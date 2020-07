Yedi bölge yedi tatil

Herkesin tatil anlayışı farklı... Kimi dağ, bayır seviyor kimi deniz, güneş ve kumun peşinden gidiyor... Kimi için tarih, kimi için gastronomi ön planda. Ne mutlu bize ki yaşadığımız coğrafyada herkese hitap eden farklı tatil alternatifleri bulmak mümkün. Karadeniz'in serin yaylalarında doğanın ve yeşilin keyfini çıkarabiliriz örneğin. Ya da Ege'de denizin ve güneşin... Bol bol balık yer, denize girip form tutabiliriz. Kapadokya'yı bir de yazın keşfetmeye ne dersiniz peki... Ya Lüleburgaz'da longoz ormanlarında piknik kulağa nasıl geliyor. Gaziantep'in sağlıklı yaz menüsünden menengeç frappe'yi denemek ister misiniz örneğin... Ya da asma yapraklı cacığını... Bu ve bunun gibi bolca seçeneğe sahibiz. İşte yurdun yedi bölgesinde yapabileceğiniz tatil seçeneklerinden sadece bazıları...Pandemi öncesi Akdeniz ve Antalya turist rekoru kırıyordu. Dünyanın dört bir yanından turistler yaz tatili için bölgeyi tercih ediyordu. Nasıl etmesin? Ultra lüks her şey dahil sistemli otellerinde yok yok. Plajları ve gurme restoranları da cabası. Yıl boyu etkinliğin eksik olmadığı ve havanın ılıman olduğu bölgede bu yaz neler var bir bakalım. Öncelik otellerin... Misal tema park eğlencesi için artık Avrupa'ya ya da Orlando'ya Disney'e gitmeye gerek bırakmayan The Land of Legends özellikle çocuklu aileler için tam bir eğlence vahası. İster hız trenlerinde adrenaline doyuyor gidenler ister sörf havuzunda yeteneklerini konuşturuyor. Dalga havuzu ve gösterileri de oteli cazibe merkezi haline getiriyor. Şehrin merkezinde hem şık hem de trendi bir başka otel ise Akra Barut. Form tutmak isteyenler otelin The LifeCo spa'sından faydalanabilir ve detoks yapabilirler. "Yaz tatilinde kalori sayacak değiliz" diyenler ise buyursunlar roof'taki Asmani restorana. Ördeği özellikle tavsiye ederim. Artık bir Antalya klasiği 7 Mehmet. Uğramadan, eşsiz Sezen pilavının, bademli levreğinin, zeytinyağlılarının, kokorecinin tadına bakmadan dönmek olmaz. Kaleiçi birbirinden şık ve farklı mutfaklarda restoranlara hizmet veriyor. Ama maalesef pandemi nedeniyle birçoğu hala kapılarını açmadı. Altınkum'daki Elmalı Değirmeni Meşhur Antalya Serpme Börekçisi'nde mutlaka tahinli ya da yabanmersinli gibi farklı börek çeşitlerinin tadına bakmanızı öneririm. Böreğin yanında yumurtanın servis edildiği Avcıoğlu şubeleri ise şehrin birkaç yerinde var. Antalya'nın tahinli piyazını da tatmadan dönmek olmaz. Bunun için istikamet ise sebze halinin içindeki Şişci Halil olmalı. Gelelim Antalya plajlarına... Biraz yol yapmaktan çekinmeyenler Patara, Kaputaş gibi enfes plajlara ulaşabilir. Ama buraları Antalya merkezden üç buçuk saatlik mesafede. Merkezi olsun diyenler ise Lara ve Kundu plajlarında günü geçirebilirler."Ege'de yaz tatili" deyince akıllara hemen Bodrum ya da Çeşme geliyor. Oysa ki birçok kişi Marmaris-Datça gibi nispeten daha sakin ve huzurlu yerleri tercih ediyor. Dalaman Havalimanı'na iki buçuk saat mesafedeki Datça bu uzaklığı sayesinde doğasını korumayı ve bakir kalmayı başaran yerlerden... Yunan