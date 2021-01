İşte adım adım Moda dünyasının kirli çamaşırları İstanbul’un aşı takvimi

Kısıtlamalarla birlikte koronavirüs vakaları azalmaya başladı. Şimdi herkesin gözü kulağı aşılarda... Herkes ne zaman ve nasıl aşılanacağına dair ilgili makamlardan açıklama bekliyor. Biz de İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldik ve İstanbul'da aşılanmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bilgiler aldık. İşte adım adım İstanbul'da aşılanma takvimi...

Önümüzdeki hafta sonu başlıyor



- İstanbullular Covid-19 aşısına rahatlıkla ulaşabilecekler mi? Bu konuda endişeler var...

- İnsanlarımız "Aşılanma nasıl olacak, aşıya nasıl ulaşacağız?" diye tedirginlik içindeler. Biz zaten 2010'dan beri bir aşı dağıtım sistemi kurmuştuk. Çok iyi işleyen bir aşı takip sistemimiz var. Teknik olarak çok iyi işliyor. 16 soğuk hava depomuz var. İki büyük ana depomuz, frigolu tır ve kamyonlarımız da bulunuyor. Biz zaten yıllardır aşı dağıtıyoruz. Tüm aşılarımızı aile hekimlikleri ve hastanelerde yapıyoruz. Günlük 400 bin aşı yapma kapasitemiz var hâlihazırda. Halkımız "Aşılar ne olacak, nasıl dağıtılacak, hepimiz olabilecek miyiz?" diye tedirginlik yaşamasınlar. Biz bu işte tecrübeliyiz

. - İstanbul'da aşılama ne zaman başlayacak, kesin bir tarih var mıdır?

- Önümüzdeki hafta sonundan itibaren de aşılanma başlar diye düşünüyorum. Var olan sistemimizle günde 400 bin kişiyi aşılayabiliyoruz ama koronavirüs aşıları için bu kapasite daha da arttırılacak.





e-nabız'dan başvur aşını ol



- Peki, aşılanma nasıl olacak, adım adım kurulan sistemi anlatabilir misiniz? - Korona aşılarının diğer aşılardan tabii ki farkı var. Toplu halde kısa sürede yapmayı planlamamız gerekiyor. Bunu var olan aşı sistemimizi kullanarak yapacağız. Öncelik sırası ile aşı dağıtımını planlayacağız. Bu da elektronik sistemlerle olacak. Çünkü e-nabız gibi dünyanın en büyük sağlık portalına sahibiz. Vatandaşlarımızın tüm sağlık verileri burada var. Böylelikle kime ne zaman, nerede aşı yapacağız zaten elektronik olarak hemen planlayabiliyoruz. Ve bu sistem ile dağıtım yapacağız. Herkes adaletli bir şekilde, zamanı geldiğinde aşılarını olabilecek. Vatandaşlarımız, e-nabız sistemine girip aşı olma talebinde bulunacaklar ve ardından ne zaman, nasıl, nerede aşı yaptırabileceklerini sistemde görebilecekler.



Biz ABD'den de Avrupa'dan da daha iyiyiz



- ABD'de aşılama için çadırlar kurulmuş, bizde de öyle mi olacak?

- ABD'nin bizim gibi bir sağlık sistemi olmadığı için çadırlar kurdular. Biz ABD'den de Avrupa'dan da daha iyiyiz. ABD çadır kuruyor diye bizde mi kuralım! Bizim zaten işleyen mükemmel bir sistemimiz var. 40 günde çadır kuramadılar, biz 40 günde iki, 1008 yataklı hastane yaptık. Son bir yılda sekiz hastane açtık. Dokuzuncuyu açacağız. Altı bin küsur yatak, 2700 yatak da yoğun bakım kapasitesi demek bu.



Aşı karşıtları başkasının da vebalini taşır



- Aşı vurulmak istemeyen karşıtlar da var. Aşı zorunlu olacak mı?

- Aşı olmak mecbur kılınmayacak. Ama TV'lerdeki tartışmalar kafaları karıştırabiliyor. Oysa dünyada 120 yıldır aşı yapılıyor. Yaşam süresi 30-40'lı yaşlardan 80'li yaşlara çıktı. Aşılar bu yaşam sürelerine çok katkı sağladı. Bu yüzden ben aşı karşıtlığına olumlu yaklaşmıyorum. Ama biz de bu durumu en iyi şekilde herkese anlatmalıyız. Ancak şu da bir gerçek ki, şu an aşıdan başka bu virüse karşı elimizde daha iyi bir silah yok. Bu aşıyı yaptırmayan insanlar sadece kendileri için değil karşılarındaki insanların da vebalini taşıyorlar. Bu nedenle aşı yaptırmak istemeyenler şunu bilsin ki, kendi sağlıkları kendi sorumluluklarında ama başkalarının sağlığı devletimizin sorumluluğunda. Başkalarının sağlığına da değer verelim.

- Şu an İstanbul'da salgın ne durumda?

- Salgını dünyada en iyi yönetenlerden biriyiz. Pragmatik değil bilimsel olarak yönetiyoruz. İstanbul'da salgın şu an minimize olmuş durumda. Her şey kontrolümüz altında.



Herkes tedaviye ulaşabiliyor



Pandemi ile mücadelemiz yabancı basının da konusu olmuştu...

- Sağlık altyapımızla dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Artık sağlık altyapısının iyiliğini değil, sağlık teknolojilerini nasıl geliştirebilir, ülkemizi daha da nasıl yükseltebiliriz? diye düşünmenin vakti. Dünya pandemi ile mücadelede en iyi ülkelerden biri olduğumuzu biliyor. Tüm ülkelerden gazeteciler gelip bizim filyasyon ekiplerimizi, pandemi ile mücadelemizi haber yaptılar. Şaşkınlar. "Bu nasıl oldu?" diye soruyorlar. Sağlık insan gücü de kaliteli. Hekimlerimiz çok iyi. İnsanlara yaklaşımımız, özverimiz en üst seviyede. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisinden şoförüne kadar herkes çok özverili... Maneviyatı yüksek bir toplumuz. Bu gücümüzden dolayı hastalığı basit gibi algılayanlar da oldu. Çünkü sokakta düşüp kalan olmuyor. Herkes tedaviye ulaşabiliyor. Her şey ücretsiz, zengin de fakir de ücretsiz hizmet alıyor. Kim ne derse desin, bizim toplumumuz uyumlu bir toplum. Salgınla mücadelede bize destek vermiş bir toplum. Aykırılar, uyumsuzlar tabi ki var, olacak da. Ama onları suçlayarak değil eğiterek bir yerlere gelebiliriz.