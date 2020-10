Öğrenci tableti göreve hazır

Casper'ın yeni geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü VIA S48 tablet; hafif, küçük ekranlı ve işlem gücü yüksek tablet tercih edenler için tasarlandı. Özellikle uzaktan eğitim için geliştirilen Casper VIA S48, yüksek donanım, kolay kullanım, şık tasarımı ve erişilebilir fiyatı ile dikkat çekiyor. 9 mm inceliği, 315 gram hafifliği ve kauçuk dokunuşu ile ergonomik tasarım sunan Casper VIA S48 tablet, öğrencilere rahat bir kullanım sağlıyor. 4 bin 300 mAh pil gücü ile yaklaşık yedi saat video çekme kapasitesine sahip VIA S48, uzun pil ömrü ile de dışarda şarj etme ihtiyacını en aza indiriyor. Öğrenciler için ideal bir ekrana sahip olan Casper VIA S48; 16:10 ekran en boy oranı, 8 inç ekran boyutu, 178 dereceye kadar görünüm sağlayan IPS ekran teknolojisi ve HD çözünürlüğü ile gelişmiş ve rahat bir deneyim sunuyor. 400 nit ekran parlaklığına sahip VIA S48; dışarıda olanlar için güneş altında kullanım kolaylığı, online ders yaparken, oyun oynarken veya dizi film seyrederken görüntülerin daha canlı olmasını sağlıyor. Casper VIA S48; aynı ekranda birde fazla uygulama açık iken bile hızlı kullanım sağlayan 3G RAM'i, enerji tasarrufu yapan LP DDR4 teknolojisi, yaklaşık 8 bin müzik dosyası ya da 62 adet film depolanan 32GB dahili hafızası ile işlem gücü yüksek bir deneyim sunuyor.