filozof ve coğrafyacı Strabon "Tanrı sevdiği kullarını Datça'ya gönderir" demiş. Haksız da sayılmaz. Mavi ve yeşilin her tonuna rastlamak mümkün bu coğrafyada. Birbirinden eşsiz koyları bugüne dek dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Balık restoranlarının lezzetini tartışmak imkansız. Eşsiz deniz manzarasına karşı dalga seslerini dinlerken burnunuza ise kekik kokuları geliyor. O zaman da Datça aşığı üstada, Can Yücel'e hak veriyor ve "Mekanım Datça olsun" diyoruz. Datça'ya gitmek için o kadar fazla neden var ki say say bitmez. Ama meşhur üç b'yi yani balı, balığı ve bademi es geçmek olmaz. O halde fazla vakit kaybetmeyelim ve hızlandırılmış bir Datça turu ile yarımadayı keşfedelim. Oldukça büyük bir yüzölçümüne sahip Datça. Eğer her yeri keşfetmek istiyorsanız araç kiralamanızı tavsiye ederim. Konaklamak için Eski Datça'daki taş evler iyi bir seçenek ama deniz kenarı değil. Benim tercihim genelde hem havuzlu hem de deniz kenarı olan bir aile işletmesi Uslu Hotel Royal Yachting oluyor. Limana oldukça yakın mesafede olan My Marina Select de yine benzer bir alternatif. Hem limana yakın olduklarından restorana yürüyerek gidebilirsiniz. "Balık nerede yenir?" diye sorduğunuzda genelde Maradona yanıtını duyuyorsunuz. Sahibinin Maradona'ya benzerliğinden ötürü bu isim verilmiş. Yemekler gerçekten de 10 numara. Emek Restoran da balık yemek için bir başka lezzetli seçenek. Öğlen yemeği için sahildeki Cafe Inn'de hem yöresel yemekler hem de pizza gibi evrensel tatlar bulmak mümkün. Datça'dan bademli zeytin, kavrulmuş badem, kekik balı ve çam balı almanızı tavsiye ederim.Gaziantep'e gitmek için her mevsim bahanemiz hazır... Tarihi, müzeleri ve en çok da gastronomisi... Üstelik büyükşehir belediyesi 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süresi kapsamında şehirde başta restoranlar olmak üzere, bütün işletmelere 'Fıstık Gibi' adı altında hijyen eğitimi vermeye başladı. 'Fıstık Gibi' sertifikasını alan mekanlar bunu salonlarına asıyor. Müşteriler de gönül rahatlığı ile buralara adım atıyor. İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu, Tahmis Kahvesi, Orkide Pastane ve Restoran bu sertifikayı alan işletmeler arasında. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uzman Dr. Ender Saraç ile işbirliği yaparak bağışıklık sistemini güçlendiren yaz menüsünü de hizmete soktu. Yaz menüsünde şekersiz karadut şurubu, meyan şerbeti, zahter, sumak ekşisinden sorbe, soğuk menengiç kahvesi ve asma yaprağından cacık gibi doğal ürünler yer alıyor. Sırf bu yöresel sağlıklı tatları denemek için bile Gaziantep'e gidilir.İstanbul'dan arabayla sadece iki saat uzaklıktaki Trakya'yı, Kırklareli'ni keşfetmediyseniz çok şey kaçırmışsınız, demektir. Yeşilden, köfteden ve peynirden çok daha fazlası var bu zengin topraklarda. Sırtını Istıranca Dağları'na dayayan birinci jeolojik döneme ait 65 yıllık dev bir masif kayadan oluşan ,içinde yeşilin onlarca farklı tonunu barındıran bölge insana huzur veriyor. Bölgede konaklamak için farklı seçenekler de mevcut. Palivor Çiftiği ve Lüleburgaz'ın Hamitabat Köyü'nde yer alan Bakucha Hotel&Spa en güzel seçenekler. Buralarda konaklarken longoz ormanlarında yürüyüş yapmayı ve bölgeyi keşfe çıkmayı ihmal etmeyin. Bir de yöresel yiyeceklerin mutlaka tadına bakın. Örneğin hardaliye için. Kırklareli'nin gizli kalmış lezzetlerinden biri. Alkolsüz üzüm şırası bir nevi. Üretiminde hardal tohumları kullanılıyor. Yaklaşık 25 günlük üretim süreci sonrası hazır oluyor.