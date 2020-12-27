Astrolog Zeynep Turan: Tünelin sonunda ışık var

2020 Şifreleri Çözüyor kitabında dünyanın bir mikroba nasıl esir olacağını ve iklim hastalığı tanısı olarak adının da konacağını bundan iki yıl önce kaleme almıştı. Aslında o dönem kimse işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemişti. Sabah Günaydın yazarı, astroloji uzmanı Zeynep Turan, 2021 Var Olmak isimli yeni bir kitap yayımladı ve yine gündem yaratacak öngörülerde bulundu.

- Kitabın turkuaz kapak olmasının özel bir nedeni var mı?

- 2021 yılı Mavi Vatanımızın yeni konulara imza atacağını işaret edecek diyerek turkuaz renkli bir kitapla yol çıktım. Dünya Akdeniz'i konuşurken denizlerimizin daha çok konuşulacağına şahit olacağız. 2021 yılında gezegenlerin yer değişikliği ise denizlere açılacağımızı işaret ediyor.

- Bizi güzel günler mi bekliyor yani?

- Ülkemizi her anlamda farklı bir süreç bekliyor. Mavi Vatanımız, özellikle de Akdeniz kıyılarımızda hareketli süreçlerin başlangıcının ayak sesleri duyulacak. En önemlisi ise alışkanlıklarını baştan aşağıya değiştiren 2020 gibi bir yıldan çıkıp 2021'de var olmayı başaran ve eski metotlardan kurtulan bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz. Küresel anlamda bir farkındalık başlayacak. 32 yıldır ülkemizin önemli gündemlerinden birisi olan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlanacak. Akdeniz'de ortaya çıkabilecek ani olaylara ve ülkemizin keskin çıkışlarına yine tek yürek olup cevap vereceğiz. Özellikle de ulusüstü kurumların yapılarını sorgularken yıkılışlarına da şahit olacağız.

- 2021 yılında eğitim sistemini neler bekliyor?

- Covid-19'dan kurtulacağız ama uzaktan eğitimden kurtulamayacağız. Bu konuda köklü yaptırımların geldiğine de şahitlik edeceğiz. Eğitim kurumları sanal eğitim modellerine kendilerini adapte etmeye çalışacak. Ülkemizde devlet okulları özel okullara göre bu sisteme daha kolay adapte olacak. Eğitimde tercihli bir dönem başlayabilir yani uzaktan mı, yüz yüze mi şeklinde. Yakından eğitim ise gittikçe önemsizleşecek. 2021 yılının en enteresan getirisi ise özellikle de sağlık bölümlerinin puanları düşerken kimya ve biyoloji bölümlerine olan ilgi artacak.

- Covid 19 ve pandemi süreci 2021 yılında nasıl bir seyir izleyecek?

- 2020'nin mart ayından bu yana pandemi sürecinin içerisindeyiz, bu sürecin bir noktasında kendimizi zaten evlere kapatmıştık. Sokağa çıkma yasakları ve uygulanan tedbirlerle de eşi benzeri zor bir süreci geride bıraktık. Hatta 17 Kasım'da alınan kararlarla beraber sokağa çıkma yasakları ve çeşitli tedbirler ise geri döndü. Bu noktada kendimize, çevremize ve temizliğimize ne kadar dikkat edersek o kadar iyi korunuruz. 2020 yılının siyahı hemen hayatlarımızdan çıkmayacak. Geçtiğimiz yıl duran dünya, eve kapanan insanlık kesinlikle bunu bir kez daha deneyimleyerek 2021 yılının ışığına, şifasına mayıs ayı itibari ile kavuşacak. 2021 yılına girdiğimizi ilk etapta anlamasak da aslında karanlık tünelden hep birlikte çıkacağız. Plazalar ve AVM'ler dönemi bitiyor. Bu artık eskide kalan bir sistem, artık çalışanını görmeden, patronunu görmeden çalışma modeline geçilmeli.





Dünya liderleri ne yapacak?



Joe Biden (20 Kasım 1942) Marsyen haritası olan 80 yaşına dayanmış Joe Biden, 2009-2017 yılları arasında Ortadoğu'da alınan kararların bir benzerini uygulamaya koyacak.

Şi Cinping (15 Haziran 1953) Çin Halk Cumhuriyeti dünya arenasında her ne kadar itibar kaybetmiş gibi görünse de sahneye çıkışı eskisinden çok daha güçlü olacak. Tedarik zincirinde ise artık dünyanın talebini karşılamaya başlayacak. İpek Yolu konusundaki ısrarı "Sanki bugünleri önceden öngörmüş'' sözünü, bizlere söyletebilir.

Emmanuel Macron (21 Aralık 1977) 2021 yılında Uranüs- Boğa döngüsüyle büyük bir dönüşüme girecek. Ortadoğu'da yeni bir savaşın kapısı aralanacak. Savaşı görünmeyen eller ile yöneten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ay itibari ile tekrar seçilemeyeceği de netlik kazanacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (4 Mart 1968) Tarihler 15 Kasım 2021'i gösterdiğinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye açıklamaları kara bir leke niteliği taşıyabilir. Kıta sahanlığı krizleri Ege Denizi'nden taştığı sırada; milli denizlerimizde hak ihlalleri artacak.

Mısır Lideri Sisi Dünya, 19 Kasım 1954 doğumlu, darbeyle gelen Abdülfettah es-Sisi'yi konuşacak. Mısır'ın sokaklarının karıştığı günlere geri döneceğiz.