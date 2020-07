Pop müzik mutluluk dağıtıyor

BPM DÜŞÜYOR ÇIKIYOR

Şimdilerde tüm dünya Covid- 19 salgını ve bu salgının neden olduğu belirsizliğin kıskancında. Türkiye salgınla mücadelede önemli aşamalar kaydetti ama hâlâ birçok ülkede tehlike geçmiş değil. Ama önce bu beklenmedik salgından önceki döneme bakalım. Birkaç yıl öncesinde Ariana Grande ve Billie Eilish gibi isimlerin zirvesinde yer aldığı pop müziğin giderek yavaşladığını görüyoruz. Sözler de daha karanlık. Yalnızlıktan, korkudan ve endişelerden bahsediyor. Hatta 2017 yılında Kaliforniya'da yaşayan bir matematikçi, kızının dinlediği şarkılardaki negatifliği fark edince önce ufak çaplı bir şok yaşıyor ardından da bir araştırmaya girişiyor. Ekibiyle birlikte İngiltere'de 1985 ile 2015 yılları arasında yayınlanmış 500 bin şarkıyı inceliyor. Ve inceleme sonunda şarkılarda mutluluğun azaldığını hüznün arttığını görüyor. O dönemdeki yüksek tempolu şarkılarda da durum farklı değil. Sözler umutsuzluğa düşürse de insanlar yine de her şeyi unutup dans etme eğiliminde. Sonraki dönemde de bu eğilimin örnekleri sürüyor. Rihanna'nın We Found Love ve Dua Lipa'nın New Rules şarkısı gibi...