İlk Van seyahatimi iki yıl önce tam da bu zamanlarda yapmıştım. Herkes Van kahvaltısı haberi için gidiyorum sanmıştı, oysa benim niyetim tertemiz sularda kulaç atmaktı. Malumunuz Van, denize kıyısı olmamasına rağmen mavi bayraklı bir plaja sahip. Tuşba Belediyesi sınırlarındaki Mollakasım Plajı iki yıldır Ege sahillerini aratmıyor. Bu yıl da belediye salgına karşı tüm önlemelerini almış, kamelyaların, şezlongların mesafesini artırmış ziyaretçilerini bekliyor. Plaja girmeden önce kamelya bölümüne geliyorsunuz. Ailece gelenler bu kamelyalarda mangalını yakarak işe başlıyor. Arada plaja girip göl suyunda serinliyor. Sonrasında yine mangalına devam ediyor. Göl suyu o kadar berrak ki insan bakınca içmek istiyor. Üstelik hava ne kadar sıcak olursa olsun serin. Bu da bir başka artısı. 15 günde bir göl suyundan numune alıp suyun değerleri inceleniyor. Ayrıca plajda sahil güvenlik ekipleri de bulunuyor. Van, Ege'deki tatil beldelerine rakip olur mu dersiniz? O kadarını bilemem ama çevre iller Akdeniz'e, Ege'ye gitmeyi bırakmış. Bu arada küçük bir mekan önerisini de es geçmeyeyim. Sanayi'nin içindeki Ceylan Et Lokantası'nın döneri enfes...Karadeniz'in yemyeşil serin yaylalarını keşfetmek için yaz ayları doğru zaman. Kışın iklim çok sert, hava soğuk oluyor. Oysa yazın hava hala serin. Yeşilin 50 tonunun keyfini bunalmadan çıkarabilirsiniz. Peki ama neresini mi keşfetmeli? Yer çok... Örneğin Artvin-Karagöl. Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan enfes manzaraya sahip yerlerden biri. Gölün etrafındaki piknik masalarından birine kurulabilirsiniz. Rize'deki Pokut Yaylası da keşfedilmeyi bekleyen bir başka yer. Pek çok video klibe ev sahipliği yapan yayla nefes kesen bir doğa harikası. Benim favorim ise yıllar önce ilk kez bir haber için gittiğim Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki Ayder Yaylası. 1350 metre yükseklikteki yayla ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı. Sırtını Kaçkar Dağları'na dayamış yerleşim, geçmişi 13. yüzyıla dayanan bir yer.Kapadokya'nın her mevsimini ayrı seviyorum. Kışın karda, sıcacık jakuziden enfes doğayı izlemesi de keyifli, yazın keyfini çıkarmak da. Üstelik son yıllarda otel, restoran ve hizmet sektöründe çok gelişti bölge. Dünyaca ünlü zincirler bile şube açtı. Örneğin Relais&Chateaux unvanına sahip Museum Hotel. Hem otelin bünyesindeki Lil'a Restaurant'ta Türk mutfağının en güzel örneklerini tatmak mümkün. Kapadokya'ya özgün tatlar da var menüde. Uçhisar yamaçlarında yer alan Argos Otel ise bölgenin favorileri arasında. Bünyesinde bulunan Seki Restaurant enfes bir manzaraya hakim ve yemekler inanılmaz lezzetli. Kesinlikle keşfedilmeli. Elai de bölgenin iddialı mekanlarından biri. Balona binmesi kadar otelden ya da manzaralı bir yerden izlemesi de keyifli.