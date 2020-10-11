Geride darp izi bırakmamak için balkondan atıyorlar

Adli Tıp Kurumu'nun yükü ağır



- Adli tıp raporları nasıl hazırlanıyor?

- Normalde bilirkişilik ikiye ayrılıyor, resmi bilirkişilikte Adalet Bakanlığı'na bağlı adli tıp uzmanından görüş alınıyor. Bu gelenek haline gelmiş. Oysa YÖK ve üniversiteler kanununa göre istenilen üniversitenin adli tıp kurumundan da resmi görüş alınabiliyor. Mevcut durumda adli tıp kurumunun yükü çok artıyor ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Hakim ve savcılar üniversitelerden daha çok faydalanmalı. Bize dosyalar genellikle avukatlardan ve barolardan geliyor. 2005 yılından itibaren güzel bir düzenleme oldu. Eskiden bir yerden bir rapor alınıyordu ve davanın iki tarafı da o rapora bağlı kalıyordu. Hakim, savcı için de bu geçerli oluyordu. Artık avukatlar resmi bilirkişi raporuyla bağlı değiller, serbestçe istedikleri konuda, o konunun uzmanından görüş alabiliyorlar. Bunlar davaların seyrini değiştirmeye başladı.

- Ne yönde?

- Bir rapor çıkıyor ve diyelim ki o raporda eksiklikler var. Bu eksikliklere dayanarak baro ya da avukat uzmanından görüş alıyor ve bir rapor daha konuyor dosyaya. Böyle olunca hakim, savcı ikinci rapora dayanarak, "Bunlar gerçek midir?" diye bir daha kuruma soruyor ve böylece daha kolay karar verilebiliyor.



