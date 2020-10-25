Şizoid gördün mü kaç antisosyal gördün mü saklan

Psikolog-yazar Pınar Maro yeni kitabı Kişiliğin Kaderin mi?'de kişilik türlerini anlatıyor. Görüyoruz ki hani o "İnsanoğlu çeşit çeşit" lafının, psikolojide öyle geniş karşılığı yokmuş. Topu topu 11 kişilik türü var psikolojiye göre. Ve bu açıktan kopkoyuya giden tonlarda... En koyu bölgeler zaten rahatsızlık boyutu... Maro'yla kitabını ve kişilik dediğimiz kavramı konuştuk.

- Kişilik nedir size göre? 'Kişiliksiz' diye bir hakaret var mesela... Kişiliksiz insan var mıdır?

- Türk Dil Kurumu'na göre kişilik, "Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerin bütünü, şahsiyet." Bazen özgünlüğümüz anlamında da kullanırız. Hatta etki uyandıran, ahlaklı, dürüst, baskın ya da tahakküm sahibi insanlar için 'kişilikli' sıfatını kullanırken zorba, ahlaksız, yalancı, kaypak, ya da özgüven yoksunu, silik addettiğimiz insanlar için de 'kişiliksiz' deyiveririz kolayca. Bunda bir sorun yok, siz bunu hakaret olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ama herkesin tonu ve grubu farklı olmak üzere bir kişilik yapısı vardır, diyorum ben. Kitabımda bunun detaylarını bulabilirsiniz. Derin bir konuyu okuru mümkün olduğunca sıkmadan anlatmaya çalıştım.

- 11 kişilik yapısından bahsediyor psikoloji. Nelerdir bunlar? Gerçekten bu kadar belli bir şablondan çıkma mıyız hepimiz?

- Evet, üç ana grupta (A, B, C) 11 kişilik yapısı ve bozukluğu anlattım ben. Şablon bu kadar belli değil. İşin sanat tarafı da orada zaten. Bu yapılarda yelpaze kavramını hiç unutmayalım. Kişilik özelliği yelpazenin en açık renkli tarafı. Çok çok açık, beyaza yakın bir gri hayal edin. Yelpazemiz gittikçe koyulaşmaya başlar. Ortalara doğru renk grileşir ki biz buna artık kişilik yapısı deriz. Sonra koyu gri gelir. Yelpazenin diğer ucu ise siyahtır. Siyah kişilik bozukluğudur. Bunları lütfen noktalar gibi değil de, bir spektrum gibi hayal etmeye çalışın. Biz genelde grilerde bir yere düşeriz. Bozukluk toplumun çok küçük bir parçasında görülür Allahtan! Çok önemli bir diğer konu, bu kişilik özellikleri, yapıları veya bozukluklarına bakarken buna bir ekran görüntüsü (screenshot) gibi değil de, belgesel film tadında bakmanızdır. Yani uzun soluklu ve tekrarlanan şablonlar ve duygu durumları görmeye veya fark etmeye çalışmalısınız. Hem kendinizde hem çevrenizde.

- Karma kişilik yapıları da yok mudur?

- İşi karmaşıklaştıran taraf ise bazen bir yapı baskınken diğer kişilik gruplarından da özellikler alabilmemizdir. Mesela "B grubu narsistik kişilik yapısı, obsesif kişilik özellikleri ile" diye bir tanım görebilirsiniz bir gün bir yerde. Bu işi burada kesiyorum. Merak edenler lütfen kitabıma bir göz atsın.

- Antisosyal, şizoid, paranoyak, bağımlı... Hep olumsuz türlerle anlatılmış kişilik yapıları? Bunların hastalığa dönüştüğü nokta nedir? Bir de hiç 'cillop gibi' dört dörtlük kişilik yapısı yok gibi. Söz dönüp dolaşıp "Hatasız kul olmaz"a bağlanıyor sanki? Ne dersiniz?

- Bu yapılar kişilik bozukluğuna da dönüşebilir veya zaten kişilik bozukluğu vardı da denebilir. Buna uzman karar verir. Hatasız kul olmaz, olsa adı Melek olurdu herhalde! Maalesef şimdilik cillop kişilik yapısı yok. Kim bilir, günün birinde olabilir! Şaka bir yana, tabii ki ben okura bu yapıları daha canlı ve akılda kalıcı anlatabilmek için grilerden ve hatta koyu grilerden örnekler verdim.

- Hangi kişilik yapısı hangisiyle aşkta, işte, dostlukta daha iyi anlaşıyor desem...

- Gözleme dayalı birkaç prensip söyleyebilirim. Genelde açık renkli tüm kişilik yapıları (şizoid ve şizotipaller hariç) birbiriyle aşk, iş ve dostlukta anlaşabilir. Kişilik bozukluklarından yani spektrumun siyah bölgesinden uzak duruyoruz. Antisosyal yapıya (eskiden psikopat dedikleri) çok ama çok temkinli yaklaşıyor, eğer gri ve maazallah siyah yani kişilik bozukluğuysa topuklayıp hızla olay mahallinden uzaklaşıyoruz...





En tuhaf kişilik yapıları



PASİF AGRESİF: Genelde bu kişilik yapılarının gelecekle ilgili çok karamsar öngörüleri vardır. Bağımlı kişilik özellikleri taşırlar ve kendilerine güvenleri azdır. Aynı zamanda korkunç da bir inatları vardır. Kendi yapmak istemedikleri bir şeyi onların hayrına bile olsa asla ve asla yaptıramazsınız. Kendi davranışlarının onları ne kadar sıkıştırdığını anlatmaya çalışmanız da beyhude bir çaba olacaktır.

ŞİZOİD VE ŞİZOTİPAL: Yalnız kalmayı gerektiren bir iş bulurlarsa başarılı olabilirler. Başkalarının övgü veya yergilerine tamamen duyarsızdırlar. Yani bu arkadaşların "Elalem ne der?" diye bir dertleri hiç yoktur. Umurlarında bile olmaz.

ANTİSOSYAL: Filmlerde çok işlenmiş bir karakterdir. Hani halk arasında "Psikopat işte canım!" denilen tür var ya, onlar işte. Vicdanı gelişmemiş, zeki, düzenbaz, tehlikeli, hilekar, manipülatif tipler. Genelde işleri hapishanelerde biter sonunda. Mahkumların ağırlıklı bir bölümü bu gruptandır. Otorite karşısında bir süre sinerler ama asla ders almaz ve maalesef değişemezler.