugüne kadar sahne alan isimlerden bazıları. 10- 11 Temmuz Ebru Gündeş, 18 Temmuz Ajda Pekkan sahne alacak. Sadece masalı oturma düzeni var. Oturduğunuz yerden yemeğinizi yiyip ardından şarkılara eşlik ediyorsunuz. Masasında kalkıp oynayanlar da cabası. Oldukça büyük ilgi var Günay akşamlarına, öyle ki mutlaka rezervasyon yaptırmak gerekiyor.Gündoğan'da açılan BVS Bosphorus Hotel'in içindeki Sahne Beach ise plaj partilerine Serdar Ortaç ile tam gaz başlıyor. Yaz boyu gün batımında birbirinden iddialı isimler de aynı yerde sahne almaya devam edecek.Yalıkavak'taki Moon Beach bu yazın gözdelerinden biri olacak gibi. Beş yıldır Ali- Erkan Ünal kardeşlerin işletmesini yürüttüğü Moon Beach'e bu yıl deneyimli konsept danışmanı Didem Özgen de katıldı. Bu yaz otelin iskelesine Lunetta isimli bir Akdeniz restoranı açtılar. Pek çok tanıdık isme burada rastlamanız mümkün. Lunetta'nın menüsünde her gün spesiyal kerevit ve farklı kabuklu deniz ürünleri de bulunuyor. Artık bir Moon Beach klasiği haline gelen perşembe akşamları canlı müzik trendi de devam ediyor. Bülent Özdemir her perşembe deniz kenarında, ay ışığı altında izleyicilere enfes bir müzik ziyafeti yaşatıyor.Serafina Mare bu yaz da geleneği bozmuyor ve üç yıldır devam ettirdiği Ali Sayar'ın DJ performansıyla eşlik ettiği akşam yemeklerine devam ediyor. Sayar çarşamba ve cuma akşamları setin başına geçiyor. Ayrıca mekanın işletmesi de Ali Sayar'a emanet. Perşembe günleri ise 17.30-19.30 arasında plaj partileri gerçekleşiyor.Türkbükü sezonu erken açan yerlerden biri. Maçakızı yaz boyu özel transferleri ile İstanbul'dan Bodrum'a konuklarını taşımaya devam ediyor. Dillere destan doğum günü partilerine de ev sahipliği yapıyor. Hem oteli hem plajı hem de barı bu yaz yine popüler. Türkbükü'nün bir diğer popüler mekanı Sess ise bu yaz Arnavutköy Balıkçısı'nın içine açıldı. 00.00'da kapanma yasağı yüzünden böyle bir karar aldılar. Ama DJ Can Parlak yine setin başında ve en eğlenceli Türkçe parçalarla yemeğe gelenleri eğlendiriyor. Mavi Otel'in plajı ise bu yazın gözde mekanlarından. Cemal Yarar meşhur pazar mantısının yanına bir de cumartesi döneri eklemiş. Bugünlerde tanıdık birçok isme burada rastlamak mümkün. Galen kışın da kapatmayan mekanlardan biriydi. Plajı kadar akşam mezeleri de iddialı.Paris'ten dünyaya yayılan efsanevi Buddha Bar-Beach, Caressa Bodrum'un içinde 20 Haziran'da kapılarını açtı. Müzik ve ambiyans koordinatörlüğü yıllardır olduğu gibi Levent Severöz'e emanet. Lounge ve house müzikleri eşliğinde enfes Asya yemekleri tadabilirsiniz.Bodrum The Edition'ın plajındaki yataklı şezlonglar epey talep görüyor. 12.00'de sahilde müzik başlıyor.Gümüşlük ve Mimoza artık sadece restoran değil sonrasında harika müzikleriyle eğlence mekanı da olarak rüştünü ispatladı. Yemek sonrası Fikret Alphan'ın müzikleri eşliğinde keyif yapanların sayısı hiç de az değil.Bu yaz geç açıldı Çeşme-Alaçatı sezonu. Hatta kimi mekanlar kararsız kalmıştı ve açmama kararı almıştı. Ama şu an her şey yolunda. Sokaklar cıvıl cıvıl ama geçtiğimiz yıllardaki kadar kalabalık değil. Yangın yeri yok anlayacağınız. Sanki en eski günlerine geri dönmüş. Gelin biraz da Arnavut kaldırımlı Alaçatı sokaklarında turlayalım.Alaçatı'da da bu yıl yeniler var. Örneğin ilk kez açılan Kumkuat. Burası bir tapas bar. İspanyolların enfes tapaslarını sunuyor. Ama eğlence de eksik olmuyor. Müzikler Ali Yılmaz'a emanet. TashMahal Alaçatı Butik Otel'in avlusunda hizmet veriyor.Dalyan'daki The Beach of Momo da 19 Haziran'da kapılarını açtı. Yemekler yine Carlo Bernardini imzalı. Plajın meşhur happy hour partileri de kaldığı yerden devam ediyor. Ama herkes ortada toplanmıyor, şezlongundan, olduğu yerden müziklere eşlik ediyor.Bu yıl alan kiralama servisi ile fark yaratan Fly-Inn de kapılarını açtı. Kişi başı minimum sekiz metrekare alan kiralayabiliyorsunuz. Kira bedelleri ise metrekare başına 15 ila 25 TL arasında değişiyor.Geçen yazın en çok konuşulan mekanlarından Serkan Koca imzalı Hammam da 26 Haziran'da kapılarını açtı. Sanırım köyün en fazla talep gören işletmelerinden biri. Yemek sonrası DJ setin başına geçiyor. 15 Temmuz'dan sonra ise her çarşamba Deha Bilimlier sahne alacak. Bu arada Hammam'a gidenlere mutlaka sakız enginarı ve fırında yaz dolması tatmalarını öneririm.Limon Köyiçi'nin mutfağında şef Eyüp Gül, DJ setinin başında ise Yiğit Özdemir var.Before Sunset'in Elefante isimli kumsal restoranında pek çok oyuncuya rastlamak mümkün.The Stay Alaçatı'nın pazar barbekü partileri kaçmaz. Hem yemekler hem müzik hem de ambiyans şahane.Boop Alaçatı kokteyl içip güzel müzik dinlemek için doğru seçim.Meyhane lezzetleri ve müzikleri isterseniz buyurun bir bahçe içindeki Muhtar'a.