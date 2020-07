İstiklal Caddesi onlara emanet

Onlar Çevik Kuvvet'in kadrolu, eğitimli elemanları... Avrupa'da meydanlarda, ünlü caddelerde atlı polisleri görmeye alışığız da, Türkiye'de bu yeni bir durum. Haliyle ilgilisi çok. Çevik Kuvvet envanterine kayıtlı sekiz at göreve çıktıkları her yerde ilgiyle karşılanıyor. Gören kendini selfie çekmekten alıkoyamıyor, sevmek isteyenler sıraya giriyor, atlara isimler takılıyor. Evet çok sevimliler ama onlar tıpkı Çevik Kuvvet polisleri gibi özel eğitimden geçmiş, her tür toplumsal olaya hazırlıklı birer uzman! Ses bombası, sis bombası, kalabalık eylemler... Hiç biri onları korkutmuyor, her duruma hazırlıklılar...Beyoğlu'nda, Sultanahmet Meydanı'nda, maçlarda ve şimdi de sahillerde devriyeye çıkan atlı polis birliğiyle bir gün geçirmek üzere yola çıkıyoruz. İstikamet Beylikdüzü. Çünkü atların antrenman yaptıkları, günlük rutinlerini gerçekleştirdikleri haralar orada. Aybar, Tulpar, Preveze, Ateş, Prenses, Karamel, İmre, Ödül'le tanışıyoruz önce... Box'larında güne başlamak için sabırsızlanıyorlar. Atlı polisler, tek tek haraya gelip, ekip arkaşlarına "Günaydın" diyor. Atlar okşanıyor, bağ kuruluyor ve gün başlıyor.Sabah saatlerinden itibaren Çevik Kuvvet'te görevli polisler atların tüm işleriyle ilgilenmek üzere hazırlanıyor. Atların temizlikleri yapılıyor, yemleri, otları veriliyor. Günlük antrenmanlarına hazır hale getiriliyor.Padokta bir süre sosyalleşmelerine izin verilen atlar, günlük mesailerine başlıyor... Önce antrenman. Antrenman sonrası tıpkı birer tatbikat gibi hareketli saatlere geliyor sıra. Çevik Kuvvet'te birliklere nasıl bir eğitim veriliyorsa, atlara da öyle eğitim veriliyor. Sis bombası, gaz bombası, havai fişek, kama düzenleri, kalabalık grubu süpürme gibi tüm eylemlere karşı burada eğitiliyor atlar.Çevik Kuvvet polislerinin dışarıda başlarına böyle bir durum gelmesi halinde atlar da göreve hazır! Atlar üzerlerine sis bombası, molotof atılsa bile, zarar görmediği sürece üstünden atlayıp, şahıslara, kalabalık gruplara müdahale edebilir hale gelecek şekilde eğitiliyorlar.Atların bir kısma harada eğitime devam ederken, dördü Taksim Meydanı ve Beyoğlu'nda göreve çıkmak üzere hazırlıklara başlıyor. Özenli biçimde kamyona yerleştirilen atlar önde, görevli personel arkada Gezi Parkı'na doğru yol alıyoruz. Geniş alanda park eden kamyondan atlar tek tek indiriliyor ve görev başlıyor. İstiklal Caddesi'nde esnaf atlı polislere aşina... Onlar caddede yol alırken en çok heyecanlanan ilk kez görenler ve elbette çocuklar oluyor. Polisler sık sık kısa molalar verip duruyorlar ve halkla fotoğraf çektiriyorlar.Atlarla, onlara binen görevli personel arasında elbette bir bağ gelişmiş. Polis Memuru Furkan Erözdemir, "Daha önce atlarla ilgili bir tecrübem olmamıştı, böyle bir birlik kurulacağını duyunca gönüllü oldum. Bu kadar bağ kuracağımı düşünmezdim ama onlarla tüm günü birlikte geçiriyoruz. Görev sırasında ve sonrasında bir ekibin bir parçası onlar. Dolayısıyla atlarla aramızda bir bağ kuruldu. Her birinin huyunu suyunu biliyoruz" diyor, Atlı polisler, hayvanların bakımlarıyla bire bir kendileri ilgileniyor. Temizliği, yemi, bakımı her şeyini polisler yapıyor... "Hangisi huysuz?" diye soruyorum. Polis memuru Erözdemir, arkadaşını savunur gibi anlatıyor, "Huysuz demeyelim de... Atların da insanlar gibi kendine göre karakterleri var. Aybar arabadan korkuyor ve yanaşmıyor, Tulpar yerdeki su birikintisine basmıyor mesela" diyor.Esnaf atlara o kadar aşina ki, cadde üstündeki bir dönerci, atlardan birini görünce, "Huysuz" gelmiş diyor... Atlı polis toplumsal olay olmadığı sürece, caddenin neşesi... İstiklal Caddesi'nde bir aşağı, bir yukarı turlarken polis memurları maskesi olmayanları uyarmayı da ihmal etmiyor. Dört saate yakın süren turun ardından, atlar yine kamyona yüklenerek, haralarına doğru yola çıkıyorlar. Bugünlük mesaileri bitti. Yarın görev yeri neresi olursa oraya doğru yola çıkacaklar...* 14 personel kurs alarak at binmeyi öğrendi, iki personel de eğitmen, veteriner olarak kadroda yer alıyor. Personel gönüllülük esasıyla seçildi.* İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı bu birim 2018 yılında kuruldu. Gönüllü personel dört aylık bir eğitimin ardından göreve başladı. Günlük görevlerde, toplumsal olaylarda, maçlarda aktif biçimde çalışıyorlar.* Toplamda sekiz at var. Bunlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün envanterine kayıtlı atlar olarak geçiyorlar.* Atlar alınırken, polis atı olabilir mi olamaz mı diye araştırmalar yapıldı. Eğitimleri tamamlandı. Soğukkanlı atlar tercih edildi... Hollanda, Almanya, Macaristan menşeli atlar arasından seçildiler.* Haftada iki ya da üç gün görev alacakları yerlere götürülüyorlar. Pandemiden önce haftanın altı günü göreve çıkılıyordu. İstanbul'daki büyük olaylarda, maçlarda, Sultanahmet ve Beyoğlu'nda görev aldılar. Ormanlar ve sahillerde görev almaya ise yeni başladılar.