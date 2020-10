Geride darp izi bırakmamak için balkondan atıyorlar

- Özgecan Aslan vakasında görev almış mıydınız?

- Hayır, ama ben Özgecan'ın üniversitesinde hocaydım. Çok büyük bir acıydı. Bu vakalar aslında geliyoruz, diyor. Saldırganlar gözümüzün önünde, yavaş yavaş geliyorum diyor! Ön belirteçler var. O davada dolmuş şoförü, daha önce okul dolmuşunda defalarca başka kadın öğrencilere rahatsız edici hareketlerde bulunmuş. Para uzatırken temas etmek, peçete ile telefon numarasını vermek gibi. Bununla ilgili çalıştığı kurumlara şikayetler yapılmış, sadece uyarılmakla geçiştirilmiş. Aslında o an gereği yapılsaydı, Özgecan yaşıyor olurdu. Bakın erişkin cinsel saldırganların yüzde 70'i tanıdığımız kişiler, çocuk istismarının yüzde 95'i çocuğun tanıdığı kişiler. Çoğunlukla yabancılardan birdenbire gelmiyor bu saldırılar.

- En çok hangi tür saldırılar yaygınlaştı?

- İnternetten tanışıp, buluşup cinsel saldırıya uğrayanların oranı had safhada. Yeni tanışma yöntemimiz sanal; duygusal ve fiziksel ihtiyacımızı sanal karşılama yoluna gidiyoruz. İnternette tanıştığınız kişiyle yaşadığınız cinsel saldırı olarak da kalmıyor. Çünkü sanalda süren iletişim sırasında açık fotoğraflar, videolar gönderilerek tavizler veriliyor, bunlar kaydediliyor. Kaydedildikten sonra, cinsel saldırı gerçekleşiyor. Saldırgan orada da durmuyor. Kurban tehdit edildiği için her çağırıldığında gitmek zorunda kalıyor, hatta başka kişilerle olmaya zorlanıyor.

- Bu zamana kadar sizi en çok etkileyen vaka neydi?

- En çarpıcısı, bir otelde, bir turistin bir aylık bebeğine tecavüz vakası olmuştu, onu unutamıyorum