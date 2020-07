Pedofillerin korkulu rüyası Türkler

Kısa bir süre önce aktif hale gelen pedomap.live sitesine giriyorum. İngiltere'nin üzerindeki yeşil ikon yanıp sönüyor. Üzerinde 2 rakamı beliriyor. Almanya'da da aynı ikon var ama onun üzerinde 8 rakamı var. Dünya üzerinde pedofillerin çocuk pornografisi içeren platformlardaki hareketlerini gerçek zamanlı olarak gösteren harita pedofilinin, dünyanın kanayan yarası olduğunu açık bir biçimde gözler önüne seriyor. Bahsettiğimiz rakamlar o anda çocuk pornografisi içeren sitelere girenlerin sayısı. Sitede sürekli güncellenen istatistikler de yer alıyor. Örneğin sitenin temmuz başından beri tespit ettiği pedofil sayısı 66 bin 524. Bu haritayı hayata geçiren ekibin başında Can Yıldızlı var. Çok uluslu iki siber istihbarat şirketinin CEO'su olan Yıldızlı, sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen haritayı anlattı.



- Bize şirketinizin faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

- Biz çok uluslu bir siber istihbarat şirketiyiz. Türkiye'de INVICTUS, İsviçre'de ise PRODAFT markası altında faaliyet gösteriyoruz. Bu iki kardeş firmayı da aynı ekip kurdu. Aslında yaptığımız iş, kritik kurumlar için; dark-web platformlarındaki siber tehditleri analiz eden çözümler geliştirmek olarak özetlenebilir. Şu an dünya genelinde onlarca banka, havayolu şirketi, askeri kuvvet, kamu otoritesi bu alandaki farklı ihtiyaçları için sistemlerimizden faydalanıyor.





- pedomap.live için şirketinizin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyebilir miyiz?

- Kesinlikle doğru bir söylem olur. Sekiz yıldır internet üzerinde çocuk pornografisinin dağıtımı ve tüketimi üzerine farklı tespit-maksatlı teknolojiler geliştiriyoruz, İsviçre başta olmak üzere bu konuda hassasiyet taşıyan ülkelerle ortak projeler yürütüyoruz. Lakin günün sonunda baktığımızda, elimizde bu suçu global olarak takip etmemize imkan sağlayan bir teknoloji var, ancak yalnızca birkaç ülkenin bu konuya eğildiğini görüyoruz. Buradan hareketle, çocuk istismarının halı altına süpürülmemesi gereken bir problem olduğuna dikkat çekmek istedik.



- Proje nasıl hayata geçti?

- Şu an pedomap'de görüntülemekte olduğunuz verileri tespit eden teknolojiye çok uzun süredir sahibiz. Zira aslen bu gözetim mimarisini farklı tehditleri (siber dolandırıcılık veya siber saldırılar ile ilgili tehdit aktörleri) tespit etmek için kurduk; ancak çocuk pornografisini de gözlemleyebildiğimizi fark ettik ve bu alanda ilerledik.



- Haritaya baktığımızda çocuk pornosu izleyenlerin hangi ülkelerde, şehirlerde olduğunu görmek mümkün. Kullandıkları aygıt, sistem ve IP numarasının bir kısmı da görülüyor. Bu verilerin kaynağı nedir?

- Veriler tamamen kendi tespitlerimizden oluşuyor. Onlarca farklı kritik kuruma siber istihbarat hizmeti verebilmek adına zaten birçok farklı sistem ve teknoloji geliştirmek durumundayız. Bu teknolojileri, çocuk pornografisinin takibi için adapte ediyoruz. Bu taktik ve prosedürlerin bir kısmı, ciddi anlamda gizli bilgi olarak nitelendirilebilecek teknolojileri kapsıyor. Ancak şunu söyleyebilirim, bu verilere ulaşmak için hiçbir suretle birer 'yem' içerik sunmuyoruz, ya da hiçbir son kullanıcının bilgisayar ya da telefonuna herhangi bir ofansif/saldırı/casus müdahalede bulunmuyoruz.





İŞİN KARANLIK TARAFINA ODAKLANDIK



- Aslında siz IP adresini tam olarak görebiliyorsunuz değil mi? Emniyet güçleri ile bu konuda işbirliği yapabilirsiniz.

- Evet, kesinlikle doğru. Bu proje, sonuçta, şüpheyi işaret etmek, farkındalık artırmak amacıyla geliştirilen bir proje. Dolayısı ile hiç kimsenin herhangi bir kişisel verisini, kamuya açık biçimde paylaşmak söz konusu olamaz. Lakin bizimle temasa geçen resmi merciler olduğunda pek tabii araştırma yapmalarına imkan sağlayacak her türlü öğeyi paylaşıyoruz. Yalnızca IP verisi değil, ilgili IP adresinin hangi videoyu indirdiğini, hangi fotoğrafı görüntülediğini, hangi içeriği kaç kere ziyaret ettiğini ayrıntılı biçimde, zaman damgası ile sağlıyoruz. Lakin bir noktanın kesinlikle altını çizmek gerekiyor. Biz, Google gibi arama motorlarında arama yapılarak girilebilecek platformları takip etmiyoruz. Bizim takip ettiğimiz platformlar, istemeyen birinin meraktan yanlışlıkla girebileceği ortamlar değil. Ya davet edilmesi lazım, ya para vermesi, ya da çok ciddi araştırma yapması gerekiyor. Doğrudan erişilebilecek platformlar da yok değil tabii ki ancak biz işin biraz daha karanlık tarafındakilere odaklandık.



- Sitede istatistik bölümü var. Bu bölüm de sürekli kendini güncelliyor değil mi?

- Doğrudur. Diğer yandan bu istatistiğin genel bir çocuk istismarı istatistiği olmadığı, özel olarak, internet üzerinden çocuk pornografisi tüketimine yönelik bir gösterim olduğu akılda bulundurulmalı. Bizim sunduğumuz veriler ve istatistik; doğrudan 0 ila 13 yaş arası çocukların yer aldığı, iç burkan pornografi öğelerini tüketen kimseleri gösteriyor.



- Haritayla ilgili yetkili merciilerden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Özellikle yurt dışından çok cesaretlendirici, pozitif geri bildirimler alıyoruz. Bağımsız şirket yöneticilerinden, derneklerden, bireylerden, farklı dillerde minnet e-postaları yağıyor. Dahası, ülkelerin ulusal merciileri doğrudan temasa geçerek koordinasyon talebinde bulundu. Ülkemizde ise şehir bazında özellikle jandarma birimlerinin bu konuya yüksek bir hassasiyet beslediğini gözlemliyoruz.



ÇOK SIKI TAKİP



- Sitede PedoScore puanlaması dikkat çekici. Bu puanlamayı neye göre yapıyorsunuz?

Bu puanlama; ilgili kişinin çocuk pornografisi içeren platformlardaki davranışlarını içeriyor. Her ne kadar her türlüsü akıl almaz şekilde iğrenç olsa da, bu suçun da izleme/bulundurma/ yayma gibi farklı seviyeleri var. Dolayısıyla siteye giren bir şahsın, sitede ne kadar içerik görüntülediği, izleme/ indirme alışkanlıkları gibi verileri bir araya getirerek PedoScore skorlamasını oluşturduk. Böylelikle, bir kereliğine ilgili içeriğe giren kimse ile, düzenli olarak video indirmiş bir kimse arasındaki farkı ayırt edebilmek mümkün olabiliyor.